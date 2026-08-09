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Harry Kane Ballon d'Or 2026 Lamine YamalGetty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

Harry Kane vai ganhar a Bola de Ouro de 2026? Atacante do Bayern de Munique ouve que esnobada ao prêmio seria "bizarra", enquanto ex-estrela da Inglaterra explica por que Lamine Yamal deveria ficar de fora

H. Kane
Inglaterra
Bayern de Munique
Copa do Mundo
L. Yamal
Bundesliga

Ser Harry Kane ignorado na votação da Bola de Ouro de 2026 seria “bizarro”, disse Chris Waddle à GOAL, com o astro do Bayern de Munique e da Inglaterra sendo considerado a escolha lógica para o reconhecimento da Bola de Ouro. A conquista da Copa do Mundo com a Espanha em solo norte-americano colocou nomes como Lamine Yamal e Rodri na disputa pelas honras de “melhor jogador do planeta”.

  • Atuações na Champions League e na Copa do Mundo influenciam a votação da Bola de Ouro

    Aqueles que conquistam os mais prestigiados troféus coletivos em uma determinada temporada costumam aparecer com destaque na votação da Bola de Ouro. Os títulos da Liga dos Campeões têm muito peso, enquanto os anos de Copa do Mundo costumam ser dominados por aqueles que brilharam no maior palco do esporte.

    O Paris Saint-Germain voltou a conquistar o futebol europeu em 2025-26, colocando Ousmane Dembele na disputa por Bolas de Ouro consecutivas, enquanto Kylian Mbappe reescreveu os livros dos recordes no principal evento da FIFA neste verão ao se tornar o maior artilheiro da história da competição.

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  • Harry Kane England 2026 World CupGetty

    Kane recordista fica à frente de Mbappe e companhia

    O fracasso da França em conquistar outro título mundial é considerado como o fim das candidaturas à Bola de Ouro para muitos de seus principais nomes, com Michael Olise sendo outro daqueles que geraram bastante debate, o que significa que o favorito antes do torneio, Kane, voltou a subir na lista.

    Ele ficou fora das comemorações do título da Liga dos Campeões na última temporada, enquanto a Inglaterra terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026, mas marcou 61 gols pelo Bayern de Munique, que conquistou mais um título da Bundesliga, e segue sendo uma presença talismânica para a seleção da Inglaterra como capitão de seu país e o maior artilheiro da história da equipe.

  • Kane é o favorito à glória da Bola de Ouro em 2026?

    Aos 33 anos, o ex-centroavante do Tottenham estabeleceu o padrão quando o assunto é talento individual brilhante e consistência inabalável. Com isso em mente, será que ele seguirá os passos de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e companhia ao se tornar vencedor da Bola de Ouro?

    Quando essa pergunta foi feita a Waddle, o ex-ponta da Inglaterra e do Tottenham, falando em associação com BetBrain, disse à GOAL: “Há muitos jogadores que eu diria que merecem. Mas, para mim, é simplesmente bizarro como você tem que ganhar títulos para vencer a Bola de Ouro.

    “O futebol é um jogo coletivo. Não se trata de um indivíduo, isso é completamente diferente de um time. Então o Paris Saint-Germain vence a Champions League e, de repente, pessoas do PSG são colocadas em evidência.

    “Com Harry, você olha para o indivíduo e pensa: ‘Ele jogou por um bom time e está na Champions League, chegou às semifinais e perdeu para o Paris’. A Inglaterra não venceu a Copa do Mundo, então isso vai prejudicar as chances dele.

    “Você é julgado pelo que faz individualmente como jogador. Você não precisa estar em um time vencedor, isso são 11 jogadores. Onze jogadores não vão ganhar a Bola de Ouro, um jogador ganha. Eu não entendo essa regra segundo a qual, se ele não venceu uma copa, não venceu a Copa do Mundo, não venceu a Champions League, então está fora da disputa. Eu simplesmente não entendo isso.

    “Desculpe, mas você julga os jogadores por uma temporada, e Harry Kane teve uma temporada fenomenal pelo Bayern de Munique e pela Inglaterra. Por que ele não está sendo premiado? Porque não ganhou um troféu, que é algo coletivo, não individual como a Bola de Ouro. Eu não entendo isso.

    “Será que algum espanhol vai aparecer agora e Yamal vai ganhar? Ele teve uma boa temporada no Barcelona, venceu a liga e eles ganharam a Copa do Mundo, mas ele realmente não jogou bem na Copa do Mundo, vamos ser sinceros, ele se lesionou muito.

    “Mas, de repente, pessoas assim aparecem porque a Espanha venceu a Copa do Mundo. Não se trata disso. A Bola de Ouro deveria ser sempre para o melhor jogador da temporada. E Harry Kane, aos meus olhos, deveria erguê-la.”

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  • Harry Kane Michael Owen EnglandGetty/GOAL

    Quem foi o último inglês a ganhar a Bola de Ouro?

    Kane nunca terminou acima da 10ª posição na votação da Bola de Ouro, tendo alcançado essa marca em três ocasiões anteriores (2017, 2018 e 2024). Ele ficou apenas em 13º em 2025, mas voltou a elevar seu nível ao longo dos últimos 12 meses.

    Ele busca se tornar o primeiro inglês desde Michael Owen, em 2001, a vencer a Bola de Ouro. As casas de apostas o colocam como favorito para sair vitorioso desta vez, mas nomes como Yamal e Rodri estão logo atrás.

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