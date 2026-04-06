Harry Kane vai jogar contra o Real Madrid? Importante atualização sobre a lesão, enquanto o Bayern de Munique aguarda ansiosamente a disponibilidade do craque para o confronto da Liga dos Campeões

No entanto, Vincent Kompany recebeu um grande incentivo na segunda-feira, com a Sky Germany informando que Kane conseguiu participar do último treino da equipe. O diretor esportivo Max Eberl também deu um vislumbre de esperança após os jogos nacionais do fim de semana, afirmando: “Os fisioterapeutas estão trabalhando nisso. Ele está constantemente no local e recebendo tratamento. Acreditamos que tudo vai dar certo.”

Apesar dessas notícias encorajadoras, a natureza exata da lesão de Kane permanece envolta em mistério, levando a especulações de que o gigante bávaro poderia estar jogando um jogo de pôquer astuto com seus adversários espanhóis. No entanto, o Bayern confirmou agora que Kane fará parte da delegação que viajará para enfrentar o Real Madrid no Bernabéu.