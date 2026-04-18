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Harry Kane ouviu que está no mesmo nível de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, enquanto Alan Shearer aposta que o atacante do Bayern de Munique vai marcar SESSENTA gols até o final da temporada
Shearer acha que Kane vai chegar aos 60 gols nesta temporada
Shearer acredita que o recorde de gols de Kane nesta temporada o coloca ao lado de Messi e Ronaldo entre os melhores atacantes do futebol. O atacante do Bayern de Munique já atingiu a marca de 50 gols em todas as competições e ainda tem vários jogos pela frente, incluindo uma semifinal da Liga dos Campeões. Seu desempenho levou Shearer a sugerir que Kane poderia encerrar a temporada com mais de 60 gols.
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Shearer compara Kane com Messi e Ronaldo
Em entrevista à Betfair, o ex-atacante do Newcastle United afirmou que a magnitude da produção goleadora de Kane reflete como os atacantes modernos elevaram o padrão muito além das gerações anteriores.
“Marcar 50 gols em uma temporada era algo inédito na minha época”, explicou Shearer. “Quando comecei, nos anos 80, se você marcasse 20 gols, era considerado um jogador realmente muito bom. Acho que essa era a referência para qualquer atacante: marcar 20 gols. Claramente, não é mais assim. Quero dizer, Haaland, Messi, Ronaldo, Kane, esses caras levaram isso a um nível diferente. Obviamente, as coisas mudaram agora, mas marcar 50 gols em uma temporada é notável.”
“Lembro-me de Clive Allen ter marcado 49 gols uma vez no Tottenham, há muitos anos, e foi uma loucura. Harry parece estar ficando cada vez melhor com a idade, não é? É notável e uma grande conquista. Ainda há muito mais por vir. Ele pode até chegar a mais de 60 gols, com o número de jogos que ainda faltam.”
Kane continua sua fase prolífica no Bayern
Kane se transferiu do Tottenham para o Bayern de Munique em 2023 e manteve a boa fase de gols que o tornou um dos atacantes mais confiáveis da Premier League. Seu impacto na Alemanha foi imediato, combinando gols no campeonato nacional com uma excelente campanha na Liga dos Campeões. O Bayern continua na briga pelo título europeu, o que dá a Kane mais oportunidades de aumentar sua contagem de gols.
Shearer acrescentou: “Ele certamente marcará mais gols na Liga dos Campeões depois de chegar às semifinais e, depois disso, não importa quanto tempo ainda nos reste na Bundesliga. Não me surpreenderia se ele ultrapassasse os 60 gols. Acho que ele é muito respeitado no meio do futebol; não posso falar pelos torcedores, mas, pelo menos para mim, e acho que no meio do futebol, ele é extremamente respeitado.”
“Acho que ele é um jogador incrível, já há muito tempo, e tomou uma decisão corajosa ao se transferir para a Alemanha. Quero dizer, ele já ganhou uma Bundesliga e pode até ganhar uma Liga dos Campeões, então nunca se sabe.”
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A reta final da Liga dos Campeões e da Bundesliga está por vir
A semifinal da Liga dos Campeões do Bayern oferece um palco magnífico para Kane ampliar seu recorde de gols. A temporada da Bundesliga também retoma, dando ao capitão da Inglaterra mais uma oportunidade de se aproximar da marca de 60 gols sugerida por Shearer. A equipe de Vincent Kompany também continua na briga pelo triplo nesta temporada, tendo chegado às semifinais da DFB-Pokal e mantendo uma vantagem de 12 pontos sobre o Borussia Dortmund na liderança da Bundesliga.