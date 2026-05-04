Cole, que conta com 56 partidas pela seleção, disse ao GOAL quando questionado sobre a importância de Kane para a seleção inglesa: “Eu não diria que dependemos demais dele. Ele é o único jogador insubstituível no elenco.

“Se Bellingham se lesionar, temos Cole Palmer, Morgan Rodgers e Phil Foden para assumir o lugar. Não há outro jogador que você diria, nem mesmo [Jordan] Pickford no gol agora, você diria [James] Trafford — eu vi Trafford e acho que ele parece que não vamos perder qualidade se ele entrar.

“Com o Harry, com todo o respeito aos outros atacantes, eles são diferentes dele. Acho que o que Thomas Tuchel observou no Bayern é que, se o Harry jogar como o camisa 9 e tiver talvez [Anthony] Gordon ou [Marcus] Rashford de um lado, [Bukayo] Saka e [Noni] Madueke do outro, eles são jogadores que se movimentam muito. E então o Bellingham vem se juntando a partir do meio-campo.

“Todos os outros podem ser substituídos, Harry não. [Ollie] Watkins não consegue fazer o que Harry faz — recuar para o espaço e tudo mais, ser tão preciso quanto Harry.”