Harry Kane, que fez história, é avisado de que os recordes de gols e jogos pela Inglaterra “serão superados”, mas marcar 100 gols pela seleção será um feito “incrível”
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Kane, que bateu recordes, agora é vencedor da Bola de Ouro
Vencedor da Bola de Ouro, Kane, que foi recentemente eleito o melhor jogador do planeta, estreou pela seleção principal em 2015. Poucos poderiam prever, naquela época, o que os cerca de dez anos seguintes lhe reservavam.
Ele assumiu em definitivo a braçadeira de capitão em 2018 e, desde então, disputou duas semifinais de Copa do Mundo e duas finais de Eurocopa. Os grandes títulos com a Inglaterra continuaram dolorosamente fora de alcance, mas não por falta de esforço ou de contribuição para a equipe.
Principal nome do Bayern de Munique, Kane superou o antigo recorde de gols de Wayne Rooney, de 53, e está a apenas nove gols de chegar à marca de 100. Contra a Croácia, na quinta-feira, em uma partida da Liga das Nações da UEFA, ele defenderá seu país pela 126ª vez e ultrapassará Peter Shilton em número de jogos.
Qual é o tamanho do feito de marcar 100 gols pela seleção?
O ex-atacante da seleção inglesa Bent conhece bem os desafios do futebol internacional e disse à GOAL, em entrevista em parceria com o MrQ Online Casino, ao ser questionado sobre o quão especial será alcançar 100 gols pela seleção: “Vai ser incrível. Ele está prestes a bater o recorde histórico de jogos e atuações pela seleção. Já é o maior artilheiro da história da Inglaterra, mas era certo que chegaria aos 100 gols.
“O que ele fez desde que passou a jogar pela seleção inglesa é assustador. Os números dele, os jogos pela seleção, são simplesmente assustadores. Ele está sempre em condições de jogar. Está sempre em campo. Sempre faz o gol. É sempre o principal jogador da Inglaterra.
“Chegar a 100 gols em qualquer circunstância é sempre especial. Mas fazer isso pelo seu país, que feito! E ele merece por todo o trabalho duro que dedicou a isso. Acho que, quando você olha a trajetória de Harry Kane, o que mais chama a atenção é que nela estão Leyton Orient, Millwall, Norwich e Leicester. Provavelmente, em nenhum momento ele achou que chegaria sequer à seleção, muito menos aos 100 gols. Isso mostra a dedicação e o trabalho duro que ele empregou. Ele merece cada momento que está vivendo.”
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Por que os recordes de Kane acabarão sendo superados
Ainda não se sabe até onde Kane elevará o recorde de gols da Inglaterra, já que, aos 33 anos, ainda tem muito tempo pela frente. Ele não dá sinais de que esteja desacelerando e recebeu reconhecimento na Bola de Ouro após marcar 73 gols pelo clube e pela seleção em 2025-26.
Ele continua registrando números impressionantes, mas Bent, ao ser perguntado se suas façanhas, especialmente na marcação de gols, algum dia serão repetidas, respondeu: “Esse recorde será superado. E será superado porque hoje disputamos muitos jogos pelas seleções. Jogamos muito mais do que antigamente. Mesmo quando eu jogava, havia menos partidas de seleções do que agora. Parece que há uma pausa para jogos de seleções o tempo todo.
“Então, com essa quantidade de jogos e com as competições da Copa do Mundo ficando maiores, a Eurocopa provavelmente também vai crescer. Agora temos a Liga das Nações. Há cada vez mais jogos de seleções.
“Acho que esses recordes, como os de partidas disputadas e de gols, obviamente exigirão algo especial para serem superados. Mas, com tantos jogos de seleções hoje, acredito sinceramente que, em algum momento, alguém vai quebrar os recordes de gols e de partidas disputadas, porque jogamos tantos jogos.”
Quem será o próximo camisa 9 da Inglaterra depois de Kane?
Kane tem pouca concorrência atualmente por sua posição de titular na seleção da Inglaterra. O jogador do Leeds Dominic Calvert-Lewin é atualmente o reserva, mas quem deve ser considerado uma opção de longo prazo para vestir a camisa 9 da Inglaterra?
Ao receber essa pergunta, com Liam Delap e Brian Madjo, do Nottingham Forest e do Aston Villa, respectivamente, apontados como possíveis estrelas do futuro, Bent, ex-atacante da seleção da Inglaterra que disputou dez jogos e marcou quatro gols pela equipe, disse: “É muito difícil, porque nenhum deles teve tempo de jogo suficiente para mostrar suas qualidades.
“Quase sinto que perdemos uma geração inteira de atacantes, pelo menos para a seleção, porque Kane tem sido tão bom por tanto tempo. Acho que nunca vimos o melhor de Jamie Vardy. Nunca vimos de fato o melhor de Ollie Watkins, Ivan Toney ou Dominic Solanke. Foram tantos atacantes. E, mesmo um pouco antes, sei que Sturridge era um pouco mais velho, mas parece que nunca vimos o melhor desses atacantes de ofício porque Kane conseguiu mantê-los fora da equipe, e o mérito é dele.
“Então, vai ser interessante ver quem vem depois. Gosto de Madjo, do Villa, é um bom jogador. Gostei dos dois gols que Delap marcou no fim de semana [contra o Manchester City]. Ele mostra que tem qualidade. Mas Harry Kane ainda pode jogar por mais quatro ou cinco anos. Então, ainda não sabemos quem será o próximo, mas vai ser interessante ver quem pode entrar e assumir essa função.”
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Kane quer ter longevidade como Messi e Ronaldo
Isso não é uma preocupação imediata para a Inglaterra e o técnico Thomas Tuchel, já que Kane está pronto para seguir o exemplo de nomes considerados entre os maiores de todos os tempos, como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e continuar jogando até perto de completar 40 anos.
Chegará o dia em que ele terá de pendurar as chuteiras de vez, com feitos impressionantes registrados nos livros de história. Mas esse momento ainda está distante, e um dos maiores artilheiros desta ou de qualquer outra geração deve ser valorizado e celebrado enquanto continuar à disposição.
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