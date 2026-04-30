Harry Kane tinha “maus hábitos” no Tottenham, segundo Mauricio Pochettino, que revelou detalhes de uma conversa franca com o atacante do Bayern de Munique

Pochettino explicou que a ascensão de Kane não foi imediata e exigiu uma mudança significativa na abordagem diária do jogador em relação ao seu ofício. O técnico destacou a importância da inteligência do atacante ao aceitar críticas construtivas e fazer as mudanças necessárias em sua alimentação e preparação física.

Refletindo sobre aqueles primeiros dias durante uma participação no podcastStick to Football, Pochettino disse: “Quando Tim Sherwood deixou o clube e nós chegamos, acho que Harry Kane era o terceiro ou quarto atacante. Quando começamos a trabalhar com Harry, vimos que sua mentalidade estava determinada a ter sucesso.

“É verdade que ele não tinha os melhores hábitos, mas depois que conversamos com ele, ele se mostrou muito inteligente e foi rápido em mudar esses hábitos (treinamento, alimentação etc.). Nos sentimos orgulhosos, mas foi ele e as pessoas que estão ao seu lado que o tornaram bem-sucedido.”