Harry Kane virando o jogo, Mpasi salvando os africanos e "Football's coming home": top 5 do que você precisa saber sobre Inglaterra 2 x 1 RD Congo

A Inglaterra escapou de um enorme susto e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 ao vencer a RD Congo por 2 a 1, nesta quarta-feira (1), em Atlanta. A seleção africana surpreendeu logo aos sete minutos do primeiro tempo, quando Brian Cipenga aproveitou uma desatenção da defesa inglesa para abrir o placar.
Mesmo dominando a posse de bola durante boa parte da partida, os ingleses encontraram enormes dificuldades para superar a marcação congolesa e, principalmente, o goleiro Lionel Mpasi Nzau, responsável por uma sequência de grandes defesas. A pressão só deu resultado aos 30 minutos da etapa final, quando Harry Kane apareceu de cabeça para empatar após cruzamento de Anthony Gordon. Já aos 41, o capitão inglês recebeu na área, finalizou com força e decretou a virada por 2 a 1, classificando os comandados de Thomas Tuchel para as oitavas de final, onde enfrentarão o México.
Confira, a seguir, os principais destaques de Inglaterra 2 x 1 RD Congo.