Harry Maguire diz ao Manchester United que o time precisa de novas contratações para o time titular antes de um “verão realmente, realmente importante”

Apesar do momento positivo, Maguire não se faz ilusões sobre o que é necessário para diminuir a diferença em relação a times como o Arsenal e o Manchester City. O zagueiro de 33 anos foi enfático quanto à necessidade de o United agir de forma agressiva no mercado de transferências, buscando especificamente jogadores que possam entrar diretamente na escalação titular, em vez de apenas servir como reserva.

“Estamos em uma posição forte. Tivemos ótimos meses sob o comando do técnico. Sinto que o elenco está começando a parecer um time forte. Mas este verão vai ser importante, muito, muito importante. Precisamos de mais jogadores, precisamos de mais qualidade, precisamos de jogadores que entrem no time titular. E então, quando tudo se encaixar, veremos onde estaremos no início da temporada. Teremos uma boa pré-temporada e estaremos prontos”, explicou o zagueiro.