Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Bellingham KaneGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Harry Kane pode ganhar a Bola de Ouro - mas Jude Bellingham provou que é a resposta da Inglaterra a Lionel Messi com atuações emblemáticas na Copa do Mundo

Análises
Inglaterra
J. Bellingham
H. Kane
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Inglaterra x RD Congo

Jude Bellingham tinha um bom motivo para encerrar sua entrevista com a ITV um pouco antes do previsto. Lá estava ele, em campo, em Nova Jersey, falando com entusiasmo sobre o impacto de Harry Kane na seleção inglesa, quando, ao fundo, vozes começaram a se elevar de uma das extremidades do estádio, cantando “Hey Jude” em uníssono.

Gabriel Clarke, ao ouvir aquela música, deu permissão para que Bellingham saísse mais cedo. E com uma única frase, “É melhor eu ir”, ele se dirigiu àquela ponta do campo para ficar diante da torcida enquanto eles cantavam para ele. Naquele momento, o restante da seleção da Inglaterra já estava na metade do túnel, a caminho do vestiário. Mas Bellingham teve seu merecido momento.

Bellingham terminou com o maior número de passes decisivos, dribles concluídos e desarmes, além de um gol e uma assistência na vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre o Panamá. Ao longo de 70 minutos impressionantes, foi uma das atuações mais completas que se pode ver de um meio-campista. A qualidade sempre esteve presente em Bellingham — disso não há dúvida —, mas no sábado, sua autoconfiança brilhou.

Na seleção inglesa, Harry Kane é o principal candidato ao Ballon d’Or e, talvez, o favorito geral, já que se aproxima dos 70 gols por clube e seleção desde o início da temporada. Mas, em Bellingham, a Inglaterra tem um superastro versátil que raramente recua diante dos momentos mais decisivos; um talismã no molde de alguns dos outros grandes nomes que estão brilhando neste torneio.

Bellingham já levou a Inglaterra a duas vitórias na fase de grupos na América do Norte. Se mantiver essa forma, ele pode muito bem levar a Inglaterra a mais algumas vitórias antes do fim do verão.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Risco de ser excluído

    Vale lembrar que, há apenas algumas semanas, havia um debate acirrado sobre se Bellingham chegaria a ser convocado para a seleção da Inglaterra. Naquela época, a disputa pela posição de camisa 10 no esquema 4-2-3-1 de Thomas Tuchel estava aberta entre ele e Morgan Rogers.

    Isso fazia sentido, aliás. Bellingham estava no meio de uma temporada decepcionante, tanto individualmente quanto coletivamente, pelo Real Madrid, enquanto Rogers levava o Aston Villa a um título europeu, tendo se destacado como um dos meio-campistas ofensivos mais devastadores da Premier League. Tuchel elogiou a dedicação, a disciplina e a qualidade de Rogers, ao mesmo tempo em que usou a palavra “repulsivo” para descrever Bellingham em comentários dos quais mais tarde teve que se retratar.

    Mesmo na reta final para o torneio, Tuchel disse que Bellingham era apenas um dos “14-15” titulares que ele estava considerando para a partida de estreia. Agora, porém, tudo isso parece um pouco ridículo.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Aparecer

    E embora houvesse quem apostasse que Rogers fosse titular na estreia da Inglaterra contra a Croácia, Bellingham deu a resposta — por fim.

    Os primeiros 30 minutos de Bellingham na Copa do Mundo não foram nada bons, já que a Inglaterra teve um início vacilante em Dallas. A entrosamento não existia, as decisões com a posse de bola estavam todas erradas e, mesmo quando a Inglaterra pressionava, fazia-o sem convicção. O assistente técnico Anthony Barry repreendeu a equipe ao vivo pela televisão no intervalo, afirmando que a Inglaterra havia apresentado 45 minutos “medíocres” — apesar de o placar estar empatado em 2 a 2 contra o adversário mais forte do Grupo L.

    Bellingham foi quem acordou a Inglaterra, basicamente levando os Três Leões ao terceiro gol ao fazer uma arrancada por trás da defesa que Noni Madueke não havia ousado tentar durante toda a noite. Bellingham avançou com mais determinação, driblou com mais ânimo e finalizou com mais precisão do que qualquer outro jogador havia conseguido até aquele momento. Foi um momento de habilidade, sem dúvida. Mas também foi um momento de ousadia, o ato de um jogador dizer: “Tudo bem, eu vou fazer isso”.

    A partir daí, Bellingham fez algumas entradas deslizantes ferozes que deixaram o adversário um pouco abalado; já com a posse de bola, ele avançou do meio-campo e tomou as decisões certas com a bola, tudo isso enquanto comandava o jogo ao seu redor.

    Bellingham sabia que aquele precisava ser o seu momento, e ele não estava disposto a deixá-lo passar.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A qualidade se destaca

    O segundo jogo da Inglaterra, contra Gana, pareceu um pouco sem graça. Aquela partida foi, acima de tudo, uma aula de defesa dada pela equipe de Carlos Queiroz. O experiente técnico chegou a admitir, após a partida, que o objetivo principal do jogo, para ele, era frustrar a Inglaterra.

    Bellingham recebeu o prêmio de Melhor Jogador da Partida da FIFA, mas admitiu que ele provavelmente deveria ter ido para um dos zagueiros de Gana, pelos esforços deles ao longo dos 90 minutos. Na verdade, ninguém jogou bem pela Inglaterra naquele dia. Foi um confronto entre ataque e defesa, e a defesa levou a melhor.

    Com esse ponto, a Inglaterra já havia se classificado para as oitavas de final antes mesmo do confronto de sábado contra o Panamá, mas precisava de uma vitória para garantir a liderança do grupo — e assegurar um caminho um pouco mais fácil nas eliminatórias. O primeiro tempo, no entanto, foi difícil de assistir. Bellingham, por sua vez, ainda teve seus momentos, incluindo uma entrada deslizante particularmente satisfatória para impedir um contra-ataque, seguida de um grito. Bellingham é um jogador emotivo, e isso ficou evidente ali.

    No segundo tempo, Bellingham foi o responsável pelos dois gols. Apesar de estar bem marcado em um escanteio, ele se esticou um pouco mais, esticando a perna apenas o suficiente para alcançar a bola antes do zagueiro e mandá-la para o fundo da rede de voleio. Cinco minutos depois, ele fez a jogada pela ponta que a Inglaterra vinha relutando em fazer. A partir daí, ele fingiu para um lado, depois para o outro, antes de deixar a bola na altura certa para Kane, que cabeceou para o gol.

    Esses momentos coroaram uma atuação completa do camisa 10 da Inglaterra.

  • Quarter-final England v Portugal - World Cup 2006Getty Images Sport

    O complexo de Gerrard

    Na verdade, não existe mais um estilo inglês de futebol nos dias de hoje, mas há alguns traços característicos com os quais os torcedores podem se identificar. Pouquíssimos países formaram tantos jogadores de alto rendimento, atléticos e ofensivos, com atitude, ousadia e dotes de liderança quanto a Inglaterra — especialmente nos últimos anos.

    A comparação mais óbvia para Bellingham, então, é Steven Gerrard, que tinha um tipo semelhante de determinação — principalmente quando era mais jovem. Ele também desarmava com mais força, corria mais rápido e, bem, “queria mais”. O próprio Gerrard, no entanto, admitiu que Bellingham está “muito à frente” do que ele era em sua juventude.

    Gerrard, sem dúvida, continua sendo uma lenda do Liverpool. No entanto, seu histórico pela Inglaterra é misto. É claro que ele ultrapassou as 100 partidas pela seleção e foi capitão do país, mas nunca teve o mesmo desempenho em grandes torneios. Foi apenas culpa dele? Claro que não. Ainda assim, os torcedores do Liverpool o viram levar o clube de vitória em vitória. Isso não aconteceu com a camisa da Inglaterra — mas Bellingham está mostrando a todos que isso é possível.

  • Steven Gerrard Wayne Rooney Rio Ferdinand EnglandGetty

    O melhor desde Rooney?

    Na verdade, a Inglaterra já não tem um talento virtuoso e capaz de mudar o rumo do jogo há algum tempo. Kane é o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra, mas seu legado com a camisa da seleção é marcado por pênaltis perdidos em grandes torneios e por não ter conseguido se destacar nos jogos mais importantes.

    De fato, uma das perguntas mais frequentes após os jogos da Inglaterra é: “Será que eles dependem demais de Kane?”. É uma pergunta boba — que Tuchel ignorou com uma risada há menos de uma semana —, mas que aponta para um problema maior: Kane nem sempre tem um desempenho à altura quando as luzes estão mais intensas.

    Ele também é um jogador que se adapta ao sistema e depende de que todos os outros cumpram suas funções. Recuar para o meio-campo, distribuir passes, ajudar na defesa — tudo isso é positivo, mas nem sempre leva a gols.

    Desde Wayne Rooney, então, a Inglaterra não tem um jogador que assuma o comando dos jogos com tanta determinação. Em 2004, aos 18 anos, Rooney arrasou na Eurocopa. Ele marcou quatro gols, deu uma assistência e conquistou uma vaga na Seleção do Torneio. Ele quebrou o pé nas quartas de final contra Portugal e deixou a Inglaterra imaginando o que poderia ter acontecido se ele tivesse permanecido em forma.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fator decisivo

    E assim voltamos a Bellingham. Há aqui uma tradição da qual ele agora se sente parte: Paul Gascoigne, o jovem Michael Owen, o jovem David Beckham, o jovem Rooney. Todos esses jogadores mostraram do que eram capazes vestindo a camisa da Inglaterra — embora todos tenham perdido o fôlego cedo demais

    Bellingham, no entanto, já está montando um currículo e tanto. Seu chute de bicicleta contra a Eslováquia na Euro 2024 manteve a Inglaterra viva no torneio, enquanto sua carreira no Real Madrid, até o momento, está repleta de momentos individuais de classe nos jogos mais importantes.

    E assim, em um torneio em que Lionel Messi mais uma vez demonstra o valor de um talento fora do comum entre outros jogadores bons, mas nem sempre excelentes, Bellingham pode ser a resposta da Inglaterra ao oito vezes vencedor da Bola de Ouro. Obviamente, não há como comparar o talento futebolístico dos dois, mas Bellingham — que completou 23 anos na segunda-feira — pode ter um impacto semelhante nesta seleção inglesa ao que Messi continua a ter pela Argentina.

    Bellingham tem o potencial de fazer o que Gascoigne, Owen, Beckham, Rooney e Gerrard nunca conseguiram. Ele é bom o suficiente para levar a Inglaterra à conquista da Copa do Mundo.

Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
RD Congo crest
RD Congo
COD