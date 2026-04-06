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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport
Muhammad Zaki

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Harry Kane vai jogar contra o Real Madrid? Importante atualização sobre a lesão, enquanto o Bayern de Munique aguarda ansiosamente a disponibilidade do craque para o confronto da Liga dos Campeões

H. Kane
Real Madrid
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Real Madrid x Bayern de Munique
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O Bayern de Munique enfrenta uma corrida contra o tempo para ter Harry Kane liderando o ataque na importantíssima partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. O capitão da seleção inglesa vem enfrentando um problema no tornozelo que o impediu de jogar no campeonato nacional no fim de semana, deixando torcedores e comissão técnica preocupados antes da viagem ao Santiago Bernabéu.

  • A corrida contra o tempo para o artilheiro do Bayern

    O artilheiro de 32 anos tem sido uma revelação para o gigante alemão, com impressionantes 48 gols e cinco assistências em apenas 40 partidas em todas as competições nesta temporada, mas sua participação na viagem a Madri permanece em dúvida depois que ele ficou de fora da vitória do Bayern por 3 a 2 sobre o Freiburg no fim de semana. Kane sofreu uma lesão no tornozelo durante a pausa para os jogos da seleção inglesa. 

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  • O retorno aos treinos traz esperança

    No entanto, Vincent Kompany recebeu um grande incentivo na segunda-feira, com a Sky Germany informando que Kane conseguiu participar do último treino da equipe. O diretor esportivo Max Eberl também deu um vislumbre de esperança após os jogos nacionais do fim de semana, afirmando: “Os fisioterapeutas estão trabalhando nisso. Ele está constantemente no local e recebendo tratamento. Acreditamos que tudo vai dar certo.”

    Apesar dessas notícias encorajadoras, a natureza exata da lesão de Kane permanece envolta em mistério, levando a especulações de que o gigante bávaro poderia estar jogando um jogo de pôquer astuto com seus adversários espanhóis. No entanto, o Bayern confirmou agora que Kane fará parte da delegação que viajará para enfrentar o Real Madrid no Bernabéu.

  • Confiança inabalável no talismã

    No vestiário, a confiança na resistência de Kane é absoluta, com o companheiro de equipe Joshua Kimmich afastando qualquer receio quanto à sua ausência contra o Real Madrid, insistindo: “Ele jogaria lá até de cadeira de rodas. Espero que ele esteja em forma e em campo na terça-feira”. Essa confiança inabalável é compartilhada pelo técnico Kompany, que observou que “meu pressentimento é de que ele vai conseguir”. 

    Kompany tem gerenciado meticulosamente seu elenco para garantir o máximo de recarga para a viagem à capital espanhola. Para mitigar quaisquer riscos adicionais de lesão antes de enfrentar os recordistas de títulos europeus, o técnico belga poupou vários jogadores-chave no fim de semana, limitando cuidadosamente a participação de estrelas como Jamal Musiala e Alphonso Davies a breves aparições como reservas.

  • Kylian Mbappe Real Madrid Harry Kane Bayern Munchen(C)Getty Images

    A batalha psicológica antes do confronto no Bernabéu

    O Bayern viaja para Madri com o ímpeto de uma vitória de virada no final da partida da Bundesliga, enquanto o Real Madrid sofreu um revés decepcionante na La Liga contra o Mallorca. Ter Kane em campo seria o maior incentivo psicológico para os visitantes e colocaria o inglês frente a frente com seu homólogo madrilenho, Kylian Mbappé. A decisão final sobre se Kane será titular ou começará no banco provavelmente será tomada poucas horas antes do início da partida. Com o capitão da Inglaterra treinando individualmente durante o período da Páscoa para recuperar a forma física total, a equipe médica do Bayern está trabalhando sem parar para garantir que ele possa liderar o ataque naquele que é, sem dúvida, o jogo mais importante do clube na temporada até agora.

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