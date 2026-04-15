Harry Maguire, do Manchester United, é suspenso pela FA por confronto com o quarto árbitro após receber cartão vermelho em Bournemouth

A FA tomou medidas formais depois que o zagueiro supostamente xingou o quarto árbitro Matt Donohue após receber um cartão vermelho por uma falta deliberada sobre Evanilson em Bournemouth. Essa troca de palavras é considerada uma grave violação das rígidas diretrizes da liga sobre a conduta dos participantes em relação aos árbitros.

Confirmando a punição na quarta-feira, um comunicado da FA dizia: “Uma Comissão Reguladora independente impôs uma suspensão de uma partida e uma multa de £ 30.000 a Harry Maguire, do Manchester United FC.

"O zagueiro foi acusado após ser expulso aos 78 minutos da partida da Premier League contra o AFC Bournemouth na sexta-feira, 20 de março.

"Foi alegado que Harry Maguire agiu de maneira imprópria e/ou utilizou palavras e/ou comportamentos abusivos e/ou insultuosos em relação ao quarto árbitro após sua expulsão.

"O zagueiro posteriormente admitiu a acusação."