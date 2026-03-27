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Harry Maguire atribui ao técnico interino do Manchester United, Michael Carrick, o mérito por ter sido convocado novamente para a seleção inglesa, já que o zagueiro foi titular no amistoso contra o Uruguai
Mudança tática impulsiona a recuperação de Maguire
Maguire não hesitou em destacar o impacto de Carrick em seu retorno à seleção inglesa, insistindo que o técnico interino do United merece “muito crédito” por ajudá-lo a recuperar a forma e a confiança.
O zagueiro central de 33 anos, que havia perdido espaço sob o comando do técnico anterior, parece revitalizado desde que Carrick assumiu o comando temporário – desempenhando um papel fundamental na ascensão do United para a terceira posição na tabela da Premier League.
Em entrevista à ITV, Maguire disse: “Todo o crédito a ele [Michael Carrick] por garantir que eu esteja nesta seleção.”
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Preferência por uma defesa com quatro jogadores
Maguire deu crédito a Carrick por implementar um estilo que lhe permite jogar com mais agressividade e proatividade em campo.
“Michael chegou e mudou a formação, e agora estamos jogando com uma zaga de quatro. Eu prefiro jogar com uma zaga de quatro. A melhor parte da minha carreira foi jogando com uma zaga de quatro”, explicou Maguire.
Ele observou que a função no meio de uma defesa de cinco parecia mais um “papel de líbero” e carecia daquele “impulso para frente com a bola” que marcou seus anos de auge sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer.
A saída de Amorim e o impacto de Carrick
Maguire mostrou-se respeitoso ao falar sobre Ruben Amorim, cuja teimosa obsessão pela defesa com três zagueiros acabou levando à sua demissão em janeiro.
O zagueiro inglês insistiu que os jogadores devem assumir a responsabilidade pelo fracasso do sistema anterior, mas não hesitou em elogiar a “transição tranquila” supervisionada pela atual comissão técnica, que inclui Jonny Evans e Steve Holland.
“Não tenho muito a dizer de ruim sobre Ruben. Gosto muito do Ruben, ele tem ótimas ideias. As ideias simplesmente não funcionaram no Manchester United. Não deu certo, e nós, jogadores, temos que assumir grande parte da responsabilidade por isso também”, disse Maguire.
Ele se manteve neutro quanto à possibilidade de Carrick assumir o cargo de forma permanente, afirmando que, embora o técnico interino tenha sido “incrível” e “taticamente muito bom”, a decisão cabe à diretoria.
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Sonhos da Copa do Mundo e os jovens do United
Enquanto Thomas Tuchel prepara sua equipe para os próximos amistosos contra o Uruguai e o Japão, Maguire continua sendo uma presença veterana fundamental. Seu retorno coincidiu com a surpreendente convocação de seu companheiro de equipe no United, Ayden Heaven, para os treinos da seleção principal.
Enquanto o jovem representa o futuro, Maguire está focado no presente, determinado a contribuir para o sucesso da Inglaterra neste verão, independentemente do tempo de jogo que venha a ter.
Refletindo sobre o momento em que soube de sua convocação, Maguire compartilhou uma história comovente: “Conversei com o técnico e ele me disse que eu estava dentro. Liguei para minha família. Minha mãe estava de férias e chorou. Estou em uma fase da carreira em que não se trata tanto de mim. Tenho 33 anos. Se jogar um minuto na Copa do Mundo ou todas as partidas, farei de tudo para garantir que este país seja bem-sucedido.”