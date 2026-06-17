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Harry Kane tem uma segunda chance na marca do pênalti antes de igualar o recorde de Gary Lineker na Copa do Mundo, enquanto a Inglaterra abre o placar contra a Croácia
Kane marca de pênalti
O drama começou com menos de 10 minutos de jogo, quando Noni Madueke foi derrubado por uma entrada desajeitada de Luka Modric dentro da área. O árbitro, Clement Turpin, não hesitou em marcar pênalti, dando à Inglaterra uma oportunidade de ouro para assumir o controle do jogo logo no início.
Kane se preparou para cobrar, mas viu seu chute inicial — após uma corrida de impulso característica — ser defendido de forma brilhante por Dominik Livakovic. Enquanto os jogadores croatas comemoravam ter afastado o rebote, uma revisão do VAR interveio. Os replays mostraram que Livakovic havia saído da linha prematuramente, enquanto Josko Gvardiol também foi flagrado por invasão de área.
Kane demonstra nervos de aço antes de Baturina reagir
Após uma espera tensa de mais de três minutos, Turpin ordenou que o pênalti fosse repetido. Diante do mesmo goleiro, Kane demonstrou nervos de aço ao mandar a bola exatamente no mesmo canto que havia mirado momentos antes.
O gol proporcionou a Thomas Tuchel o início perfeito em sua gestão no torneio, embora a vantagem tenha se mostrado frágil. A Croácia reagiu bem ao revés, conseguindo finalmente o empate por meio de Martin Baturina, que acertou um magnífico chute com efeito da entrada da área, passando por Jordan Pickford e deixando os torcedores visitantes boquiabertos.
Tuchel estava longe de estar satisfeito com a distribuição de bola e a organização da equipe nos primeiros 45 minutos. O técnico alemão teria sido ouvido gritando instruções para Jordan Pickford, o goleiro que tem sido destaque em todos os momentos, dizendo ao goleiro do Everton: “Faça como eu mandei”. Isso serviu como um lembrete dos altos padrões e da intensa pressão que acompanham a busca dos Três Leões pelo primeiro título em 60 anos.
Kane iguala o recorde de Lineker
A Inglaterra não deixou que o gol de empate abalasse seu ímpeto por muito tempo, e foi novamente Kane quem trouxe a solução. Provando que é muito mais do que apenas um especialista na marca dos 12 jardas, o atacante do Bayern de Munique subiu mais alto para cabecear com força um cruzamento, restaurando a vantagem da Inglaterra antes do intervalo. O gol não foi apenas crucial; com ele, Kane igualou o recorde de longa data de Gary Lineker, de 10 gols, como o jogador inglês com mais gols marcados em uma Copa do Mundo.
No entanto, a alegria de Kane durou pouco. No último minuto do primeiro tempo, a Croácia reagiu mais uma vez, com Petar Musa marcando o gol de empate, levando sua equipe a igualar o placar e encerrando os emocionantes primeiros 45 minutos em 2 a 2.
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Bellingham marca no segundo tempo
A Inglaterra começou o segundo tempo da melhor maneira possível, quando Jude Bellingham marcou, colocando o placar em 3 a 2. Os Três Leões tiveram um início dominante na etapa, buscando ampliar a vantagem diante de adversários fortes.