Vencedor da Bola de Ouro, Kane, que foi recentemente eleito o melhor jogador do planeta, estreou pela seleção principal em 2015. Poucos poderiam prever, naquela época, o que os cerca de dez anos seguintes lhe reservavam.

Ele assumiu em definitivo a braçadeira de capitão em 2018 e, desde então, disputou duas semifinais de Copa do Mundo e duas finais de Eurocopa. Os grandes títulos com a Inglaterra continuaram dolorosamente fora de alcance, mas não por falta de esforço ou de contribuição para a equipe.

Principal nome do Bayern de Munique, Kane superou o antigo recorde de gols de Wayne Rooney, de 53, e está a apenas nove gols de chegar à marca de 100. Contra a Croácia, na quinta-feira, em uma partida da Liga das Nações da UEFA, ele defenderá seu país pela 126ª vez e ultrapassará Peter Shilton em número de jogos.