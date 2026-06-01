Harry Kane x Michael Olise: “Qualidade mágica” deve decidir a votação do Ballon d’Or de 2026, enquanto os companheiros de equipe do Bayern de Munique disputam o título de melhor jogador do mundo

A disputa pelo Ballon d’Or de 2026 está esquentando após uma temporada nacional de domínio sem precedentes do Bayern. Depois de conquistar a dobradinha da Bundesliga e da DFB-Pokal, o time bávaro conta com vários candidatos legítimos à maior honraria individual do futebol. O ex-ícone do Bayern, Müller, gerou debate ao sugerir que, embora Kane continue sendo o melhor camisa 9 do mundo, seu companheiro de equipe Olise possui uma certa “magia” que muitas vezes influencia o painel de votação.

Ao discutir a rivalidade entre as duas estrelas, Müller disse ao Bild: “Com suas qualidades de finalização e ataque, Harry é o melhor atacante que vejo atualmente. Ele tem um amplo leque de qualidades, mas não é um jogador capaz de driblar quatro adversários. No que diz respeito à Bola de Ouro, o ‘elemento artístico’ é levado em conta. De modo geral, vejo Harry como o jogador mais importante — mas quando se trata da votação para o Melhor Jogador do Mundo, ela favorece mais jogadores como Michael, com essa qualidade de dança, artística, de facilidade e magia; isso não se aprende. Michael é um jogador que cumpre o que promete, um artista.”



