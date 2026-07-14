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Harry Kane se pronuncia sobre as entrevistas polêmicas de Jude Bellingham e Thomas Tuchel, enquanto o capitão da Inglaterra acusa a mídia de tentar criar “divisão” na seleção para a Copa do Mundo
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Comentários pós-jogo geram polêmica
As tensões aumentaram em campo depois que Tuchel afirmou sem rodeios que a Inglaterra “teve sorte” e que ele “não estava satisfeito” com o desempenho de sua equipe em “todos os sentidos” na partida contra a Noruega. Quando questionado sobre a avaliação contundente do técnico, Bellingham deu uma resposta fria, gerando especulações da mídia sobre a harmonia no elenco após a exaustiva vitória por 2 a 1 nas quartas de final contra a Noruega.
O meio-campista do Real Madrid reagiu de forma direta aos comentários críticos após a partida: “É, bem, tanto faz. É difícil lá fora — é um trabalho pesado.” Esse súbito atrito verbal acabou forçando Kane a se manifestar, numa tentativa de acalmar os rumores crescentes antes do confronto contra a Argentina.
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Capitão critica a narrativa da mídia
Kane defendeu imediatamente seu companheiro de equipe durante uma entrevista à BBC Sport para corrigir a narrativa negativa que circulava na opinião pública. O capitão da Inglaterra disse: “Quando você está jogando uma partida como aquela e lhe fazem uma pergunta cinco minutos após o apito final, e ele nem sabia direito o que tinha sido dito, o que você quer que o Jude [Bellingham] responda?
“Tínhamos acabado de passar por uma batalha. É fácil tentar criar essa divisão — parece ser algo típico dos ingleses nesses grandes torneios. Mas é exatamente o contrário. O grupo está onde está graças à nossa união total — não apenas dos jogadores, mas também do técnico e da comissão técnica. Às vezes, as coisas são interpretadas como sendo mais do que realmente são.”
Atacante elogia a abordagem de Tuchel
O forte contraste nos estilos de gestão entre Tuchel e seu antecessor, Sir Gareth Southgate, tem sido alvo de intenso escrutínio após a troca de palavras após a partida em Miami. No entanto, Kane enfatizou que o vestiário valoriza muito a honestidade crua e a franqueza de Tuchel, já que suas instruções são totalmente genuínas e espontâneas.
Kane elogiou muito a abordagem transparente do técnico alemão: “Ele [Tuchel] mostra abertamente o que sente, e as pessoas valorizam isso. Quando ele fala, nunca é algo ensaiado. É isso que faz dele quem ele é. Quando algo vem naturalmente, você acredita nisso, acredita no que ele está dizendo, acredita na abordagem dele. Ele é um dos melhores treinadores do mundo por um motivo. Nós entendemos isso. Nos últimos dois anos, passamos a conhecê-lo e sabemos o que o faz feliz.”
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Os Três Leões vão enfrentar os atuais campeões
Um desafio monumental aguarda agora os jogadores de Tuchel, que se preparam para enfrentar a Argentina, atual campeã mundial, no Estádio de Atlanta nesta quarta-feira. Embora a Inglaterra ostente uma impressionante sequência de oito jogos sem derrota em todas as competições, a equipe precisa permanecer em alerta máximo contra a Albiceleste, que vem de uma formidável sequência de 13 vitórias consecutivas.
Este clássico internacional servirá como o maior teste para a defesa dos Três Leões, que buscam neutralizar Lionel Messi, que atualmente lidera a artilharia do torneio com oito gols, ao lado de Kylian Mbappé.
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