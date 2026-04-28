Harry Kane provou que é o melhor atacante do mundo - agora, o artilheiro do Bayern de Munique precisa aproveitar sua chance de ouro para entrar para a história

Aos 32 anos, Kane está protagonizando o que é, sem dúvida, a melhor temporada goleadora de sua prolífica carreira. Ele tem quebrado recordes, embora a marca absurda de 41 gols em uma única temporada da Bundesliga, estabelecida pelo lendário Robert Lewandowski em 2020-21, possa agora estar fora de seu alcance, apesar de ter marcado 33 gols em 31 jogos até o momento.

O capitão da Inglaterra acumula agora a impressionante marca de 95 gols em apenas 91 partidas na primeira divisão alemã, tornando-se o jogador que mais rapidamente atingiu essa marca desde Dieter Müller na década de 1970 — e o ícone do FC Colônia precisou de 32 jogos a mais. Os 51 gols de Kane em todas as competições são o maior número alcançado por qualquer jogador nas cinco principais ligas da Europa desde a marca total de 55 gols de Lewandowski na temporada 2019-20, e o atual camisa 9 do Bayern parece absolutamente certo de superar essa marca.

Ele está com uma vantagem absurda de nove gols sobre seus adversários mais próximos, Erling Haaland e Kylian Mbappé (24 cada), na disputa pela Chuteira de Ouro da Europa, e isso apesar de um recente problema na panturrilha ter diminuído seu ritmo de gols, com mais um título da Bundesliga já garantido.