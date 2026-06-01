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Harry Kane x Michael Olise: “Qualidade mágica” deve decidir a votação do Ballon d’Or de 2026, enquanto os companheiros de equipe do Bayern de Munique disputam o título de melhor jogador do mundo
Muller se pronuncia sobre a disputa pela Bola de Ouro no Bayern
A disputa pelo Ballon d’Or de 2026 está esquentando após uma temporada nacional de domínio sem precedentes do Bayern. Depois de conquistar a dobradinha da Bundesliga e da DFB-Pokal, o time bávaro conta com vários candidatos legítimos à maior honraria individual do futebol. O ex-ícone do Bayern, Müller, gerou debate ao sugerir que, embora Kane continue sendo o melhor camisa 9 do mundo, seu companheiro de equipe Olise possui uma certa “magia” que muitas vezes influencia o painel de votação.
Ao discutir a rivalidade entre as duas estrelas, Müller disse ao Bild: “Com suas qualidades de finalização e ataque, Harry é o melhor atacante que vejo atualmente. Ele tem um amplo leque de qualidades, mas não é um jogador capaz de driblar quatro adversários. No que diz respeito à Bola de Ouro, o ‘elemento artístico’ é levado em conta. De modo geral, vejo Harry como o jogador mais importante — mas quando se trata da votação para o Melhor Jogador do Mundo, ela favorece mais jogadores como Michael, com essa qualidade de dança, artística, de facilidade e magia; isso não se aprende. Michael é um jogador que cumpre o que promete, um artista.”
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A sequência de gols recorde de Kane
É difícil contestar a supremacia estatística de Kane após um ano em que ele bateu recordes de gols com facilidade. O jogador de 32 anos foi oficialmente coroado vencedor da Chuteira de Ouro Europeia 2025-26 após marcar 36 gols em apenas 31 partidas do campeonato. Em todas as competições, seu desempenho foi ainda mais impressionante, encerrando a temporada com 61 gols pelo seu clube.
O próprio Kane está pessoalmente satisfeito com seu desempenho, afirmando: “Foi a melhor temporada da minha carreira, pessoalmente.” No entanto, permanece o debate se o simples volume de gols será suficiente para superar os craques mais criativos e espetaculares em um ano em que a estética costuma influenciar a votação final. Kane estará desesperado para garantir o prêmio, especialmente porque a UEFA confirmou que a cerimônia será realizada em Londres pela primeira vez na história, no dia 26 de outubro.
O argumento “artístico” a favor de Olise
Em contraste com a finalização precisa de Kane, Olise tornou-se o coração criativo do gigante de Munique. O ponta francês teve uma temporada brilhante no maior palco do futebol, registrando impressionantes 22 gols e 31 assistências em todas as competições. Essa capacidade de atuar tanto no ataque quanto na criação, combinada com o estilo de drible “dançante” destacado por Müller, fez dele um dos favoritos da torcida e um queridinho dos olheiros e jornalistas que determinam o ranking da Bola de Ouro.
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A Copa do Mundo de 2026 será a decisão final
Embora suas conquistas no cenário nacional tenham estabelecido as bases, espera-se que a próxima Copa do Mundo de 2026 seja o verdadeiro fator decisivo. Tanto Kane quanto Olise liderarão suas respectivas seleções no torneio como figuras de referência. Uma boa campanha da Inglaterra ou da França poderia dar o impulso final necessário para superar outras superestrelas mundiais, como a sensação do Barcelona, Lamine Yamal, ou o atacante do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé.
Para Kane, a motivação de potencialmente levantar a Bola de Ouro em solo londrino diante da torcida é uma oportunidade única na vida. Para Olise, o torneio oferece uma plataforma para provar que Muller está certo, que sua “qualidade mágica” é de fato o fator decisivo para quem é reconhecido como o melhor jogador do planeta. Independentemente do resultado, o Bayern se encontra na posição invejável de abrigar os dois principais candidatos ao trono.