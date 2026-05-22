Harry Kane sabia o que estava por vir! O atacante “superinteligente” se transferiu para o Bayern porque previu a queda do Tottenham

Apesar de Kane ter 32 anos, seu extraordinário desempenho de 58 gols em 50 jogos nesta temporada e sua impressionante capacidade criativa o tornaram um verdadeiro candidato ao Ballon d'Or, lembrando as lendárias adaptações táticas de Alan Shearer. Prevendo que o craque do Bayern continuará sendo uma força de elite no futebol europeu nos próximos anos, Hateley acrescentou: “Ele já marcou 64 gols? São números loucos, absolutamente loucos. O que se pode dizer sobre Harry? [Ele] tem agora 32 anos. O critério de contratação da maioria dos times diria ‘Ele já está muito velho’, mas Harry Kane vai jogar por muitos anos.

“Ele é um cara superinteligente, super em forma. Sei que ele teve aquela lesão no tornozelo que provavelmente ainda o incomoda. Ele é esperto e [vai] ajustar seu jogo, um pouco como Alan Shearer quando machucou o joelho. São jogadores inteligentes, e Harry é um jogador inteligente. E posso dizer que acho que todos os torcedores da Inglaterra neste momento estão pensando: ‘graças a Deus ele está conseguindo passar por esses jogos’.

"Harry, na idade dele, está marcando mais gols do que qualquer outro jogador no planeta neste momento. Mas ele faz mais do que isso, ele não marca apenas gols, ele também cria jogadas, arrasta as equipes por todo o campo, arrasta as defesas para todos os lados, abre espaços para seus companheiros. E aos 32 anos, não é de se admirar que o Bayern vá oferecer um contrato a ele, sem sombra de dúvida. A duração desse contrato vai depender do Harry.

"Não consigo imaginar o Harry deixando o Bayern este ano. Você tem os ex-jogadores apoiando-o, que fazem parte da diretoria e estão ligados ao clube, e que vão garantir que um jogador desse calibre permaneça no clube por pelo menos mais três anos.”