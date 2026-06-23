Questionado sobre se Kane é o melhor atacante versátil desse grupo — considerando que jogadores como Greaves e Lineker eram finalizadores mais naturais —, o ex-goleiro da seleção inglesa Shilton — falando em parceria com a Lynx Fine Fragrance e sua campanha “The Official Makeup” — disse ao GOAL: “Jimmy Greaves foi um dos meus heróis quando eu era criança. Ele era simplesmente brilhante no drible, tinha um toque leve, conseguia marcar gols de qualquer lugar — gols fáceis, chutes de longe, passar por dois jogadores e marcar. No auge da carreira, Jimmy Greaves era simplesmente incrível.

“Ele era simplesmente um talento nato, e Gary era de um tipo diferente. Não se diria que Gary driblava dois adversários, mas ele tinha uma velocidade incrível e a habilidade de estar no lugar certo na hora certa, que é o que define um atacante, além de ser um excelente finalizador — frio como um pepino. Ele mantinha a calma até o último minuto e sempre me dizia que, quando estava no Leicester, a única coisa que lhe ensinaram foi: ‘acerte no alvo, chute rasteiro e, se conseguir dar velocidade na bola, faça isso’. Então, essas eram as três coisas, e você via isso acontecer tantas vezes.

“O Harry é um pouco diferente porque é mais alto — ele provavelmente representa uma ameaça maior no jogo aéreo, isso é certo. Não acho que ele seja tão rápido quanto o Gary, mas ainda assim é rápido o suficiente. Na outra noite [contra a Croácia], ele marcou em um escanteio, marca de fora da área e é simplesmente um artilheiro nato. Ele provavelmente tem um alcance um pouco maior, em escanteios e cobranças de falta, esse tipo de coisa. Mas todos são grandes artilheiros.”