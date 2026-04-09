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Harry Maguire diz ao Manchester United que o time precisa de novas contratações para o time titular antes de um “verão realmente, realmente importante”
Redenção e um novo acordo
O jogador da seleção inglesa coroou uma recuperação notável em Old Trafford ao assinar um novo contrato válido até 2027. Depois de ter sido destituído da braçadeira de capitão e parecer destinado a deixar o clube há apenas um ano, Maguire tornou-se uma peça fundamental da equipe de Michael Carrick, ajudando o United a subir para a terceira posição na tabela.
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Exigência de qualidade no time titular
Apesar do momento positivo, Maguire não se faz ilusões sobre o que é necessário para diminuir a diferença em relação a times como o Arsenal e o Manchester City. O zagueiro de 33 anos foi enfático quanto à necessidade de o United agir de forma agressiva no mercado de transferências, buscando especificamente jogadores que possam entrar diretamente na escalação titular, em vez de apenas servir como reserva.
“Estamos em uma posição forte. Tivemos ótimos meses sob o comando do técnico. Sinto que o elenco está começando a parecer um time forte. Mas este verão vai ser importante, muito, muito importante. Precisamos de mais jogadores, precisamos de mais qualidade, precisamos de jogadores que entrem no time titular. E então, quando tudo se encaixar, veremos onde estaremos no início da temporada. Teremos uma boa pré-temporada e estaremos prontos”, explicou o zagueiro.
Aproveitando o sucesso recente nas contratações
O United gastou pesado no ano passado, contratando jogadores como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko em uma onda de contratações de 225 milhões de libras que, sem dúvida, salvou a temporada do clube. Maguire elogiou o impacto dessas contratações, mas alertou que a ausência de competições europeias nesta temporada mascarou a falta de profundidade do elenco, que pode vir a ser exposta no ano que vem.
“Sempre quis fazer parte de um elenco que eu sentisse que pudesse competir, e as contratações correram bem no ano passado. Trouxemos alguns jogadores de ponta que nos ajudaram este ano. E, como sempre disse, acho que este verão vai ser um grande verão; acho que temos que fazer contratações muito boas... Não estamos na Europa este ano, disputamos 40 jogos no final da temporada e, sem dúvida, precisamos de um elenco maior no ano que vem”, acrescentou Maguire.
- AFP
A corrida pelo título
Com o Manchester City e o Liverpool potencialmente passando por períodos de transição, Maguire percebe um vácuo de poder no topo da Premier League. Ele acredita que, com o investimento certo, o United pode finalmente acabar com a seca de títulos que se estende desde 2013, desde que evite a inconsistência que tem atormentado sua campanha atual.
“Acho que, olhando para a próxima temporada, temos que estar na posição em que, se acertarmos nas contratações e tudo correr bem daqui até o final da temporada, e continuarmos nessa trajetória, não haverá limite para onde podemos chegar. Temos que estar na disputa para conquistar os grandes troféus. É claro que sinto que está mais aberto para ganhar a Premier League nesta temporada. O Arsenal está em uma posição forte, é claro. Mas, no ano que vem, em fevereiro, março, não queremos ficar à deriva como ficamos este ano. Não queremos realmente nos deixar levar pelo entusiasmo. Se estivéssemos falando sobre isso no final da última temporada, você provavelmente pensaria que éramos um pouco tolos, na verdade”, concluiu.