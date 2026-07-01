Harry Kane simulou? Inglaterra não teve pênalti concedido após o atacante cair na área, enquanto Alan Shearer e Wayne Rooney discordam da decisão do árbitro

A polêmica ocorreu pouco antes do intervalo, com a Inglaterra perdendo por 1 a 0 para a República Democrática do Congo. Depois de passar por um grande susto quando Yoane Wissa acertou a trave, a Inglaterra partiu para o contra-ataque.

Kane caiu dentro da área após contato com o goleiro Lionel Mpasi. Apesar dos protestos furiosos dos jogadores ingleses e das vaias da torcida visitante, o árbitro se recusou a marcar pênalti, indicando que Kane havia simulado.

O VAR analisou a jogada, mas optou por não reverter a decisão da arbitragem em campo, embora nenhum cartão amarelo tenha sido aplicado por simulação. Isso deixou a equipe e seus torcedores extremamente frustrados ao entrarem no intervalo.