Traduzido por
Harry Kane tropeça depois que jogador do Wolfsburgo danifica a marca do pênalti, enquanto Michael Olise salva o Bayern de Munique na vitória apertada na Bundesliga
A sequência perfeita de Kane termina em polêmica
O momento mais comentado do primeiro tempo aconteceu aos 36 minutos, quando Konstantinos Koulierakis cometeu falta em Olise dentro da área. Kane se preparou para cobrar o pênalti, tendo convertido todas as suas 24 tentativas anteriores na primeira divisão alemã. Surpreendentemente, o capitão da Inglaterra chutou para fora, à direita do gol, marcando sua primeira falha em um pênalti na Bundesliga.
A falha foi envolta em polêmica, já que as imagens de TV pareciam mostrar Jeanuël Belocian pisando deliberadamente na marca do pênalti antes da cobrança. Kane pareceu perder um pouco o equilíbrio ao tocar na bola, o que gerou dúvidas sobre se o gramado havia sido manipulado. A falha na cobrança manteve o placar empatado até o intervalo, apesar do domínio territorial do Bayern.
Olise proporciona um momento mágico
Com o jogo ameaçando frustrar os campeões, Olise tomou as rédeas da partida aos 56 minutos. O dinâmico ponta demonstrou seu brilhantismo individual ao cortar pela direita e soltar um chute potente e preciso no canto oposto. Foi um gol de altíssima qualidade que não deu chances ao goleiro do Wolfsburg, Kamil Grabara, e deu ao Bayern a vantagem que, sem dúvida, merecia pela pressão exercida no segundo tempo.
O gol mudou o rumo da partida, forçando o Wolfsburg a sair de sua postura defensiva. Embora os anfitriões tivessem parecido perigosos nos contra-ataques no primeiro tempo — com Tom Bischof chegando a acertar a trave de longa distância —, eles tiveram muito mais dificuldade para penetrar na defesa do Bayern depois que os jogadores de Kompany assumiram a vantagem. Jamal Musiala também esteve perto de ampliar a vantagem logo após o reinício, mas Grabara fez uma bela defesa para manter o Wolfsburg na disputa.
O Wolfsburg está à beira do desastre
Para o Wolfsburg, essa derrota deixa sua permanência na Bundesliga por um fio. O resultado significa que o time não pode mais garantir matematicamente a permanência na liga pela classificação geral; em vez disso, agora luta para, na melhor das hipóteses, manter a posição atual, que o qualifica para os play-offs de rebaixamento, na esperança de evitar as duas últimas vagas de rebaixamento automático. Seu destino provavelmente será decidido em uma última rodada de tirar o fôlego, quando enfrentará o St. Pauli em um confronto decisivo no Millerntor-Stadion.
A equipe de Ralph Hasenhuttl teve seus momentos, principalmente nos últimos instantes da partida, quando Mattias Svanberg viu um chute no final do jogo acertar a trave. Apesar de uma atuação animada e de um desempenho ofensivo melhor em comparação com as últimas semanas, a falta de eficiência na finalização custou caro. As “razões disciplinares” que deixaram Mohamed Amoura e Kevin Paredes fora do elenco também pesaram, já que os Lobos não tiveram aquele toque a mais no terço final do campo.
O Bayern encontra o ritmo antes da final da DFB-Pokal
Para Kompany, a vitória serve como a preparação perfeita para a próxima final da DFB-Pokal contra o Stuttgart, no dia 23 de maio. Tendo já garantido o título da Bundesliga na 30ª rodada, o Bayern está agora focado em conquistar a dobradinha nacional para salvar uma temporada em que ficou aquém das expectativas na competição europeia. O retorno da solidez defensiva no segundo tempo será motivo de particular satisfação para o técnico belga.