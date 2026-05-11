Harry Maguire afirma que Leny Yoro pode se tornar um dos “maiores de todos os tempos” em uma avaliação elogiosa do seu “incrível” companheiro de equipe do Manchester United

O francês de 20 anos chegou a Old Trafford em 2024, proveniente do Lille, em uma transação de 52 milhões de libras, numa disputa pela sua contratação em que o United superou a concorrência de gigantes europeus como Real Madrid, Liverpool e Paris Saint-Germain.

Em entrevista à DHL Express sobre a trajetória do jovem zagueiro, Maguire disse: “Leny Yoro tem todas as qualidades, o talento e o potencial para ter a carreira que ele quiser. É excepcional ver alguém jogando como zagueiro central na Premier League na idade dele, especialmente em um clube como o Manchester United. Ele está fazendo um trabalho incrível e ainda há muito mais em que ele pode melhorar. Espero que, daqui a 10 ou 15 anos, estejamos aqui colocando o nome dele no mesmo patamar dos grandes nomes de todos os tempos.”