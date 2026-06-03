Harry Kane “terá meio que vontade de voltar” à Premier League, enquanto a lenda da Inglaterra Peter Reid revela um desejo ousado de transferência e explica o que torna o craque especial

Kane, que também é o artilheiro mais prolífico que o Tottenham já teve, saiu da sua zona de conforto profissional ao fazer as malas para a Alemanha no verão de 2023. Essa mudança foi feita na tentativa de quebrar a tão comentada “maldição dos troféus” — já que os principais títulos haviam escapado ao craque em nível nacional, continental e internacional.

Essa maldição foi quebrada na Allianz Arena, com o atacante de 32 anos agora sendo bicampeão, com conquistas da Supercopa e da DFB-Pokal em seu currículo cada vez mais extenso — além de três Chuteiras de Ouro da Bundesliga.

Padrões individuais notáveis foram mantidos no Bayern, com o artilheiro balançando as redes em 146 ocasiões em 147 partidas — registrando o melhor desempenho da carreira, com 61 gols, na temporada 2025-26. Agora, enquanto negocia um contrato até 2027, surgem questionamentos sobre por quanto tempo Kane permanecerá na Baviera.

Várias opções têm sido cogitadas para o temível camisa 9 — desde uma renovação em Munique até uma transferência para a MLS, que permitiria explorar uma futura carreira na NFL —, enquanto os rumores de um retorno ao futebol inglês parecem estar sempre à espreita.