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Harry Kane “terá meio que vontade de voltar” à Premier League, enquanto a lenda da Inglaterra Peter Reid revela um desejo ousado de transferência e explica o que torna o craque especial
Kane bate recordes e apresenta números impressionantes tanto pelo clube quanto pela seleção
Kane, que também é o artilheiro mais prolífico que o Tottenham já teve, saiu da sua zona de conforto profissional ao fazer as malas para a Alemanha no verão de 2023. Essa mudança foi feita na tentativa de quebrar a tão comentada “maldição dos troféus” — já que os principais títulos haviam escapado ao craque em nível nacional, continental e internacional.
Essa maldição foi quebrada na Allianz Arena, com o atacante de 32 anos agora sendo bicampeão, com conquistas da Supercopa e da DFB-Pokal em seu currículo cada vez mais extenso — além de três Chuteiras de Ouro da Bundesliga.
Padrões individuais notáveis foram mantidos no Bayern, com o artilheiro balançando as redes em 146 ocasiões em 147 partidas — registrando o melhor desempenho da carreira, com 61 gols, na temporada 2025-26. Agora, enquanto negocia um contrato até 2027, surgem questionamentos sobre por quanto tempo Kane permanecerá na Baviera.
Várias opções têm sido cogitadas para o temível camisa 9 — desde uma renovação em Munique até uma transferência para a MLS, que permitiria explorar uma futura carreira na NFL —, enquanto os rumores de um retorno ao futebol inglês parecem estar sempre à espreita.
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Será que Kane, ex-jogador do Tottenham, voltará a jogar na Premier League?
Em declarações durante o maior leilão do mundo com temática da Copa do Mundo — uma iniciativa da BUDDS, a principal casa de leilões especializada em memorabilia esportiva do Reino Unido —, o ex-jogador da seleção inglesa Reid disse ao GOAL, quando questionado se acredita que Kane voltará a jogar na Premier League: “Acho que ele vai estar meio que querendo voltar.
“Acho que ele ficaria ótimo com uma camisa azul — do Everton, obviamente! Imagine-o entrando em campo no Hill Dickinson. Um jogador de ponta. Acho que ele vai voltar e jogar na Premiership, sim.”
Reid continuou falando sobre as qualidades que colocam Kane no grupo dos talentos de elite e por que ele terá um papel crucial na busca da Inglaterra pela glória na Copa do Mundo neste verão: “Vou te dizer o que há de melhor em Harry Kane: além de marcar gols, ele cria jogadas. Inteligente, entra nos espaços, difícil de marcar, recua para ajudar na defesa, vai além. Ele está entre os melhores como finalizador, absolutamente excepcional.
“Espero que a gente ganhe. Temos poder de fogo. Não tenho certeza de como estamos na defesa. Acho que a França pode ser a favorita. Acho que, se você olhar para o elenco francês como um todo, eles são os favoritos. Mas com jogadores como Harry Kane e Declan Rice na equipe, acho que temos uma chance. Mas ele [Kane] é de primeira linha.”
A Inglaterra conta com jogadores capazes de decidir partidas na sua seleção para a Copa do Mundo de 2026?
Já se passaram cerca de 60 anos desde a última vez que a Inglaterra saboreou a glória da Copa do Mundo — ou levantou qualquer troféu internacional —, com as lendas de 1966 continuando a ocupar uma única entrada nos livros de recordes.
Uma das camisas usadas naquele dia histórico em Wembley está prestes a ser leiloada: a camisa de Martin Peters — vestida quando ele marcou o segundo gol dos Três Leões na icônica vitória por 4 a 2 sobre a Alemanha Ocidental — deve atingir um valor entre £ 30.000 e £ 50.000 no leilão.
Pode chegar o dia em que as relíquias relacionadas a Kane exijam um valor semelhante, cabendo à geração de 2026 provar que é capaz de se juntar aos imortais do esporte e conquistar o maior prêmio do futebol mundial.
Questionado se Thomas Tuchel tem jogadores decisivos suficientes à sua disposição para tornar isso possível — tendo deixado de fora nomes como Morgan Gibbs-White, Cole Palmer e Phil Foden —, Reid, que disputou 13 partidas pela seleção de seu país, disse: “Eu teria escalado Foden. Mas isso é uma questão de opinião. Acho que, em termos de criatividade, vamos nos sair bem — [Bukayo] Saka. Sou fã do [Marcus] Rashford, acho que ele tem algo a oferecer, só precisa mostrar agora. Temos qualidade no ataque e acho que vamos marcar gols. Estou convencido.”
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Será que Kane e companhia conseguirão criar momentos mágicos e pôr fim a 60 anos de sofrimento?
Reid ficou famoso por ter representado a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986 e por ter entrado em campo na partida decisiva das quartas de final contra a Argentina, na qual Diego Maradona protagonizou o famoso momento da “Mão de Deus” e marcou um dos gols individuais mais espetaculares que o futebol já viu.
Mais memórias especiais estão prestes a ser criadas no maior palco do mundo neste verão, por nomes como Kane e companhia, com torcedores em todos os cantos do planeta à espera que surjam heróis que os deixem ansiosos por participar desse sucesso.
O Leilão da Copa do Mundo daBUDDS acontecerá em 25 de junho de 2026, com um leilão online com duração limitada começando em 2 de junho. Mais informações aqui, e para uma avaliação online gratuita de qualquer item de memorabilia esportiva, clique aqui.