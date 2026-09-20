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Harry Kane rebate alfinetada de Lamine Yamal sobre a Bola de Ouro, enquanto estrela do Bayern de Munique quebra o silêncio sobre provocação do garoto-prodígio do Barcelona
Kane minimiza críticas a Yamal
O internacional espanhol de 19 anos afirmou recentemente que a Bola de Ouro deve reconhecer o melhor jogador de futebol no geral do planeta, em vez de ser entregue a "um jogador que marcou 80 gols". O comentário foi amplamente interpretado como uma provocação direta ao talismã do Bayern de Munique, que atualmente é o favorito a vencer o prêmio.
Kane teve uma campanha 2025-26 fenomenal, balançando as redes 73 vezes em todas as competições por clube e seleção. Ele foi questionado sobre as declarações do ponta do Barcelona pouco depois de alcançar seu 100º gol na Bundesliga durante a enfática goleada por 7 a 0 do Bayern sobre o Union Berlin, na sexta-feira.
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"Yamal é um jogador incrível"
Em vez de aumentar a tensão, Kane optou por amenizar a situação elogiando o adolescente. "Não sei como ele quis dizer isso. Yamal é um jogador incrível", explicou o jogador de 33 anos. "Ele teve uma grande temporada, assim como muitos outros."
O ex-jogador do Tottenham enfatizou que a disputa pelo prêmio segue completamente em aberto, citando vários rivais de elite. Ele observou que Kylian Mbappe, Rodri e o companheiro de Bayern Michael Olise também são candidatos fortes, acrescentando: "Todo mundo tem o direito de se expressar da maneira que quiser. Isso não depende de mim."
Mantendo o foco no futebol, o artilheiro se recusou a entrar em uma guerra de palavras sobre prêmios individuais. "Eu realmente não gosto de falar sobre mim mesmo. Eu foco no meu trabalho em campo", acrescentou. "Todo mundo tem a sua própria opinião sobre o assunto, e tudo bem."
Eberl sai em defesa de Kane
Enquanto o capitão da Inglaterra manteve um tom altamente diplomático, a cúpula do Bayern adotou uma postura mais firme. Max Eberl, membro do conselho do clube para o futebol, rebateu duramente os comentários do jovem do Barcelona, afirmando: "Os melhores jogadores são aqueles que não precisam de campanha."
Eberl também aproveitou a oportunidade para defender outra das estrelas ofensivas do Bayern. O dirigente insistiu que Olise merece estar na conversa ao lado da elite do futebol, declarando: "Para mim, Michael Olise também é um dos candidatos à Bola de Ouro. Ele é um dos melhores jogadores do mundo."
Apesar do barulho externo, Kane segue tranquilo sobre suas chances. "Do meu ponto de vista, estou até curtindo bastante isso", observou. "Vou apenas esperar para ver o que acontece. Vou continuar fazendo o meu trabalho em campo, e então vamos ver o que acontece."
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Londres clama pela Bola de Ouro
O mundo do futebol conhecerá o grande vencedor quando a cerimônia da Bola de Ouro acontecer em Londres na segunda-feira, 26 de outubro. Kane está ansioso para ver se sua impressionante sequência de gols será suficiente para conquistar o principal prêmio individual do esporte em um cenário familiar.
Em entrevista ao Marca, o atacante admitiu que erguer o troféu na capital inglesa seria um cenário dos sonhos. "Claro, o fato de acontecer na minha cidade natal tornaria tudo ainda mais especial", disse. "Então, sim, é estranho que a cerimônia esteja sendo realizada lá neste ano. Teremos que esperar para ver o que acontece."
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