Harry Maguire é acusado pela FA: estrela do Manchester United corre o risco de sofrer suspensão prolongada após cartão vermelho no confronto contra o Bournemouth

A FA confirmou que Maguire foi acusado após uma investigação sobre seu comportamento durante o recente empate de 2 a 2 do United contra o Bournemouth. O jogador da seleção inglesa recebeu um cartão vermelho direto do árbitro Stuart Attwell por impedir uma clara oportunidade de gol, mas sua reação à expulsão agora o colocou em apuros ainda maiores com as autoridades.

Maguire foi visto protestando contra a decisão antes de se dirigir para confrontar o quarto árbitro na linha lateral. A FA divulgou um comunicado confirmando a acusação: “Harry Maguire foi acusado após ser expulso aos 78 minutos da partida do Man Utd contra o Bournemouth pela Premier League, em 20 de março. Alega-se que o zagueiro agiu de maneira imprópria e/ou proferiu palavras abusivas e/ou insultantes e/ou teve comportamento inadequado em relação ao quarto árbitro após sua expulsão. Harry Maguire tem até 2 de abril para apresentar uma resposta.”



