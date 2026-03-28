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Harry Maguire critica o árbitro Sven Jablonski por não ter punido a entrada violenta de Ronald Araújo em Phil Foden durante o empate da Inglaterra
Foden é substituído enquanto Tuchel fica furioso
O incidente ocorreu durante um amistoso tenso em Wembley, onde Foden foi derrubado por uma entrada agressiva que deixou o craque do City segurando o tornozelo com muita dor. O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, foi visto demonstrando sua fúria na linha lateral, direcionando sua raiva ao quarto árbitro. Foden acabou sendo substituído por Cole Palmer, o que gerou preocupações quanto à sua condição física, com a Copa do Mundo se aproximando.
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Maguire ficou irritado porque Araujo não foi punido
Maguire não mediu palavras ao avaliar a arbitragem, sugerindo que a tolerância demonstrada poderia ter tido consequências graves na perspectiva da Copa do Mundo de 2026. Descrevendo seu espanto com a falta de expulsão, o experiente zagueiro central disse à ITV: “Não se vêem entradas como essa sem que sejam marcados cartões vermelhos. Faltam alguns meses para a Copa do Mundo e temos árbitros permitindo entradas como essa... É decepcionante. Temos que seguir em frente, administrar melhor o jogo e sair com a vitória. Foi um bom trabalho em campo, muitos pontos positivos e coisas para melhorar também.”
Defendendo as ações de White no final dramático
A noite foi igualmente dramática para Ben White, que fez seu tão esperado retorno à seleção nacional. Embora o jogador do Arsenal tenha conseguido marcar o gol que colocou os anfitriões na frente, ele foi vaiado por parte da torcida presente em Wembley. A noite terminou de forma amarga para o zagueiro quando o VAR interveio nos acréscimos para marcar um pênalti contra ele por uma falta em Federico Vinas, levando Maguire a questionar mais uma vez os árbitros. “Achei que ele foi brilhante quando entrou. Não posso dizer nada sobre a defesa naquela jogada (o pênalti) — se fosse eu naquela posição, também tentaria bloquear o chute. É isso que temos que fazer. Foi um pênalti muito leve”, acrescentou Maguire.
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Vagas para a Copa do Mundo em jogo
Apesar da polêmica em torno da arbitragem, o próprio retorno de Maguire ao time titular foi um dos principais assuntos em destaque. Demonstrando a liderança que o tornou um pilar da equipe na gestão anterior, ele fez um bloqueio decisivo nos segundos finais para garantir o empate. Seu desempenho sugeriu que ele ainda está firmemente nos planos de Tuchel, oferecendo uma presença experiente que continua subestimada por muitos críticos da seleção nacional. Enquanto os Três Leões se preparam para seus últimos jogos de preparação, a pressão continua sobre os jogadores reservas para garantirem suas vagas no avião.