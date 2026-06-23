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Harry Kane x Gary Lineker e Jimmy Greaves! Como o artilheiro da seleção inglesa se posiciona na classificação, segundo a avaliação de Peter Shilton sobre o jogador que deve quebrar seu recorde histórico de partidas disputadas pela seleção
O histórico de Kane na seleção inglesa: partidas e gols pelos Três Leões
Kane fez sua estreia na seleção principal em 2015, marcando seu primeiro gol apenas 80 segundos após entrar em campo como reserva, durante uma partida das eliminatórias da Euro 2016 contra a Lituânia. Desde então, nada o impediu de seguir em frente, elevando o nível de brilhantismo individual a patamares nunca antes vistos.
Wayne Rooney — que foi o primeiro jogador a ultrapassar a marca de 50 gols pelos Three Lions — ficou para trás na esteira de Kane, cujo impressionante total chegou a 81 gols em 115 partidas. A marca de três dígitos parece estar ao seu alcance, e há quem sugira que a conquista de um grande título consolidaria a posição do atual capitão como o maior jogador de todos os tempos do futebol inglês.
Sempre haverá divisões geracionais em discussões como essa, sendo difícil comparar jogadores que atuaram em épocas marcadamente diferentes. A Inglaterra foi abençoada com vários atacantes superestrelas ao longo dos anos, e Kane é apenas mais um nome nesse grupo de talentos.
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Atacantes de renome: como Kane se compara a Lineker e Greaves?
Questionado sobre se Kane é o melhor atacante versátil desse grupo — considerando que jogadores como Greaves e Lineker eram finalizadores mais naturais —, o ex-goleiro da seleção inglesa Shilton — falando em parceria com a Lynx Fine Fragrance e sua campanha “The Official Makeup” — disse ao GOAL: “Jimmy Greaves foi um dos meus heróis quando eu era criança. Ele era simplesmente brilhante no drible, tinha um toque leve, conseguia marcar gols de qualquer lugar — gols fáceis, chutes de longe, passar por dois jogadores e marcar. No auge da carreira, Jimmy Greaves era simplesmente incrível.
“Ele era simplesmente um talento nato, e Gary era de um tipo diferente. Não se diria que Gary driblava dois adversários, mas ele tinha uma velocidade incrível e a habilidade de estar no lugar certo na hora certa, que é o que define um atacante, além de ser um excelente finalizador — frio como um pepino. Ele mantinha a calma até o último minuto e sempre me dizia que, quando estava no Leicester, a única coisa que lhe ensinaram foi: ‘acerte no alvo, chute rasteiro e, se conseguir dar velocidade na bola, faça isso’. Então, essas eram as três coisas, e você via isso acontecer tantas vezes.
“O Harry é um pouco diferente porque é mais alto — ele provavelmente representa uma ameaça maior no jogo aéreo, isso é certo. Não acho que ele seja tão rápido quanto o Gary, mas ainda assim é rápido o suficiente. Na outra noite [contra a Croácia], ele marcou em um escanteio, marca de fora da área e é simplesmente um artilheiro nato. Ele provavelmente tem um alcance um pouco maior, em escanteios e cobranças de falta, esse tipo de coisa. Mas todos são grandes artilheiros.”
Quebrador de recordes: Kane está a caminho de ultrapassar Shilton, que disputou 125 partidas pela seleção
Kane está agora a apenas 10 partidas de igualar Shilton nesse quesito, já que o ex-goleiro do Nottingham Forest e do Leicester City disputou 125 partidas ao longo de duas décadas, entre 1970 e 1990.
Shilton está feliz em passar um pedaço da história para Kane e, quando questionado se esperava que esse recorde já tivesse sido superado, considerando que os calendários atuais incluem muito mais jogos internacionais do que nos tempos passados, respondeu: “Houve algumas ocasiões em que senti que, possivelmente, jogadores que entravam como reservas por cinco ou dez minutos no final das partidas estavam recebendo uma convocação para a seleção, e eu pensava: ‘Ah, não tenho certeza se isso está certo’.
“Mas com o Harry não há nada disso — ele joga as partidas, se entrega 100%, e seu recorde é brilhante. Então, se alguém vai conseguir isso, acho que será um atacante que jogue além disso — embora isso esteja mudando hoje em dia, com [Lionel] Messi e [Cristiano] Ronaldo jogando aos 40 anos. Provavelmente, na minha época, os jogadores, especialmente os atacantes, eram considerados no auge aos 32.
“Parece que o Harry pode quebrar esse recorde. Ficaria feliz se ele conseguisse, porque realmente o respeito. Respeito a maneira como ele se comporta como profissional. E ele é um atacante, que é a posição mais difícil de se jogar — a segunda mais difícil é a de goleiro!”
Kane e a Inglaterra entram em campo na Copa do Mundo na terça-feira, quando enfrentam Gana no Gillette Stadium — casa do time da NFL New England Patriots —, em Foxborough. Thomas Tuchel e sua equipe esperam que não haja contratempos, depois de verem seu capitão marcar dois gols na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, na estreia do torneio.
- Lynx
A escalação oficial: Shilton participou do clássico icônico da Copa do Mundo de 1986
Shilton, o homem que foi vítima do momento mais polêmico da história do futebol, finalmente encerrou esse capítulo. Em um extraordinário ato de reconciliação promovido pela Lynx Fine Fragrance, Shilton apertou a mão de um mascote que personificava o infame momento da Copa do Mundo da FIFA de 1986. O momento, apelidado de “A Reconciliação Oficial”, marca a primeira vez que Shilton publicamente deixou o passado para trás em relação à controvérsia mais antiga do futebol.
A “Reconciliação Oficial” aconteceu no campo de futebol do Chelmsford FC, próximo à cidade natal de Peter, e a marca de fragrâncias masculinas Lynx trouxe de avião sua mascote argentina — que faz parte do patrocínio da marca à Copa do Mundo da FIFA de 2026 — até Chelmsford para essa reconciliação histórica. Resultado final: Shilton x Lynx 1, Rancores 0.