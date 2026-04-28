Harry Kane provou que é o melhor atacante do mundo - agora, o artilheiro do Bayern de Munique precisa aproveitar sua chance de ouro para entrar para a história

É possível que alguns de seus rivais não tenham atingido o seu melhor nível nesta campanha em particular, e as disputas futuras serão mais intensas à medida que ele se aproxima do fim da carreira, mas não há dúvida de que Kane é o melhor atacante do planeta no momento. Ele está muito à frente dos demais ao se aproximar do fim de uma temporada individual notável com o Bayern, mas com tanto ainda em jogo — tanto pelo clube quanto pela seleção —, ele estará determinado a não perder o fôlego em sua busca por fazer história em várias frentes.
O melhor centroavante do mundo tem uma oportunidade de ouro que precisa aproveitar nas próximas semanas, começando pelo confronto com o PSG...