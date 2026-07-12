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Harry Kane revela o que Thomas Tuchel disse no vestiário aos jogadores da Inglaterra depois de admitir que “não estava satisfeito” com o desempenho na vitória nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Noruega
A opinião sincera de Tuchel sobre o vestiário
A Inglaterra pode ter garantido sua vaga nas semifinais, mas o clima no vestiário após a vitória por 2 a 1 na prorrogação sobre a Noruega era de perfeccionismo, e não de pura alegria. Kane revelou que Tuchel não perdeu tempo em ressaltar que o nível da equipe precisa melhorar para que possam levantar o troféu.
“Ele disse ali mesmo no vestiário: ‘Parabéns enormes, devemos aproveitar e comemorar, mas ele sabe que podemos fazer melhor’”, acrescentou Kane. “De certa forma, isso é bom. Se estamos nas semifinais de uma Copa do Mundo e sabemos que ainda podemos melhorar e alcançar outro nível, temos que encarar isso como algo positivo. Podemos ser melhores com a posse de bola. Temos alguns jogos importantes pela frente.”
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Lidando com o calor de Miami
As condições no Hard Rock Stadium tiveram um papel fundamental no caráter acirrado da partida. Com os altos níveis de umidade afetando o ritmo do jogo, Kane admitiu que os Três Leões tiveram dificuldade em encontrar seu ritmo habitual contra uma seleção norueguesa disciplinada, antes que os dois gols de Jude Bellingham salvassem o dia.
“Jogo difícil, quente, realmente brutal, quase mais do que contra o México em termos de calor e umidade, mas, mais uma vez, encontramos uma maneira”, revelou Kane. “Não foi nossa melhor atuação, sabemos disso. Eu disse antes na coletiva de imprensa que há outro nível que podemos alcançar. Ainda sinto que não chegamos lá como time.”
A profundidade do elenco está fazendo a diferença
Embora o desempenho não tenha estado no seu melhor, Kane não hesitou em elogiar os jogadores que marcaram a diferença e se destacaram nos momentos decisivos. Kane destacou as contribuições de todo o elenco, incluindo aqueles que entraram do banco para garantir a vitória em meio ao calor sufocante.
“Temos jogadores decisivos — o Jude foi novamente o fator decisivo hoje, mas os rapazes da defesa, o Pickers [Jordan Pickford], todos deram uma contribuição incrível, assim como esse cara ao meu lado [Elliot Anderson] também. Todos os envolvidos se empenharam ao máximo. O elemento mais importante desta equipe é a união, e mostramos isso novamente hoje. Vocês viram isso mais uma vez hoje: os jogadores que entraram fizeram uma diferença enorme. Djed [Spence], em particular, foi excepcional; a energia que ele trouxe, os duelos um contra um, realmente ajudaram a mudar o jogo para nós, e é disso que precisamos.”
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Preparação para as semifinais
Enquanto a Inglaterra se prepara para viajar a Atlanta para a semifinal contra a Argentina, Kane destacou que a disputa interna por vagas está impulsionando a equipe. O capitão, que disputou sua 120ª partida pela seleção durante o jogo e assim empatou com Wayne Rooney, insiste que cada membro da comissão de 26 jogadores é essencial.
“Conversamos há seis semanas, quando nos reunimos, sobre a necessidade de contarmos com todos”, explicou ele. “Às vezes, ao longo de um torneio, nem sempre parece ser assim; os jogadores que nem sempre são titulares podem ficar desapontados. É claro que eles têm esse direito, mas sempre que entram em campo, dão tudo de si pela camisa e pelo emblema. O intervalo é curto, jogamos novamente na quarta-feira e as partidas serão ainda mais difíceis. Vamos precisar de todos nesta semana, tanto quanto for possível.”
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