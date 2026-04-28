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Harry Kane Bayern Munich GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Harry Kane provou que é o melhor atacante do mundo - agora, o artilheiro do Bayern de Munique precisa aproveitar sua chance de ouro para entrar para a história

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PSG x Bayern de Munique

Harry Kane pode estar à beira da grandeza, se é que esse título já não está garantido. O Bayern de Munique contará com o capitão da Inglaterra para marcar os gols que lhe darão vantagem sobre o Paris Saint-Germain nas semifinais da Liga dos Campeões, enquanto outro título da Bundesliga já está garantido, a Copa do Mundo se aproxima rapidamente e ele já está na pole position para a Bola de Ouro. Esta promete ser uma temporada de ouro para o jogador de 32 anos.

É possível que alguns de seus rivais não tenham atingido o seu melhor nível nesta campanha em particular, e as disputas futuras serão mais intensas à medida que ele se aproxima do fim da carreira, mas não há dúvida de que Kane é o melhor atacante do planeta no momento. Ele está muito à frente dos demais ao se aproximar do fim de uma temporada individual notável com o Bayern, mas com tanto ainda em jogo — tanto pelo clube quanto pela seleção —, ele estará determinado a não perder o fôlego em sua busca por fazer história em várias frentes.

O melhor centroavante do mundo tem uma oportunidade de ouro que precisa aproveitar nas próximas semanas, começando pelo confronto com o PSG...

  • Harry KaneGetty Images

    Novos patamares

    Aos 32 anos, Kane está protagonizando o que é, sem dúvida, a melhor temporada goleadora de sua prolífica carreira. Ele tem quebrado recordes, embora a marca absurda de 41 gols em uma única temporada da Bundesliga, estabelecida pelo lendário Robert Lewandowski em 2020-21, possa agora estar fora de seu alcance, apesar de ter marcado 33 gols em 31 jogos até o momento.

    O capitão da Inglaterra acumula agora a impressionante marca de 95 gols em apenas 91 partidas na primeira divisão alemã, tornando-se o jogador que mais rapidamente atingiu essa marca desde Dieter Müller na década de 1970 — e o ícone do FC Colônia precisou de 32 jogos a mais. Os 51 gols de Kane em todas as competições são o maior número alcançado por qualquer jogador nas cinco principais ligas da Europa desde a marca total de 55 gols de Lewandowski na temporada 2019-20, e o atual camisa 9 do Bayern parece absolutamente certo de superar essa marca.

    Ele está com uma vantagem absurda de nove gols sobre seus adversários mais próximos, Erling Haaland e Kylian Mbappé (24 cada), na disputa pela Chuteira de Ouro da Europa, e isso apesar de um recente problema na panturrilha ter diminuído seu ritmo de gols, com mais um título da Bundesliga já garantido.

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    'Desbloqueei o próximo nível'

    Seu técnico, Vincent Kompany, observou no início da temporada que Kane havia alcançado um novo patamar. “Ele mesmo alcançou esse próximo nível”, disse o técnico belga já em outubro. “Ele sempre fez isso ao longo da carreira. Seu desenvolvimento é uma questão de mentalidade. Ele se esforçou todos os anos.

    Talvez tenha ajudado o fato de ele não ter conquistado títulos até então, pois manteve aquela fome que se espera de jogadores jovens. Não dá para desenvolver ainda mais um jogador assim. Ele tem que querer.”

    Falando sobre o atacante no início deste ano, Kompany acrescentou: “A consistência de Harry é muito impressionante. Dá para perceber que ele se sente à vontade em Munique, com sua família e nesta equipe. Temos um líder absoluto em Harry.”

  • Harry Kane Michael Olise FC Bayern 2025Getty Images

    Trabalho em equipe

    O fato de Kane ter alcançado esses novos patamares certamente não foi uma conquista solitária; o artilheiro tem se combinado maravilhosamente com os alas Michael Olise e Luis Díaz para formar uma das linhas de ataque mais temíveis de todo o continente.

    O tridente ofensivo afiado do Bayern somou 159 gols e assistências na temporada 2025-26, com os alas acompanhando-se passo a passo com mais de 45 contribuições para gols cada um, demonstrando níveis absurdos de produtividade. Como de costume, Kane também se destacou ao recuar e envolver seus companheiros de equipe no jogo com seu impressionante alcance de passe.

    Embora suas proezas individuais tenham sido incríveis, não há dúvida de que Kane não seria o artilheiro da Europa nesta temporada sem o francês e o colombiano ao seu lado.

  • Harry Kane Lionel MessiGetty/GOAL

    Igualando Messi

    Com o segundo título da Bundesliga já garantido e a chamada “maldição dos troféus” agora relegada ao passado distante, Kane terá como objetivo conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões. No entanto, superar o PSG nas semifinais não será tarefa fácil; na verdade, muitos consideram esse confronto digno de uma final em Budapeste. O principal atacante do Bayern, porém, não poderia estar em melhor forma para o confronto de duas partidas contra os atuais campeões, com seu excelente desempenho diante do gol se estendendo ao futebol europeu.

    Tendo marcado em ambas as partidas das quartas de final contra o Real Madrid, chegando a 52 gols na Liga dos Campeões em 68 partidas, ele igualou de forma notável a média de gols por jogo de Lionel Messi na competição com o Barcelona. Isso inclui 12 gols em 11 partidas na edição desta temporada, com todos esses gols marcados em um intervalo de oito jogos, embora ele tenha ficado sem marcar na partida da fase de grupos contra o PSG no Parc des Princes.

    Apenas o ex-artilheiro do Manchester United, Ruud van Nistelrooy, ostenta um recorde melhor, tendo marcado 53 gols em suas primeiras 67 partidas na principal competição do futebol europeu.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    "Figura de proa global" que não vai a lugar nenhum

    As proezas de Kane tornam-se ainda mais notáveis pelo fato de que tem havido rumores constantes sobre seu futuro na Allianz Arena, em grande parte alimentados pela mídia inglesa, que acredita que o atacante possa querer retornar à Premier League em algum momento para bater o recorde de 260 gols de Alan Shearer.

    O fato de seu contrato expirar em 2027 e o surgimento de uma cláusula de rescisão de verão, agora expirada, no valor de € 65 milhões (£ 57 milhões/$ 77 milhões) significa que as especulações só se intensificaram, mas o jogador de 32 anos não deu qualquer indício de que pretenda sair tão cedo, e parece que um novo contrato pode muito bem estar à vista, já que negociações foram planejadas pela diretoria.

    “Hoje eu o compraria por 150 milhões (de euros)”, disse recentemente o presidente honorário do Bayern, Uli Hoeness. “Porque ele é um sonho para o Bayern de Munique. Um ícone global. Um bom caráter, um modelo a ser seguido pelos nossos jovens, nossos jogadores de 18 anos. Ele coloca o braço ao redor deles. Ele lhes diz como precisam chutar a bola.”

    Em entrevista recente à Sky Sports Alemanha sobre seu futuro, Kane disse: “Estou muito feliz aqui. Com o time que temos, o técnico, a comissão técnica, todos remando na mesma direção. Obviamente, ainda temos muito pelo que lutar nesta temporada, o que é emocionante.”

  • GFX Harry Kane Erling Haaland Kylian MbappeGetty/GOAL

    Os rivais vão ficando para trás

    Neste momento, é difícil argumentar que Kane não seja o melhor atacante do mundo, embora provavelmente ainda não receba os elogios que merece em seu país natal, onde prevalece a percepção de que as defesas da Bundesliga são muito mais fracas do que as da Premier League.

    Como já mencionamos, sua causa foi favorecida pelo fato de que seus rivais por esse título não conseguiram acompanhar o ritmo acelerado que ele impôs nesta temporada; Haaland, em grande parte, prometeu mais do que cumpriu, apesar de ter marcado 35 gols em todas as competições, enquanto uma lesão no joelho atrapalhou o ritmo de Mbappé, mesmo ele tendo 41 gols em igual número de partidas. Enquanto isso, o desempenho de Lewandowski parece estar em declínio no Barcelona, o que é compreensível aos 37 anos.

    É claro que nenhum desses três prolíficos competidores está na disputa para vencer a Liga dos Campeões nesta temporada, o que torna quase impossível argumentar que Kane não é o melhor em sua posição e, talvez, até mesmo o melhor no momento...

  • 1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Oportunidade de ouro

    Kane tem, literalmente, uma oportunidade de ouro agora que a temporada entra em suas últimas semanas; ele está a apenas 270 minutos de conquistar sua primeira Liga dos Campeões, o que consolidaria sua posição como favorito ao Ballon d'Or deste ano, e certamente ninguém apostaria contra o Bayern nesta fase.

    Depois, no verão, é claro, há a pequena questão da Copa do Mundo e, muito provavelmente, sua melhor e última chance de conquistar um grande título com sua seleção. É provável que o atacante já levante a Bola de Ouro em Paris ainda este ano — tornando-se o primeiro inglês a fazê-lo desde Michael Owen em 2001 —, mas sua coroação seria selada se ele conseguisse acabar com os 60 anos de sofrimento dos Três Leões na América do Norte.

    O título de melhor jogador do planeta está tentadoramente ao seu alcance e, a julgar pela sua forma nesta temporada, essa não é uma oportunidade que Kane vai deixar passar.

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