Aos 33 anos, o ex-centroavante do Tottenham estabeleceu o padrão quando o assunto é talento individual brilhante e consistência inabalável. Com isso em mente, será que ele seguirá os passos de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e companhia ao se tornar vencedor da Bola de Ouro?

Quando essa pergunta foi feita a Waddle, o ex-ponta da Inglaterra e do Tottenham, falando em associação com BetBrain, disse à GOAL: “Há muitos jogadores que eu diria que merecem. Mas, para mim, é simplesmente bizarro como você tem que ganhar títulos para vencer a Bola de Ouro.

“O futebol é um jogo coletivo. Não se trata de um indivíduo, isso é completamente diferente de um time. Então o Paris Saint-Germain vence a Champions League e, de repente, pessoas do PSG são colocadas em evidência.

“Com Harry, você olha para o indivíduo e pensa: ‘Ele jogou por um bom time e está na Champions League, chegou às semifinais e perdeu para o Paris’. A Inglaterra não venceu a Copa do Mundo, então isso vai prejudicar as chances dele.

“Você é julgado pelo que faz individualmente como jogador. Você não precisa estar em um time vencedor, isso são 11 jogadores. Onze jogadores não vão ganhar a Bola de Ouro, um jogador ganha. Eu não entendo essa regra segundo a qual, se ele não venceu uma copa, não venceu a Copa do Mundo, não venceu a Champions League, então está fora da disputa. Eu simplesmente não entendo isso.

“Desculpe, mas você julga os jogadores por uma temporada, e Harry Kane teve uma temporada fenomenal pelo Bayern de Munique e pela Inglaterra. Por que ele não está sendo premiado? Porque não ganhou um troféu, que é algo coletivo, não individual como a Bola de Ouro. Eu não entendo isso.

“Será que algum espanhol vai aparecer agora e Yamal vai ganhar? Ele teve uma boa temporada no Barcelona, venceu a liga e eles ganharam a Copa do Mundo, mas ele realmente não jogou bem na Copa do Mundo, vamos ser sinceros, ele se lesionou muito.

“Mas, de repente, pessoas assim aparecem porque a Espanha venceu a Copa do Mundo. Não se trata disso. A Bola de Ouro deveria ser sempre para o melhor jogador da temporada. E Harry Kane, aos meus olhos, deveria erguê-la.”