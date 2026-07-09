Harry Kane x Erling Haaland: Quem é, de fato, o melhor atacante do mundo?

Mas talvez o aspecto mais cativante da narrativa seja a disputa entre os dois atacantes. Não há muito o que discutir sobre o fato de Erling Haaland e Harry Kane serem os dois melhores “números 9” do mundo (para fins desta discussão, Kylian Mbappé não é um “número 9”). Hoje em dia, na verdade, a diferença é enorme.

Mas eles atuam na mesma posição de maneiras radicalmente diferentes. Haaland tem poucos toques na bola, mas é absolutamente letal com aqueles que consegue. Ele é um verdadeiro matador dentro da área. Kane é um jogador mais móvel, um excelente passador que poderia atuar com bastante facilidade como um “10”.

Eles também têm personalidades muito diferentes. Kane tem um ar de cavalheiro. Haaland é mais bruto. Ele é uma década mais jovem. Provavelmente também é um pouco mais divertido. Mas quem é melhor? É difícil comparar essas coisas. Mas a GOAL tentará escolher entre os dois, categoria por categoria...