Harry Kane se pronuncia sobre as entrevistas polêmicas de Jude Bellingham e Thomas Tuchel, enquanto o capitão da Inglaterra acusa a mídia de tentar criar “divisão” na seleção para a Copa do Mundo

As tensões aumentaram em campo depois que Tuchel afirmou sem rodeios que a Inglaterra “teve sorte” e que ele “não estava satisfeito” com o desempenho de sua equipe em “todos os sentidos” na partida contra a Noruega. Quando questionado sobre a avaliação contundente do técnico, Bellingham deu uma resposta fria, gerando especulações da mídia sobre a harmonia no elenco após a exaustiva vitória por 2 a 1 nas quartas de final contra a Noruega.

O meio-campista do Real Madrid reagiu de forma direta aos comentários críticos após a partida: “É, bem, tanto faz. É difícil lá fora — é um trabalho pesado.” Esse súbito atrito verbal acabou forçando Kane a se manifestar, numa tentativa de acalmar os rumores crescentes antes do confronto contra a Argentina.