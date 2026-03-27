Harry Maguire atribui ao técnico interino do Manchester United, Michael Carrick, o mérito por ter sido convocado novamente para a seleção inglesa, já que o zagueiro foi titular no amistoso contra o Uruguai

Maguire não hesitou em destacar o impacto de Carrick em seu retorno à seleção inglesa, insistindo que o técnico interino do United merece “muito crédito” por ajudá-lo a recuperar a forma e a confiança.

O zagueiro central de 33 anos, que havia perdido espaço sob o comando do técnico anterior, parece revitalizado desde que Carrick assumiu o comando temporário – desempenhando um papel fundamental na ascensão do United para a terceira posição na tabela da Premier League.

Em entrevista à ITV, Maguire disse: “Todo o crédito a ele [Michael Carrick] por garantir que eu esteja nesta seleção.”



