Harry Maguire, do Manchester United, deve ser punido pela FA por confronto com o quarto árbitro após receber cartão vermelho em Bournemouth

A FA tomou medidas formais depois que o zagueiro teria xingado o quarto árbitro Matt Donohue após receber um cartão vermelho por uma falta profissional cometida contra Evanilson em Bournemouth. Essa troca de palavras é considerada uma grave violação das rígidas diretrizes da liga sobre a conduta dos participantes em relação aos árbitros.

Sobre a natureza específica da acusação feita ao experiente zagueiro, a FA declarou: “Alega-se que o zagueiro agiu de maneira imprópria e/ou proferiu palavras abusivas e/ou insultuosas e/ou teve comportamento inadequado em relação ao quarto árbitro após sua expulsão.”