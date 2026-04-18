Harry Kane ouviu que está no mesmo nível de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, enquanto Alan Shearer aposta que o atacante do Bayern de Munique vai marcar SESSENTA gols até o final da temporada

Em entrevista à Betfair, o ex-atacante do Newcastle United afirmou que a magnitude da produção goleadora de Kane reflete como os atacantes modernos elevaram o padrão muito além das gerações anteriores.

“Marcar 50 gols em uma temporada era algo inédito na minha época”, explicou Shearer. “Quando comecei, nos anos 80, se você marcasse 20 gols, era considerado um jogador realmente muito bom. Acho que essa era a referência para qualquer atacante: marcar 20 gols. Claramente, não é mais assim. Quero dizer, Haaland, Messi, Ronaldo, Kane, esses caras levaram isso a um nível diferente. Obviamente, as coisas mudaram agora, mas marcar 50 gols em uma temporada é notável.”

“Lembro-me de Clive Allen ter marcado 49 gols uma vez no Tottenham, há muitos anos, e foi uma loucura. Harry parece estar ficando cada vez melhor com a idade, não é? É notável e uma grande conquista. Ainda há muito mais por vir. Ele pode até chegar a mais de 60 gols, com o número de jogos que ainda faltam.”