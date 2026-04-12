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Harry Kane “sentiu algumas reações” após o gol contra o Real Madrid, segundo explica Vincent Kompany sobre a ausência do atacante do Bayern de Munique contra o St. Pauli
Kompany controla a carga de trabalho de Kane
O capitão da Inglaterra foi uma ausência notável no Estádio Millerntor, enquanto o time bávaro continuava sua sequência de gols recorde na Bundesliga. O atacante de 32 anos assistiu do banco de reservas enquanto seus companheiros de equipe dominavam os adversários em uma atuação de cinco estrelas. A decisão pegou alguns de surpresa, especialmente considerando que Kane havia retornado recentemente de uma pequena lesão para enfrentar o gigante espanhol. O técnico belga está empenhado em proteger seu craque com muito cuidado antes da partida de volta de alto risco na noite de quarta-feira.
- AFP
Reações físicas após o confronto contra o Real Madrid
A boa forma física do ex-jogador do Tottenham continua sendo fundamental para as esperanças do Bayern de conquistar um título europeu nesta temporada. Em entrevista à Sky Germany, Kompany admitiu que Kane não estava jogando a 100% após a partida continental disputada no meio da semana.
“Dar-lhe descanso talvez não seja a expressão correta. Harry sentiu algumas reações após o jogo contra o Real Madrid, mas não é nada grave para a próxima partida”, explicou Kompany.
Garantia quanto à disponibilidade para a Liga dos Campeões
Apesar das “reações” sentidas pelo atacante, Kompany se apressou em minimizar qualquer receio de que Kane pudesse perder a partida de volta. O técnico do Bayern pretende ter seu craque liderando o ataque na busca por garantir uma vaga nas semifinais da principal competição de clubes da Europa.
Kompany disse: “Não devemos correr riscos desnecessários com ele. Foi fantástico que ele tenha jogado os 90 minutos completos [no Bernabéu]. Talvez tenhamos que jogar 120 minutos na próxima partida, quem sabe. Espero que não, mas temos que tomar esse tipo de decisão sensata.”
- AFP
De olho no retorno à Allianz Arena
Os problemas que o afetaram anteriormente não impediram Kane de liderar o ataque, e o Bayern está confiante de que ele será novamente o ponto-chave do seu ataque nesta semana na Allianz Arena. Com 31 gols na Bundesliga nesta temporada, Kane continua sendo a arma mais letal no arsenal de Kompany, enquanto o clube busca títulos nacionais e europeus. Embora Nicolas Jackson tenha substituído Kane com competência em Hamburgo, o retorno de Kane será fundamental para a partida de volta contra o Real Madrid.