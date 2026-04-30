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Harry Kane tinha “maus hábitos” no Tottenham, segundo Mauricio Pochettino, que revelou detalhes de uma conversa franca com o atacante do Bayern de Munique
De quarta opção a jogador de nível mundial
Quando Pochettino chegou ao White Hart Lane em 2014, Kane estava com dificuldades para se destacar e ficava atrás de vários outros atacantes na hierarquia do time. O técnico argentino percebeu que, embora o jovem atacante tivesse uma mentalidade determinada, sua disciplina fora de campo e suas rotinas de treino estavam impedindo-o de atingir todo o seu potencial. Ao implementar um novo e rigoroso programa de treinos e abordar questões relacionadas ao estilo de vida, a comissão técnica ajudou a facilitar a transição de Kane para se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do Tottenham.
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Corrigindo as falhas
Pochettino explicou que a ascensão de Kane não foi imediata e exigiu uma mudança significativa na abordagem diária do jogador em relação ao seu ofício. O técnico destacou a importância da inteligência do atacante ao aceitar críticas construtivas e fazer as mudanças necessárias em sua alimentação e preparação física.
Refletindo sobre aqueles primeiros dias durante uma participação no podcastStick to Football, Pochettino disse: “Quando Tim Sherwood deixou o clube e nós chegamos, acho que Harry Kane era o terceiro ou quarto atacante. Quando começamos a trabalhar com Harry, vimos que sua mentalidade estava determinada a ter sucesso.
“É verdade que ele não tinha os melhores hábitos, mas depois que conversamos com ele, ele se mostrou muito inteligente e foi rápido em mudar esses hábitos (treinamento, alimentação etc.). Nos sentimos orgulhosos, mas foi ele e as pessoas que estão ao seu lado que o tornaram bem-sucedido.”
Um amor duradouro pelo norte de Londres
Além de falar sobre a evolução de Kane, Pochettino demonstrou uma profunda ligação emocional com a Premier League e seu antigo clube. Agora se preparando para comandar a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026, o técnico deu a entender que sua filosofia continua perfeitamente alinhada com a cultura do futebol inglês.
Ao falar sobre seu carinho pelo projeto do Spurs e a possibilidade de um eventual retorno à divisão, ele acrescentou: “Um dia, sim, porque gosto muito da Inglaterra. Acho que meu perfil humano e de treinador se encaixam muito bem com a Premier League e com a cultura, a ideia, a idiosincrasia e a filosofia.
“Eu realmente amo o Tottenham. É uma das partes mais importantes da minha vida como técnico e também na minha vida pessoal. Posso falar com base na minha experiência no Tottenham — e o que posso dizer é que, para mim, é um dos maiores clubes do mundo. Acho que, quando estávamos competindo lá, estávamos competindo com grandes nomes.”
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O foco na Copa do Mundo e o domínio alemão
Pochettino está atualmente focado na imensa tarefa de comandar a seleção do país anfitrião na Copa do Mundo deste verão, um torneio que poderá definir seu legado como técnico de seleções. Enquanto isso, seu ex-protegido, Kane, continua a brilhar na Alemanha, tendo conquistado recentemente dois títulos consecutivos da Bundesliga com o Bayern, ao mesmo tempo em que mantém uma impressionante média de gols. Embora o retorno do técnico à Premier League continue sendo uma ambição futura, ambos estão atualmente empenhados em conquistar títulos importantes nos palcos mundial e europeu.