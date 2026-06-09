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Harry Kane England 2026Getty
Moataz Elgammal

Traduzido por

Harry Kane vê a “melhor oportunidade” de conquistar o título da Copa do Mundo - o que o colocaria na disputa pelo prêmio Ballon d’Or e pelo título de “GOAT” (o melhor de todos os tempos) com a seleção inglesa

H. Kane
Inglaterra
Copa do Mundo
Inglaterra x Croácia
Bayern de Munique

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, acredita que a próxima Copa do Mundo representa a maior oportunidade de sua carreira para conquistar a glória internacional. Ao chegar ao seu terceiro torneio mundial em plena forma física e com números impressionantes de gols, o prolífico atacante está determinado a conquistar o prêmio máximo e consolidar de vez seu status como o maior jogador de todos os tempos do país.

  • Kane está em plena forma para o grande evento mundial

    Às vésperas do tão aguardado torneio, Kane se encontra em excelente forma após uma campanha nacional excepcional. Em entrevista à ITV Football, o atacante reconheceu a natureza imprevisível do esporte, mas demonstrou enorme confiança em seu estado físico atual. Ele destacou que chegar ao grande evento mundial no auge de suas capacidades dá à Inglaterra uma vantagem significativa. Kane afirmou: “Acho que é sempre ‘pode ser a última vez’, porque nunca se sabe o que acontece no futebol. Você sabe como eu sou, quero jogar por muito, muito tempo. Sinto que estou no auge, me sinto tão bem quanto nunca, como já disse antes.”

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  • Reconhecendo a natureza imprevisível do futebol

    Apesar de seu desejo de continuar jogando por muitos anos, o experiente atacante mantém os pés no chão em relação às realidades do futebol profissional e à constante ameaça de lesões. Ele explicou que essa consciência apenas alimenta seu desejo de ter sucesso nos palcos mais importantes. Kane acrescentou: "Mas acho que existe essa vontade de que, sabe, pode ser a minha última. Pode ser, nunca se sabe o que acontece no futebol. Nunca se sabe, com lesões, o que nos espera. A Copa do Mundo, para mim, é o ápice de qualquer carreira. Este é meu terceiro torneio agora.” Ganhar o troféu provavelmente o tornaria o maior jogador do país e um verdadeiro candidato à Bola de Ouro.

  • Aproveitando a oportunidade profissional definitiva

    O capitão da seleção nacional tem marcado gols de forma consistente no mais alto nível. Seu recente gol no amistoso do último sábado contra a Nova Zelândia não foi apenas um momento passageiro, mas um novo marco histórico. Isso reforçou sua liderança como o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra, com 79 gols, coroando uma temporada excepcional em que marcou 67 gols pelo clube e pela seleção.

    Levar esse ímpeto para a arena internacional é crucial para as aspirações da equipe. Reconhecendo a combinação única entre sua forma física e a qualidade geral da equipe, ele concluiu: “Provavelmente direi apenas que a forma em que estou e também o fato de estar saindo de uma temporada como a que tive são, provavelmente, a melhor oportunidade que talvez eu tenha na minha carreira para ganhar a Copa do Mundo.”


  • Harry Kane England 2026Getty Images

    O que vem por aí para o capitão dos Três Leões?

    A Inglaterra tem um último amistoso contra a Costa Rica antes de concentrar toda a sua atenção nos jogos de estreia do Grupo L. Kane e seus companheiros de equipe darão início à sua campanha na Copa do Mundo contra a Croácia no dia 17 de junho, seguidos por confrontos contra Gana no dia 23 de junho e contra o Panamá no dia 27 de junho. Se ele mantiver sua excelente forma, a seleção nacional tem uma chance real de fazer história.

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