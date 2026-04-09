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Harry Maguire é revelado como o melhor jogador de golfe do Manchester United, enquanto os jogadores dos Red Devils fazem suas previsões sobre o vencedor do Masters
Os companheiros de equipe coroam Maguire como o rei do golfe
A revelação das habilidades de Maguire no golfe surge em um momento de estabilidade profissional para o jogador de 33 anos. O United anunciou recentemente que Maguire assinou um novo contrato válido até 2027, uma recompensa por seu excelente desempenho sob o comando do técnico interino Michael Carrick. Apesar da suspensão atual, decorrente de um cartão vermelho recebido contra o Bournemouth — o que o impedirá de disputar o próximo confronto contra o Leeds United —, ele continua sendo um líder fundamental em um elenco que busca a classificação para a Liga dos Campeões. Acontece que essa excelente forma não se limita ao campo, já que seus companheiros de equipe recentemente o coroaram como o melhor jogador de golfe do clube.
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Firme no campo, firme no tee
Em entrevista à mídia oficial do clube, Mason Mount e o goleiro Senne Lammens mostraram-se totalmente de acordo quando questionados sobre quem seria o melhor jogador de golfe do elenco atual. Mount não hesitou em indicar o ex-capitão, afirmando simplesmente: “Harry Maguire”. Enquanto Noussair Mazraoui tentava, em tom de brincadeira, incluir Mount na conversa, o ex-meio-campista do Chelsea insistiu que seu companheiro de equipe levava vantagem, admitindo: “Naquele dia, talvez um pouquinho, mas ele é melhor do que eu”.
Lammens concordou com a afirmação de Mount. Em entrevista separada à Sky Sports, o belga explicou: “O melhor jogador provavelmente é Harry Maguire. Ele é muito consistente. Não comete muitos erros, o que é o que se espera de um jogador de golfe.”
Os Red Devils divididos quanto à glória no Masters
Com o Masters de 2026 se aproximando no Augusta National, os astros do United também têm dado seus palpites sobre quem levará para casa o icônico Casaco Verde. As previsões variaram no vestiário, com Lammens apostando em um jogador de tacadas longas para o torneio de 2026, dizendo: “Espero que seja o Bryson DeChambeau. Assisti ao canal dele no YouTube, o ‘YouTube Golf’, e espero que ele consiga se recompor e vencer o Masters."
Em contrapartida, Mount optou por uma escolha mais patriótica ao apostar em Justin Rose para reconquistar a glória no grande palco, enquanto Mazraoui parecia um pouco mais incerto sobre o panorama atual do golfe, demonstrando confusão antes de se decidir por um nome familiar: Rory McIlroy.
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A atenção volta-se para o clássico de Leeds
Embora os debates sobre o casaco verde ofereçam uma distração bem-vinda, o elenco do United continua totalmente focado na reta final decisiva da Premier League. Com muito em jogo na disputa pela classificação para as competições europeias, a atenção voltou rapidamente para o campo, antes do tão aguardado confronto contra o arquirrival Leeds United na noite de segunda-feira. Embora Maguire seja forçado a assistir a essa partida específica das arquibancadas, sua influência nos bastidores continua tão forte como sempre. Como mostram esses debates descontraídos no vestiário, o moral do time está alto. Os Red Devils certamente esperam transformar essa mentalidade vencedora em três pontos cruciais quando chegar o dia da partida.