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Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Harry Maguire, do Manchester United, é suspenso pela FA por confronto com o quarto árbitro após receber cartão vermelho em Bournemouth

H. Maguire
Manchester United
Premier League
Bournemouth

Harry Maguire recebeu uma suspensão de uma partida e uma multa, depois que a Federação Inglesa de Futebol (FA) confirmou a acusação de má conduta contra o zagueiro do Manchester United. O jogador de 33 anos foi punido por sua reação agressiva contra o quarto árbitro após receber um cartão vermelho em Bournemouth, deixando Michael Carrick diante de uma grave crise na defesa.

  • A crise defensiva dos Red Devils

    O experiente zagueiro central não poderá participar da viagem do United ao Chelsea neste fim de semana, uma vez que a acusação de má conduta contra ele continua em vigor. O jogador da seleção inglesa já cumpriu uma suspensão separada durante a derrota por 2 a 1 em casa contra o Leeds United na segunda-feira, após sua expulsão inicial no empate de 2 a 2 do United com o Bournemouth. Sua ausência prolongada é um golpe significativo para Carrick, já que 10 das 14 partidas que o zagueiro disputou como titular na Premier League nesta temporada ocorreram desde a nomeação do técnico em janeiro.

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  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    A FA confirmou a acusação de má conduta

    A FA tomou medidas formais depois que o zagueiro supostamente xingou o quarto árbitro Matt Donohue após receber um cartão vermelho por uma falta deliberada sobre Evanilson em Bournemouth. Essa troca de palavras é considerada uma grave violação das rígidas diretrizes da liga sobre a conduta dos participantes em relação aos árbitros.

    Confirmando a punição na quarta-feira, um comunicado da FA dizia: “Uma Comissão Reguladora independente impôs uma suspensão de uma partida e uma multa de £ 30.000 a Harry Maguire, do Manchester United FC.

    "O zagueiro foi acusado após ser expulso aos 78 minutos da partida da Premier League contra o AFC Bournemouth na sexta-feira, 20 de março.

    "Foi alegado que Harry Maguire agiu de maneira imprópria e/ou utilizou palavras e/ou comportamentos abusivos e/ou insultuosos em relação ao quarto árbitro após sua expulsão.

    "O zagueiro posteriormente admitiu a acusação."

  • A conduta violenta de Martinez

    Os problemas de escalação do United são agravados por uma provável suspensão de três partidas para Lisandro Martínez, após sua expulsão contra o Leeds por ter puxado o cabelo de Dominic Calvert-Lewin. Embora o clube esteja recorrendo da decisão, o chefe da PGMO, Howard Webb, já havia esclarecido anteriormente que puxar o cabelo é agora estritamente classificado como conduta violenta.

    Explicando o raciocínio por trás desses cartões vermelhos no programa “Mic’d Up”, Webb comentou: “Há alguns anos, ações em que jogadores puxam o cabelo de um adversário são consideradas conduta violenta. Está nas orientações que damos aos clubes antes do início da temporada, no manual que a Premier League produz, que agarrar o cabelo de alguém com força é considerado conduta violenta e o jogador será expulso.”

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    Dupla jovem deve entrar em campo no Stamford Bridge

    A dupla suspensão provavelmente obrigará Carrick a escalar Leny Yoro e Ayden Heaven como dupla de zagueiros centrais adolescentes contra o Chelsea. O United ocupa atualmente a terceira posição na Premier League, mas o Chelsea pode reduzir a diferença para quatro pontos com uma vitória. Sem reforços experientes disponíveis e com a temporada entrando em uma fase decisiva, esses jovens do United enfrentam um batismo de fogo em um dos ambientes mais hostis do campeonato.

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