Harry Kane poderia ser seduzido por uma oferta milionária da Arábia Saudita, admite o presidente do Bayern de Munique

Em campo, Kane está atualmente em uma corrida contra o tempo para inscrever seu nome nos livros de história. Após um início sensacional na temporada, ele está se aproximando do recorde de gols em uma única temporada, atualmente detido pelo ex-ícone do Bayern, Robert Lewandowski.

No entanto, o ex-meio-campista do Bayern, Didi Hamann, alertou para que não se priorize o recorde de gols em detrimento do sucesso europeu da equipe. Com o Bayern prestes a enfrentar o Real Madrid em um confronto de pesos pesados da Liga dos Campeões, o gerenciamento da condição física de Kane será fundamental. Hamann disse à Sky: “Acho que o Bayern e Kane fariam bem em deixar esse recorde de lado. Porque é importante que eles avancem uma fase na Liga dos Campeões — e, idealmente, mais uma — e que conquistem a Liga dos Campeões.”