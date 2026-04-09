Harry Maguire é revelado como o melhor jogador de golfe do Manchester United, enquanto os jogadores dos Red Devils fazem suas previsões sobre o vencedor do Masters

Em entrevista à mídia oficial do clube, Mason Mount e o goleiro Senne Lammens mostraram-se totalmente de acordo quando questionados sobre quem seria o melhor jogador de golfe do elenco atual. Mount não hesitou em indicar o ex-capitão, afirmando simplesmente: “Harry Maguire”. Enquanto Noussair Mazraoui tentava, em tom de brincadeira, incluir Mount na conversa, o ex-meio-campista do Chelsea insistiu que seu companheiro de equipe levava vantagem, admitindo: “Naquele dia, talvez um pouquinho, mas ele é melhor do que eu”.

Lammens concordou com a afirmação de Mount. Em entrevista separada à Sky Sports, o belga explicou: “O melhor jogador provavelmente é Harry Maguire. Ele é muito consistente. Não comete muitos erros, o que é o que se espera de um jogador de golfe.”