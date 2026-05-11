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Harry Maguire afirma que Leny Yoro pode se tornar um dos “maiores de todos os tempos” em uma avaliação elogiosa do seu “incrível” companheiro de equipe do Manchester United
Elogios ao “excepcional” Yoro
O francês de 20 anos chegou a Old Trafford em 2024, proveniente do Lille, em uma transação de 52 milhões de libras, numa disputa pela sua contratação em que o United superou a concorrência de gigantes europeus como Real Madrid, Liverpool e Paris Saint-Germain.
Em entrevista à DHL Express sobre a trajetória do jovem zagueiro, Maguire disse: “Leny Yoro tem todas as qualidades, o talento e o potencial para ter a carreira que ele quiser. É excepcional ver alguém jogando como zagueiro central na Premier League na idade dele, especialmente em um clube como o Manchester United. Ele está fazendo um trabalho incrível e ainda há muito mais em que ele pode melhorar. Espero que, daqui a 10 ou 15 anos, estejamos aqui colocando o nome dele no mesmo patamar dos grandes nomes de todos os tempos.”
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Consolidando o futuro núcleo defensivo
Os elogios não se limitaram a Yoro, já que Maguire também apontou Ayden Heaven como a outra metade da dupla de zagueiros centrais que ele espera que seja a base do United a longo prazo. Heaven, de 19 anos, chegou vindo do rival Arsenal em 2025 e já se consolidou no time principal com 17 partidas nesta temporada, evoluindo sob a orientação de Michael Carrick.
Maguire está convencido de que a dupla será a base do sucesso do clube na próxima década. “Fiquei muito impressionado com Ayden Heaven desde que ele entrou no time”, acrescentou o veterano do United. “Daqui a cinco ou seis anos, acredito que ele e Leny Yoro possam formar a dupla de zagueiros centrais deste clube. O talento está lá; agora cabe a eles continuarem trabalhando duro e se esforçando. Ambos têm um futuro incrível pela frente aqui.”
O papel da liderança em Old Trafford
Apesar de ter sido destituído da capitania por Erik ten Hag em 2023, Maguire viveu um renascimento pessoal nesta temporada. Apesar de, a princípio, parecer que estava de saída, o jogador de 33 anos provou seu valor como um mentor essencial para os jogadores mais jovens do elenco, tendo assinado recentemente uma extensão de contrato que o mantém no clube até pelo menos 2027.
Refletindo sobre seu papel como líder no vestiário, Maguire explicou: “A liderança é vital no vestiário e em todo o clube, porque não se ganha nada sem pessoas que estabeleçam padrões elevados e ajudem os jovens a se sentirem confiantes em campo. As melhores equipes sempre têm um equilíbrio entre grandes líderes e experiência dentro do elenco.”
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Transição e sucesso sob o comando de Carrick
A evolução de Yoro e Heaven coincidiu com uma recuperação significativa do desempenho do United. Após um período de estagnação sob o comando de Ruben Amorim, o clube reencontrou seu ritmo sob a liderança do técnico interino Carrick. O ex-meio-campista levou os Red Devils à classificação para a Liga dos Campeões com três rodadas de antecedência, proporcionando uma base estável para o crescimento dos jovens jogadores.