Harry Kane revela o que Thomas Tuchel disse no vestiário aos jogadores da Inglaterra depois de admitir que “não estava satisfeito” com o desempenho na vitória nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Noruega

A Inglaterra pode ter garantido sua vaga nas semifinais, mas o clima no vestiário após a vitória por 2 a 1 na prorrogação sobre a Noruega era de perfeccionismo, e não de pura alegria. Kane revelou que Tuchel não perdeu tempo em ressaltar que o nível da equipe precisa melhorar para que possam levantar o troféu.

“Ele disse ali mesmo no vestiário: ‘Parabéns enormes, devemos aproveitar e comemorar, mas ele sabe que podemos fazer melhor’”, acrescentou Kane. “De certa forma, isso é bom. Se estamos nas semifinais de uma Copa do Mundo e sabemos que ainda podemos melhorar e alcançar outro nível, temos que encarar isso como algo positivo. Podemos ser melhores com a posse de bola. Temos alguns jogos importantes pela frente.”