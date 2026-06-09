O capitão da seleção nacional tem marcado gols de forma consistente no mais alto nível. Seu recente gol no amistoso do último sábado contra a Nova Zelândia não foi apenas um momento passageiro, mas um novo marco histórico. Isso reforçou sua liderança como o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra, com 79 gols, coroando uma temporada excepcional em que marcou 67 gols pelo clube e pela seleção.

Levar esse ímpeto para a arena internacional é crucial para as aspirações da equipe. Reconhecendo a combinação única entre sua forma física e a qualidade geral da equipe, ele concluiu: “Provavelmente direi apenas que a forma em que estou e também o fato de estar saindo de uma temporada como a que tive são, provavelmente, a melhor oportunidade que talvez eu tenha na minha carreira para ganhar a Copa do Mundo.”



