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Harry Kane simulou? Inglaterra não teve pênalti concedido após o atacante cair na área, enquanto Alan Shearer e Wayne Rooney discordam da decisão do árbitro
Controvérsia sobre pênalti surge antes do intervalo
A polêmica ocorreu pouco antes do intervalo, com a Inglaterra perdendo por 1 a 0 para a República Democrática do Congo. Depois de passar por um grande susto quando Yoane Wissa acertou a trave, a Inglaterra partiu para o contra-ataque.
Kane caiu dentro da área após contato com o goleiro Lionel Mpasi. Apesar dos protestos furiosos dos jogadores ingleses e das vaias da torcida visitante, o árbitro se recusou a marcar pênalti, indicando que Kane havia simulado.
O VAR analisou a jogada, mas optou por não reverter a decisão da arbitragem em campo, embora nenhum cartão amarelo tenha sido aplicado por simulação. Isso deixou a equipe e seus torcedores extremamente frustrados ao entrarem no intervalo.
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Comentaristas criticam decisão sobre pênalti
Ex-jogadores da seleção da Inglaterra não hesitaram em condenar a decisão da arbitragem. Em entrevista à BBC One, Alan Shearer insistiu que havia ocorrido uma falta.
“Houve contato, sem dúvida. Para mim, isso é pênalti. Kane pode ter exagerado um pouco, mas o goleiro saiu do gol e suas mãos estavam ali. Se ele vai sair correndo assim com as mãos estendidas, como um atacante, você tem todo o direito de entrar em contato com ele e cair”, argumentou Shearer.
Paul Robinson concordou com essa opinião na BBC Radio 5 Live, afirmando: “Uau. Eles erraram feio. Erraram feio mesmo. Não é só por eu ser patriota, mas isso é pênalti. O contato está lá.”
O ex-jogador da seleção inglesa e do Manchester United, Rooney, teve uma opinião diferente, no entanto, dizendo: “Sou totalmente a favor dos atacantes, mas acho que Harry Kane tropeça um pouco e salta um pouco em direção ao goleiro... Acho que parece que ele se jogou em cima dele, então provavelmente não é pênalti.”
Torcedores estão divididos quanto às acusações de simulação contra Kane
As redes sociais logo ficaram repletas de opiniões divergentes sobre o incidente. Muitos torcedores acharam que a Inglaterra foi prejudicada, com um usuário do X afirmando: “Isso é pênalti, sem dúvida. Estão prejudicando Kane e a seleção inglesa. Como é que isso não foi marcado?”
Outro torcedor frustrado acrescentou: “Os comentaristas. O ex-árbitro no estúdio. A torcida. Basicamente, qualquer pessoa com um mínimo de bom senso sabe que isso é pênalti em Kane. Isso é uma piada, mas não dá para ficar realmente chocado a essa altura, com o VAR.”
No entanto, outros elogiaram o árbitro. Um torcedor escreveu: “Excelente decisão do árbitro em não marcar o pênalti contra Harry Kane, que simulou uma falta no limite da área, na partida entre Inglaterra e República Democrática do Congo.”
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O que vem a seguir para a Inglaterra?
A Inglaterra tem muito trabalho pela frente para tentar reverter o placar de 1 a 0 no segundo tempo. A equipe precisa canalizar suas frustrações e manter a intensidade ofensiva demonstrada pouco antes do intervalo. Com jogadores como Jude Bellingham e Noni Madueke se mostrando perigosos, Thomas Tuchel espera que sua equipe consiga encontrar uma jogada decisiva para garantir um resultado positivo contra a resistente seleção da República Democrática do Congo.