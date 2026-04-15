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Harry Maguire, do Manchester United, deve ser punido pela FA por confronto com o quarto árbitro após receber cartão vermelho em Bournemouth
A crise defensiva dos Red Devils
De acordo com o The Athletic, o experiente zagueiro central não poderá jogar na visita do United ao Chelsea neste fim de semana, uma vez que a acusação de má conduta contra ele continua em vigor. O jogador da seleção inglesa já cumpriu uma suspensão separada durante a derrota por 2 a 1 em casa contra o Leeds United na segunda-feira, após sua expulsão inicial no empate de 2 a 2 do United com o Bournemouth. Sua ausência prolongada é um golpe significativo para Carrick, já que 10 das 14 partidas que o zagueiro disputou como titular na Premier League nesta temporada ocorreram desde a nomeação do técnico em janeiro.
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A FA confirmou a acusação de má conduta
A FA tomou medidas formais depois que o zagueiro teria xingado o quarto árbitro Matt Donohue após receber um cartão vermelho por uma falta profissional cometida contra Evanilson em Bournemouth. Essa troca de palavras é considerada uma grave violação das rígidas diretrizes da liga sobre a conduta dos participantes em relação aos árbitros.
Sobre a natureza específica da acusação feita ao experiente zagueiro, a FA declarou: “Alega-se que o zagueiro agiu de maneira imprópria e/ou proferiu palavras abusivas e/ou insultuosas e/ou teve comportamento inadequado em relação ao quarto árbitro após sua expulsão.”
A conduta violenta de Martinez
Os problemas de escalação do United são agravados por uma provável suspensão de três partidas para Lisandro Martínez, após sua expulsão contra o Leeds por ter puxado o cabelo de Dominic Calvert-Lewin. Embora o clube esteja recorrendo da decisão, o chefe da PGMO, Howard Webb, já havia esclarecido anteriormente que puxar o cabelo é agora estritamente classificado como conduta violenta.
Explicando o raciocínio por trás desses cartões vermelhos no programa “Mic’d Up”, Webb comentou: “Há alguns anos, ações em que jogadores puxam o cabelo de um adversário são consideradas conduta violenta. Está nas orientações que damos aos clubes antes do início da temporada, no manual que a Premier League produz, que agarrar o cabelo de alguém com força é considerado conduta violenta e o jogador será expulso.”
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Dupla jovem deve entrar em campo no Stamford Bridge
A dupla suspensão provavelmente obrigará Carrick a escalar Leny Yoro e Ayden Heaven como dupla de zagueiros centrais adolescentes contra o Chelsea. O United ocupa atualmente a terceira posição na Premier League, mas o Chelsea pode reduzir a diferença para quatro pontos com uma vitória. Sem reforços experientes disponíveis e com a temporada entrando em uma fase decisiva, esses jovens do United enfrentam um batismo de fogo em um dos ambientes mais hostis do campeonato.