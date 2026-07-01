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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Harry Kane virando o jogo, Mpasi salvando os africanos e "Football's coming home": top 5 do que você precisa saber sobre Inglaterra 2 x 1 RD Congo

Inglaterra x RD Congo
Inglaterra
RD Congo
Copa do Mundo

Harry Kane marca duas vezes, busca a virada e mantém vivo o sonho inglês na Copa do Mundo

A Inglaterra escapou de um enorme susto e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 ao vencer a RD Congo por 2 a 1, nesta quarta-feira (1), em Atlanta. A seleção africana surpreendeu logo aos sete minutos do primeiro tempo, quando Brian Cipenga aproveitou uma desatenção da defesa inglesa para abrir o placar.

Mesmo dominando a posse de bola durante boa parte da partida, os ingleses encontraram enormes dificuldades para superar a marcação congolesa e, principalmente, o goleiro Lionel Mpasi Nzau, responsável por uma sequência de grandes defesas. A pressão só deu resultado aos 30 minutos da etapa final, quando Harry Kane apareceu de cabeça para empatar após cruzamento de Anthony Gordon. Já aos 41, o capitão inglês recebeu na área, finalizou com força e decretou a virada por 2 a 1, classificando os comandados de Thomas Tuchel para as oitavas de final, onde enfrentarão o México.

Confira, a seguir, os principais destaques de Inglaterra 2 x 1 RD Congo.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Harry Kane salvando a Inglaterra

    Quando a Inglaterra mais precisou de seu principal jogador, Harry Kane apareceu. Depois de uma atuação discreta durante boa parte da partida, o camisa 9 chamou a responsabilidade nos minutos finais.

    Primeiro, mostrou seu oportunismo ao subir mais alto que a defesa congolesa para empatar o duelo de cabeça. Depois, já perto do fim, decidiu a classificação com um chute preciso dentro da área. Foram dois gols que transformaram uma eliminação surpreendente em uma classificação dramática e reforçaram, mais uma vez, o protagonismo do capitão inglês em grandes competições.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A grande atuação de Mpasi Nzau

    O placar não fez justiça à enorme partida disputada por Lionel Mpasi Nzau. O goleiro da RD Congo foi, durante muito tempo, o grande responsável por manter sua seleção em vantagem.

    Foram diversas intervenções importantes diante de Harry Kane, Jude Bellingham e companhia, além de muita segurança nas bolas aéreas e personalidade para suportar a intensa pressão inglesa. Embora tenha sofrido dois gols na reta final, Mpasi deixa a Copa como um dos grandes destaques da surpreendente campanha congolesa.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Inglaterra quase decepcionou, de novo

    A classificação veio, mas o desempenho voltou a gerar preocupação. Assim como aconteceu na fase de grupos, a Inglaterra encontrou enormes dificuldades para transformar seu favoritismo em superioridade dentro de campo.

    Os ingleses saíram atrás do placar logo no início, demoraram para reagir e passaram boa parte do confronto acumulando posse de bola sem conseguir criar chances claras. A equipe de Thomas Tuchel só conseguiu encontrar o caminho da vitória nos minutos finais, muito graças ao talento individual de Harry Kane.

    A atuação reforça que a Inglaterra segue longe de convencer, mesmo permanecendo viva na disputa pelo título.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    Fim do sonho da RD Congo

    A eliminação encerra uma campanha que ficará marcada para sempre na história do futebol congolês.

    Depois de conquistar sua primeira classificação para um mata-mata de Copa do Mundo, a RD Congo vendeu caro a derrota diante de uma das favoritas ao título. Organizada, competitiva e corajosa, a equipe africana esteve muito perto de protagonizar uma das maiores zebras do torneio.

    Apesar da despedida, a seleção deixa os Estados Unidos valorizada e com a certeza de que escreveu um dos capítulos mais importantes de sua trajetória no futebol mundial.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Football's coming home"

    O sofrimento apenas aumentou a esperança do torcedor inglês. Depois de escapar de uma eliminação precoce, a tradicional frase "Football's Coming Home" voltou a ecoar entre os fãs da seleção.

    A confiança segue depositada em um elenco recheado de estrelas e liderado por Harry Kane e Jude Bellingham. Mesmo sem apresentar um futebol brilhante até aqui, a Inglaterra continua viva na Copa do Mundo e alimenta o sonho de conquistar seu segundo título mundial, encerrando um jejum que já dura seis décadas.

    A classificação dramática diante da RD Congo mostrou que ainda há muito a evoluir. Mas, enquanto Harry Kane continuar decidindo jogos, os ingleses seguirão acreditando que, desta vez, o futebol realmente pode voltar para casa.