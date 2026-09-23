Harry Kane reacendeu a conversa sobre um dos sonhos de crossover mais estranhos do futebol ao dizer a repórteres em St George's Park, na quarta-feira, que uma futura transferência para a MLS poderia abrir a porta para uma carreira paralela como chutador no NFL. Os comentários vieram enquanto a Inglaterra se preparava para receber a campeã da Copa do Mundo, Espanha, na Liga das Nações, no sábado, com Kane, capitão da Inglaterra e atualmente em sua melhor forma da carreira no Bayern de Munique, usando a sessão de mídia antes da partida para olhar anos à frente, e não apenas para o adversário do fim de semana.

Kane, que completou 33 anos em julho, vem de uma campanha de 73 gols pelo Bayern que o transformou em um dos principais candidatos à Bola de Ouro de 2026, e relatos sugerem que ele está "bem perto" de assinar um novo contrato em Munique. Essa forma faz a conversa sobre a NFL parecer mais uma ambição distante do que um plano iminente, mas é uma ideia que Kane agora levantou com verdadeira especificidade pela primeira vez.