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Harry Kane sabia o que estava por vir! O atacante “superinteligente” se transferiu para o Bayern porque previu a queda do Tottenham
A previsão de Kane se confirmou com o colapso
Kane trocou o norte de Londres pela Baviera em uma transferência de € 100 milhões (£ 86 milhões) em 2023, marcando posteriormente 143 gols para garantir títulos consecutivos da Bundesliga. Em nítido contraste, o Tottenham mergulhou em um abismo administrativo desde sua saída, caindo para a 17ª posição na Premier League na última temporada, antes de entrar em uma desesperada batalha contra o rebaixamento na última rodada desta temporada. Em entrevista ao Get German Football News, Hateley insistiu que Kane orquestrou deliberadamente sua saída após identificar problemas fundamentais e de longo prazo que vinham se formando dentro do clube da Premier League.
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Hateley explica os fatores que desencadeiam a saída
Refletindo sobre o intenso escrutínio que se seguiu inicialmente à decisão do capitão da Inglaterra de deixar o clube da sua infância, Hateley reconheceu a mentalidade de elite profissional do atacante. Ao falar sobre a motivação do atacante para deixar a Premier League para trás, Hateley disse: “Por ser uma pessoa inteligente, ele conseguia perceber o que se passava nos bastidores do [Tottenham]. O que se desenrolou nesta temporada já vinha se gestando desde o período em que Harry estava lá até o momento em que ele saiu.
“Você tem uma intuição quando é tão inteligente quanto o Harry; ele provavelmente percebeu os problemas. Eles teriam dado a ele tudo o que ele quisesse para que ficasse no clube, mas quando você é um jogador de futebol profissional, quer sair de lá com algo. Você quer sair com troféus e mais conhecimento do que quando começou a jogar. Acho que no Spurs, ele nunca conseguiria isso. Momento certo, decisão certa.”
A longevidade garante a renovação futura do contrato
Apesar de Kane ter 32 anos, seu extraordinário desempenho de 58 gols em 50 jogos nesta temporada e sua impressionante capacidade criativa o tornaram um verdadeiro candidato ao Ballon d'Or, lembrando as lendárias adaptações táticas de Alan Shearer. Prevendo que o craque do Bayern continuará sendo uma força de elite no futebol europeu nos próximos anos, Hateley acrescentou: “Ele já marcou 64 gols? São números loucos, absolutamente loucos. O que se pode dizer sobre Harry? [Ele] tem agora 32 anos. O critério de contratação da maioria dos times diria ‘Ele já está muito velho’, mas Harry Kane vai jogar por muitos anos.
“Ele é um cara superinteligente, super em forma. Sei que ele teve aquela lesão no tornozelo que provavelmente ainda o incomoda. Ele é esperto e [vai] ajustar seu jogo, um pouco como Alan Shearer quando machucou o joelho. São jogadores inteligentes, e Harry é um jogador inteligente. E posso dizer que acho que todos os torcedores da Inglaterra neste momento estão pensando: ‘graças a Deus ele está conseguindo passar por esses jogos’.
"Harry, na idade dele, está marcando mais gols do que qualquer outro jogador no planeta neste momento. Mas ele faz mais do que isso, ele não marca apenas gols, ele também cria jogadas, arrasta as equipes por todo o campo, arrasta as defesas para todos os lados, abre espaços para seus companheiros. E aos 32 anos, não é de se admirar que o Bayern vá oferecer um contrato a ele, sem sombra de dúvida. A duração desse contrato vai depender do Harry.
"Não consigo imaginar o Harry deixando o Bayern este ano. Você tem os ex-jogadores apoiando-o, que fazem parte da diretoria e estão ligados ao clube, e que vão garantir que um jogador desse calibre permaneça no clube por pelo menos mais três anos.”
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O jogo decisivo para o rebaixamento aguarda o desesperado Spurs
O Tottenham enfrenta um teste decisivo e de sobrevivência quando receber o Everton no domingo, em sua última partida da temporada. Com apenas dois pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento, o frágil elenco de Roberto De Zerbi precisa mostrar a mesma resiliência que levou à conquista da Liga Europa para evitar o rebaixamento, à frente do West Ham. Enquanto isso, Kane, agora mais tranquilo, vai concentrar-se em liderar a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 neste verão, antes de iniciar as negociações para a renovação de seu contrato de longo prazo na Alemanha.