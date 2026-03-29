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Harry KaneGetty
Muhammad Zaki

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Harry Kane poderia ser seduzido por uma oferta milionária da Arábia Saudita, admite o presidente do Bayern de Munique

H. Kane
Bayern de Munique
Campeonato Saudita
Mercado da bola
Bundesliga
Inglaterra

Harry Kane pode estar vivendo uma fase de sucesso sem precedentes na Alemanha, mas o presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeness, admitiu que uma oferta milionária da Arábia Saudita ainda poderia mudar o futuro do atacante. Apesar de o capitão da seleção inglesa estar bem adaptado à Baviera, a atração das riquezas do Oriente Médio continua sendo um fator que o clube não pode ignorar totalmente.

  • Diretoria do Bayern cautelosa em relação à riqueza saudita

    Kane tem sido uma revelação desde que se transferiu para a Allianz Arena, mas Hoeness reconheceu que mesmo os laços profissionais mais fortes podem ser postos à prova pelo poder financeiro da Liga Profissional da Arábia Saudita. Embora o jogador de 32 anos continue sob contrato de longo prazo, a enorme magnitude dos investimentos provenientes da região do Golfo continua sendo um tema de discussão para a diretoria do Bayern.

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  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    A tentação saudita paira sobre Kane

    Em entrevista à revista Kicker, Hoeness falou sobre a possibilidade de surgir uma oferta tentadora pelo emblemático atacante. “Ele não exerceu sua cláusula de rescisão, o que significa que está definitivamente sob contrato aqui até o verão de 2027. O que estou ouvindo e percebendo é que ele e sua família se sentem extremamente à vontade aqui. Nunca se sabe quando um saudita aparece e coloca muito dinheiro na mesa... Mas ele se sente muito em casa”, afirmou Hoeness.

  • A longevidade e a excelente forma física de Kane

    Apesar das especulações sobre uma possível saída, Hoeness está convencido de que Kane ainda tem muitos anos pela frente no topo do futebol europeu. A dedicação do atacante à sua preparação física é frequentemente citada como a razão pela qual ele pode seguir os passos de outros grandes nomes que jogaram até bem depois dos trinta anos. De fato, Kane já disputou 3.195 minutos pelo Bayern de Munique nesta temporada, o que destaca seu status como membro indispensável do time titular. Hoeness elogiou profusamente os hábitos profissionais do atacante, observando: “Harry Kane pode jogar neste nível por pelo menos mais três ou quatro anos, porque é um profissional exemplar que cuida do seu corpo. Ele está sempre na reabilitação e com os fisioterapeutas.”

  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Equilibrando recordes e o sucesso da equipe

    Em campo, Kane está atualmente em uma corrida contra o tempo para inscrever seu nome nos livros de história. Após um início sensacional na temporada, ele está se aproximando do recorde de gols em uma única temporada, atualmente detido pelo ex-ícone do Bayern, Robert Lewandowski.

    No entanto, o ex-meio-campista do Bayern, Didi Hamann, alertou para que não se priorize o recorde de gols em detrimento do sucesso europeu da equipe. Com o Bayern prestes a enfrentar o Real Madrid em um confronto de pesos pesados da Liga dos Campeões, o gerenciamento da condição física de Kane será fundamental. Hamann disse à Sky: “Acho que o Bayern e Kane fariam bem em deixar esse recorde de lado. Porque é importante que eles avancem uma fase na Liga dos Campeões — e, idealmente, mais uma — e que conquistem a Liga dos Campeões.”

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