Harry Kane “sentiu algumas reações” após o gol contra o Real Madrid, segundo explica Vincent Kompany sobre a ausência do atacante do Bayern de Munique contra o St. Pauli

A boa forma física do ex-jogador do Tottenham continua sendo fundamental para as esperanças do Bayern de conquistar um título europeu nesta temporada. Em entrevista à Sky Germany, Kompany admitiu que Kane não estava jogando a 100% após a partida continental disputada no meio da semana.

“Dar-lhe descanso talvez não seja a expressão correta. Harry sentiu algumas reações após o jogo contra o Real Madrid, mas não é nada grave para a próxima partida”, explicou Kompany.