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Harry Kane recebe um tratamento especial na seleção inglesa que Jude Bellingham nunca terá, enquanto Joe Cole responde à pergunta sobre a “dependência excessiva”
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Kane, autor de gols históricos, está prestes a bater o recorde de partidas pela seleção
Depois de estrear na seleção principal em 2015, marcando um gol apenas 80 segundos após entrar em campo para substituir Wayne Rooney em uma partida das eliminatórias do Campeonato Europeu contra a Lituânia, Kane elevou sua contagem de gols pela seleção para 78.
Tem-se sugerido que ele poderia seguir os passos de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, tornando-se um centurion nessa categoria. Ele já ultrapassou essa marca em termos de partidas disputadas e está a apenas 13 convocações de igualar o recorde de Peter Shilton pela Inglaterra.
Será que Kane vai se tornar o maior jogador de todos os tempos do futebol inglês?
Esse padrão deverá ser elevado num futuro não muito distante, com Kane sendo um forte candidato a se tornar o maior jogador de todos os tempos do futebol inglês. Para alcançar esse objetivo, serão necessários títulos importantes, já que ele conquistou duas vezes o título da Bundesliga com o Bayern de Munique.
Ele marcou 139 gols em 143 partidas pelo clube, com a melhor marca da carreira, 54 gols, registrada nesta temporada. O jogador de 32 anos continua melhorando com a idade e é considerado fundamental para as esperanças da Inglaterra de acabar com 60 anos de sofrimento na Copa do Mundo de 2026.
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Será que a Inglaterra corre o risco de passar a depender excessivamente do capitão Kane?
Dadas as dificuldades enfrentadas no terço final do campo durante os amistosos contra o Uruguai e o Japão em março, muitos têm argumentado que os Três Leões correm o risco de se tornar excessivamente dependentes de Kane — sem que haja um candidato óbvio para assumir o lugar e preencher a enorme lacuna caso essa figura emblemática não esteja disponível.
O ex-jogador da seleção inglesa Cole — que saiu da aposentadoria para marcar um gol pelo Warley FC, o “Melhor Pior Time” da Specsavers, durante um contrato de empréstimo de um dia — não está convencido de que Kane precise jogar para que a Inglaterra vença, mas admite que o atacante número 9 mais temido do planeta assumiu um papel especial.
O papel único que Kane desempenha na seleção inglesa de 2026
Cole, que conta com 56 partidas pela seleção, disse ao GOAL quando questionado sobre a importância de Kane para a seleção inglesa: “Eu não diria que dependemos demais dele. Ele é o único jogador insubstituível no elenco.
“Se Bellingham se lesionar, temos Cole Palmer, Morgan Rodgers e Phil Foden para assumir o lugar. Não há outro jogador que você diria, nem mesmo [Jordan] Pickford no gol agora, você diria [James] Trafford — eu vi Trafford e acho que ele parece que não vamos perder qualidade se ele entrar.
“Com o Harry, com todo o respeito aos outros atacantes, eles são diferentes dele. Acho que o que Thomas Tuchel observou no Bayern é que, se o Harry jogar como o camisa 9 e tiver talvez [Anthony] Gordon ou [Marcus] Rashford de um lado, [Bukayo] Saka e [Noni] Madueke do outro, eles são jogadores que se movimentam muito. E então o Bellingham vem se juntando a partir do meio-campo.
“Todos os outros podem ser substituídos, Harry não. [Ollie] Watkins não consegue fazer o que Harry faz — recuar para o espaço e tudo mais, ser tão preciso quanto Harry.”
Melhor do que Rooney: Kane conseguirá liderar a votação da Bola de Ouro?
Cole classificou Kane como o “melhor camisa 9” que a Inglaterra já viu, com nomes como Wayne Rooney e Alan Shearer considerados superados nesse quesito. É difícil contestar essa afirmação, tendo em vista tudo o que o ex-atacante do Tottenham conquistou e a promessa de que ainda há muito mais por vir.
Kane está na disputa pelo prêmio Ballon d’Or de 2026, enquanto o Bayern se prepara para a segunda partida de uma épica semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, e já percorreu um longo caminho desde suas origens humildes, servindo de inspiração para jovens promissores e estrelas do futebol de base.
A transformação do Warley FC está sendo documentada pela Specsavers em sua série do YouTube “Best Worst Team”. Assista a Joe Cole no episódio 9 e inscreva-se no canal “Best Worst Team” daSpecsavers no YouTube para acompanhar a jornada da equipe.