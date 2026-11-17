Atual capitão da Inglaterra, Kane converteu pênaltis em partidas recentes da Liga das Nações da UEFA contra Croácia e Espanha e continuou a reescrever os livros de recordes em 2026. Ele se tornou o jogador com mais partidas pela seleção inglesa, com 127 jogos .

O artilheiro do Bayern de Munique também elevou para 93 seu recorde histórico de gols pela seleção principal e parece destinado a chegar aos 100 em algum momento. Ele superou o antigo recordista Rooney, que marcou 53 vezes, em março de 2023.

Desde então, Kane conquistou a Bola de Ouro e, com ela, o título de “melhor jogador do planeta” . Aos 33 anos, não dá sinais de desaceleração. Ele é tão importante para a Inglaterra agora quanto em qualquer outro momento. Kane assumiu o papel de líder e principal referência da equipe .

Rooney já ocupou essa posição. Ele disputou 120 partidas pela Inglaterra e surgiu como um jovem talento que conquistaria a Premier League e a Champions League com o Manchester United, tornando-se o maior artilheiro da história do clube.

Kane e Rooney são atacantes de perfis muito diferentes: o primeiro é um finalizador excepcional, enquanto o segundo era pura energia. Ambos podem reivindicar o posto de maior atacante da história da Inglaterra .