Harry Kane pode ganhar a Bola de Ouro - mas Jude Bellingham provou que é a resposta da Inglaterra a Lionel Messi com atuações emblemáticas na Copa do Mundo

Gabriel Clarke, ao ouvir aquela música, deu permissão para que Bellingham saísse mais cedo. E com uma única frase, “É melhor eu ir”, ele se dirigiu àquela ponta do campo para ficar diante da torcida enquanto eles cantavam para ele. Naquele momento, o restante da seleção da Inglaterra já estava na metade do túnel, a caminho do vestiário. Mas Bellingham teve seu merecido momento.

Bellingham terminou com o maior número de passes decisivos, dribles concluídos e desarmes, além de um gol e uma assistência na vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre o Panamá. Ao longo de 70 minutos impressionantes, foi uma das atuações mais completas que se pode ver de um meio-campista. A qualidade sempre esteve presente em Bellingham — disso não há dúvida —, mas no sábado, sua autoconfiança brilhou.

Na seleção inglesa, Harry Kane é o principal candidato ao Ballon d’Or e, talvez, o favorito geral, já que se aproxima dos 70 gols por clube e seleção desde o início da temporada. Mas, em Bellingham, a Inglaterra tem um superastro versátil que raramente recua diante dos momentos mais decisivos; um talismã no molde de alguns dos outros grandes nomes que estão brilhando neste torneio.

Bellingham já levou a Inglaterra a duas vitórias na fase de grupos na América do Norte. Se mantiver essa forma, ele pode muito bem levar a Inglaterra a mais algumas vitórias antes do fim do verão.