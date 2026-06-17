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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Harry Kane tem uma segunda chance na marca do pênalti antes de igualar o recorde de Gary Lineker na Copa do Mundo, enquanto a Inglaterra abre o placar contra a Croácia

H. Kane
Inglaterra
G. Lineker
Inglaterra x Croácia
Croácia
Copa do Mundo

Harry Kane mais uma vez gravou seu nome nos livros de história, embora tenha tido que fazer isso da maneira mais difícil durante o emocionante confronto da Inglaterra com a Croácia na Copa do Mundo. O capitão dos Três Leões teve a rara oportunidade de tentar pela segunda vez a cobrança de pênalti, abrindo caminho para se equiparar a uma lenda do futebol nacional.

  • Kane marca de pênalti

    O drama começou com menos de 10 minutos de jogo, quando Noni Madueke foi derrubado por uma entrada desajeitada de Luka Modric dentro da área. O árbitro, Clement Turpin, não hesitou em marcar pênalti, dando à Inglaterra uma oportunidade de ouro para assumir o controle do jogo logo no início.

    Kane se preparou para cobrar, mas viu seu chute inicial — após uma corrida de impulso característica — ser defendido de forma brilhante por Dominik Livakovic. Enquanto os jogadores croatas comemoravam ter afastado o rebote, uma revisão do VAR interveio. Os replays mostraram que Livakovic havia saído da linha prematuramente, enquanto Josko Gvardiol também foi flagrado por invasão de área.

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  • Kane demonstra nervos de aço antes de Baturina reagir

    Após uma espera tensa de mais de três minutos, Turpin ordenou que o pênalti fosse repetido. Diante do mesmo goleiro, Kane demonstrou nervos de aço ao mandar a bola exatamente no mesmo canto que havia mirado momentos antes.

    O gol proporcionou a Thomas Tuchel o início perfeito em sua gestão no torneio, embora a vantagem tenha se mostrado frágil. A Croácia reagiu bem ao revés, conseguindo finalmente o empate por meio de Martin Baturina, que acertou um magnífico chute com efeito da entrada da área, passando por Jordan Pickford e deixando os torcedores visitantes boquiabertos.

    Tuchel estava longe de estar satisfeito com a distribuição de bola e a organização da equipe nos primeiros 45 minutos. O técnico alemão teria sido ouvido gritando instruções para Jordan Pickford, o goleiro que tem sido destaque em todos os momentos, dizendo ao goleiro do Everton: “Faça como eu mandei”. Isso serviu como um lembrete dos altos padrões e da intensa pressão que acompanham a busca dos Três Leões pelo primeiro título em 60 anos.

  • Kane iguala o recorde de Lineker

    A Inglaterra não deixou que o gol de empate abalasse seu ímpeto por muito tempo, e foi novamente Kane quem trouxe a solução. Provando que é muito mais do que apenas um especialista na marca dos 12 jardas, o atacante do Bayern de Munique subiu mais alto para cabecear com força um cruzamento, restaurando a vantagem da Inglaterra antes do intervalo. O gol não foi apenas crucial; com ele, Kane igualou o recorde de longa data de Gary Lineker, de 10 gols, como o jogador inglês com mais gols marcados em uma Copa do Mundo.

    No entanto, a alegria de Kane durou pouco. No último minuto do primeiro tempo, a Croácia reagiu mais uma vez, com Petar Musa marcando o gol de empate, levando sua equipe a igualar o placar e encerrando os emocionantes primeiros 45 minutos em 2 a 2.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bellingham marca no segundo tempo

    A Inglaterra começou o segundo tempo da melhor maneira possível, quando Jude Bellingham marcou, colocando o placar em 3 a 2. Os Três Leões tiveram um início dominante na etapa, buscando ampliar a vantagem diante de adversários fortes.

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