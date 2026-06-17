Harry Kane tem uma segunda chance na marca do pênalti antes de igualar o recorde de Gary Lineker na Copa do Mundo, enquanto a Inglaterra abre o placar contra a Croácia

Após uma espera tensa de mais de três minutos, Turpin ordenou que o pênalti fosse repetido. Diante do mesmo goleiro, Kane demonstrou nervos de aço ao mandar a bola exatamente no mesmo canto que havia mirado momentos antes.

O gol proporcionou a Thomas Tuchel o início perfeito em sua gestão no torneio, embora a vantagem tenha se mostrado frágil. A Croácia reagiu bem ao revés, conseguindo finalmente o empate por meio de Martin Baturina, que acertou um magnífico chute com efeito da entrada da área, passando por Jordan Pickford e deixando os torcedores visitantes boquiabertos.

Tuchel estava longe de estar satisfeito com a distribuição de bola e a organização da equipe nos primeiros 45 minutos. O técnico alemão teria sido ouvido gritando instruções para Jordan Pickford, o goleiro que tem sido destaque em todos os momentos, dizendo ao goleiro do Everton: “Faça como eu mandei”. Isso serviu como um lembrete dos altos padrões e da intensa pressão que acompanham a busca dos Três Leões pelo primeiro título em 60 anos.