Harry Maguire critica o árbitro Sven Jablonski por não ter punido a entrada violenta de Ronald Araújo em Phil Foden durante o empate da Inglaterra

A noite foi igualmente dramática para Ben White, que fez seu tão esperado retorno à seleção nacional. Embora o jogador do Arsenal tenha conseguido marcar o gol que colocou os anfitriões na frente, ele foi vaiado por parte da torcida presente em Wembley. A noite terminou de forma amarga para o zagueiro quando o VAR interveio nos acréscimos para marcar um pênalti contra ele por uma falta em Federico Vinas, levando Maguire a questionar mais uma vez os árbitros. “Achei que ele foi brilhante quando entrou. Não posso dizer nada sobre a defesa naquela jogada (o pênalti) — se fosse eu naquela posição, também tentaria bloquear o chute. É isso que temos que fazer. Foi um pênalti muito leve”, acrescentou Maguire.