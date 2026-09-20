Em vez de aumentar a tensão, Kane optou por amenizar a situação elogiando o adolescente. "Não sei como ele quis dizer isso. Yamal é um jogador incrível", explicou o jogador de 33 anos. "Ele teve uma grande temporada, assim como muitos outros."

O ex-jogador do Tottenham enfatizou que a disputa pelo prêmio segue completamente em aberto, citando vários rivais de elite. Ele observou que Kylian Mbappe, Rodri e o companheiro de Bayern Michael Olise também são candidatos fortes, acrescentando: "Todo mundo tem o direito de se expressar da maneira que quiser. Isso não depende de mim."

Mantendo o foco no futebol, o artilheiro se recusou a entrar em uma guerra de palavras sobre prêmios individuais. "Eu realmente não gosto de falar sobre mim mesmo. Eu foco no meu trabalho em campo", acrescentou. "Todo mundo tem a sua própria opinião sobre o assunto, e tudo bem."



