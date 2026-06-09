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Harry Kane vê a “melhor oportunidade” de conquistar o título da Copa do Mundo - o que o colocaria na disputa pelo prêmio Ballon d’Or e pelo título de “GOAT” (o melhor de todos os tempos) com a seleção inglesa
Kane está em plena forma para o grande evento mundial
Às vésperas do tão aguardado torneio, Kane se encontra em excelente forma após uma campanha nacional excepcional. Em entrevista à ITV Football, o atacante reconheceu a natureza imprevisível do esporte, mas demonstrou enorme confiança em seu estado físico atual. Ele destacou que chegar ao grande evento mundial no auge de suas capacidades dá à Inglaterra uma vantagem significativa. Kane afirmou: “Acho que é sempre ‘pode ser a última vez’, porque nunca se sabe o que acontece no futebol. Você sabe como eu sou, quero jogar por muito, muito tempo. Sinto que estou no auge, me sinto tão bem quanto nunca, como já disse antes.”
Reconhecendo a natureza imprevisível do futebol
Apesar de seu desejo de continuar jogando por muitos anos, o experiente atacante mantém os pés no chão em relação às realidades do futebol profissional e à constante ameaça de lesões. Ele explicou que essa consciência apenas alimenta seu desejo de ter sucesso nos palcos mais importantes. Kane acrescentou: "Mas acho que existe essa vontade de que, sabe, pode ser a minha última. Pode ser, nunca se sabe o que acontece no futebol. Nunca se sabe, com lesões, o que nos espera. A Copa do Mundo, para mim, é o ápice de qualquer carreira. Este é meu terceiro torneio agora.” Ganhar o troféu provavelmente o tornaria o maior jogador do país e um verdadeiro candidato à Bola de Ouro.
Aproveitando a oportunidade profissional definitiva
O capitão da seleção nacional tem marcado gols de forma consistente no mais alto nível. Seu recente gol no amistoso do último sábado contra a Nova Zelândia não foi apenas um momento passageiro, mas um novo marco histórico. Isso reforçou sua liderança como o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra, com 79 gols, coroando uma temporada excepcional em que marcou 67 gols pelo clube e pela seleção.
Levar esse ímpeto para a arena internacional é crucial para as aspirações da equipe. Reconhecendo a combinação única entre sua forma física e a qualidade geral da equipe, ele concluiu: “Provavelmente direi apenas que a forma em que estou e também o fato de estar saindo de uma temporada como a que tive são, provavelmente, a melhor oportunidade que talvez eu tenha na minha carreira para ganhar a Copa do Mundo.”
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O que vem por aí para o capitão dos Três Leões?
A Inglaterra tem um último amistoso contra a Costa Rica antes de concentrar toda a sua atenção nos jogos de estreia do Grupo L. Kane e seus companheiros de equipe darão início à sua campanha na Copa do Mundo contra a Croácia no dia 17 de junho, seguidos por confrontos contra Gana no dia 23 de junho e contra o Panamá no dia 27 de junho. Se ele mantiver sua excelente forma, a seleção nacional tem uma chance real de fazer história.