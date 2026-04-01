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Harry Maguire é acusado pela FA: estrela do Manchester United corre o risco de sofrer suspensão prolongada após cartão vermelho no confronto contra o Bournemouth
A FA toma medidas após o incidente no Vitality Stadium
A FA confirmou que Maguire foi acusado após uma investigação sobre seu comportamento durante o recente empate de 2 a 2 do United contra o Bournemouth. O jogador da seleção inglesa recebeu um cartão vermelho direto do árbitro Stuart Attwell por impedir uma clara oportunidade de gol, mas sua reação à expulsão agora o colocou em apuros ainda maiores com as autoridades.
Maguire foi visto protestando contra a decisão antes de se dirigir para confrontar o quarto árbitro na linha lateral. A FA divulgou um comunicado confirmando a acusação: “Harry Maguire foi acusado após ser expulso aos 78 minutos da partida do Man Utd contra o Bournemouth pela Premier League, em 20 de março. Alega-se que o zagueiro agiu de maneira imprópria e/ou proferiu palavras abusivas e/ou insultantes e/ou teve comportamento inadequado em relação ao quarto árbitro após sua expulsão. Harry Maguire tem até 2 de abril para apresentar uma resposta.”
- AFP
Ameaça de suspensão prolongada para o zagueiro veterano
Embora um cartão vermelho por falta deliberada normalmente acarrete uma suspensão padrão de uma partida, uma acusação da FA dessa natureza costuma resultar no acréscimo de jogos à pena. Esse desdobramento representa um duro golpe para o United, que já enfrenta vários problemas de escalação ao entrar na reta final da temporada.
O jogador de 33 anos foi expulso após puxar Evanilson quando o atacante avançava em direção ao gol, incidente que também resultou no empate do Bournemouth com o pênalti marcado. Se a acusação for mantida, Maguire poderá ficar de fora de uma sequência crucial de partidas, justamente quando a equipe de Michael Carrick busca consolidar sua posição na tabela.
O United enfrenta uma reorganização na defesa
O momento em que a acusação foi feita é particularmente infeliz para o United, que se prepara para uma série de jogos no campeonato nacional. A ausência de Maguire já está garantida para a próxima partida contra o Leeds United, em 13 de abril, mas uma condenação por linguagem abusiva poderia afastá-lo por mais várias partidas.
Isso poderia fazer com que ele perdesse o confronto de grande destaque contra o Chelsea, em Stamford Bridge, no dia 18 de abril. O United ocupa atualmente a terceira posição na Premier League e está determinado a garantir uma classificação entre os quatro primeiros para se qualificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Maguire também estaria prestes a assinar um novo contrato com o United, mas o time continua enfrentando dificuldades para manter o gol invicto, tendo sofrido impressionantes 42 gols em 31 partidas do campeonato.
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Uma expulsão rara para o zagueiro central
Surpreendentemente, essa expulsão foi o primeiro cartão vermelho de Maguire durante sua passagem por Old Trafford. Sua última expulsão no futebol de clubes remonta a 2019, quando ele ainda jogava pelo Leicester City — por coincidência, aquele cartão vermelho também ocorreu em uma partida contra o Bournemouth.