Getty Images
Traduzido por
Harry Kane pode mesmo acabar na NFL um dia? Atacante do Bayern de Munique aborda plano surpreendente de combinar carreira na MLS com a de chutador
Kane olha além do auge no Bayern para traçar a vida após o futebol
Harry Kane reacendeu a conversa sobre um dos sonhos de crossover mais estranhos do futebol ao dizer a repórteres em St George's Park, na quarta-feira, que uma futura transferência para a MLS poderia abrir a porta para uma carreira paralela como chutador no NFL. Os comentários vieram enquanto a Inglaterra se preparava para receber a campeã da Copa do Mundo, Espanha, na Liga das Nações, no sábado, com Kane, capitão da Inglaterra e atualmente em sua melhor forma da carreira no Bayern de Munique, usando a sessão de mídia antes da partida para olhar anos à frente, e não apenas para o adversário do fim de semana.
Kane, que completou 33 anos em julho, vem de uma campanha de 73 gols pelo Bayern que o transformou em um dos principais candidatos à Bola de Ouro de 2026, e relatos sugerem que ele está "bem perto" de assinar um novo contrato em Munique. Essa forma faz a conversa sobre a NFL parecer mais uma ambição distante do que um plano iminente, mas é uma ideia que Kane agora levantou com verdadeira especificidade pela primeira vez.
Aubrey e Allen mostram que o caminho de transição já existe
A lógica de Kane se concentra em suas cobranças de pênalti, argumentando que a técnica e a pressão se traduzem diretamente para os chutes entre os postes. Ele apontou Brandon Aubrey, kicker do Dallas Cowboys, um ex-jogador escolhido no draft da MLS pelo Toronto FC e hoje considerado um dos kickers mais precisos da NFL, como prova de que o caminho do futebol para o futebol americano é viável. O ex-atacante do Tottenham Clive Allen, que jogou no London Monarchs na NFL Europe, oferece um precedente anterior. O próprio retrospecto de Kane dá peso ao seu argumento: uma carreira construída com finalizações precisas e cobranças de pênalti letais por Tottenham, Bayern e Inglaterra, aliada a uma admiração de longa data, segundo suas próprias palavras, por Tom Brady, dá à ambição mais substância do que uma observação passageira.
Kane: "A NFL é muito mais realista do que a de golfe"
"Talvez, se eu estiver na MLS no futuro ou em algum lugar assim, isso possa ser algo em que você consiga conectar as duas coisas, talvez com as temporadas", disse Kane a repórteres, via The Athletic. "Isso é algo que vou tentar analisar de forma um pouco mais séria. Tudo depende do que acontecer na minha carreira nos próximos cinco ou seis anos, da motivação e do que eu quiser fazer. A NFL é muito mais realista do que a do golfe, digamos assim."
Sobre a transição técnica, Kane acrescentou: "Eu bato pênaltis e é uma pressão, uma técnica muito semelhante. Se eu fizesse isso, em termos de treinamento, eu estaria mais próximo disso do que de qualquer outro esporte. Se eu fosse fazer isso, é algo que eu levaria a sério. Eu talvez levasse de seis meses a um ano tentando praticar antes."
Negócio com o Bayern e teste da Espanha vêm primeiro antes de qualquer mudança
Kane foi rápido em ressaltar que o sonho segue claramente em segundo plano enquanto ele vive grande fase na Europa. "Se as pessoas souberem que eu ainda estou no auge do meu jogo aqui no futebol, isso não seria uma conversa que aconteceria", disse, acrescentando que, aos 33 anos, está "tentando extrair tudo o que posso" dos anos que ainda lhe restam no topo. Não é uma fantasia nova: Kane falou pela primeira vez sobre um cronograma de "10 ou 12 anos" para a NFL à ESPN em 2019, mas, com as conversas com o Bayern avançando e a MLS sendo cada vez mais vista como um destino realista para o fim da carreira, as peças de um plano genuíno de duas modalidades estão começando a parecer conectadas.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.