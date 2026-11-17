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Harry Kane ou Wayne Rooney? Ex-atacante da Inglaterra escolhe entre dois dos maiores da história e explica por que vencedor da Bola de Ouro pode jogar até os 40 anos
Recordes de Kane pela Inglaterra: 93 gols e 127 jogos
Atual capitão da Inglaterra, Kane converteu pênaltis em partidas recentes da Liga das Nações da UEFA contra Croácia e Espanha e continuou a reescrever os livros de recordes em 2026. Ele se tornou o jogador com mais partidas pela seleção inglesa, com 127 jogos.
O artilheiro do Bayern de Munique também elevou para 93 seu recorde histórico de gols pela seleção principal e parece destinado a chegar aos 100 em algum momento. Ele superou o antigo recordista Rooney, que marcou 53 vezes, em março de 2023.
Desde então, Kane conquistou a Bola de Ouro e, com ela, o título de “melhor jogador do planeta”. Aos 33 anos, não dá sinais de desaceleração. Ele é tão importante para a Inglaterra agora quanto em qualquer outro momento. Kane assumiu o papel de líder e principal referência da equipe.
Rooney já ocupou essa posição. Ele disputou 120 partidas pela Inglaterra e surgiu como um jovem talento que conquistaria a Premier League e a Champions League com o Manchester United, tornando-se o maior artilheiro da história do clube.
Kane e Rooney são atacantes de perfis muito diferentes: o primeiro é um finalizador excepcional, enquanto o segundo era pura energia. Ambos podem reivindicar o posto de maior atacante da história da Inglaterra.
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Rooney x Kane: Quem entraria em uma seleção ideal da Inglaterra?
Questionado sobre quem escolheria entre o dono de uma prestigiada Bola de Ouro e um homem que atualmente enfrenta as provas Bushtucker no programa I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here, o ex-atacante da Inglaterra Hateley, que falou em parceria com a London.Bet, disse à GOAL: “Provavelmente escolheria Harry Kane.
“Acho que Wayne Rooney tinha mais talento natural dos dois, mas Harry passou por um caminho mais difícil. Ele aprendeu o ofício ainda jovem, sendo emprestado muitas vezes para melhorar, enquanto Rooney era mais aquele jogador naturalmente talentoso que simplesmente entrou no time e se tornou o grande jogador que foi.
“No geral, quando penso em como Harry evoluiu na carreira, ano após ano, todo mundo com quem você conversa diz que ele melhorou a cada temporada. Agora, ele está ainda melhor do que estava antes de sair e fazer qualquer coisa. Acho que isso vai recompensá-lo mais adiante na carreira.
“Acho que ele vai jogar até os 40 anos, se quiser e não sofrer lesões. Isso diz muito sobre os primeiros anos dele. Ele está se adaptando, está se tornando esse vencedor da Bola de Ouro, e com todo o mérito. À medida que avançar na carreira, terá de se adaptar novamente.
“Ele fará isso sem dificuldade por causa da maneira como aprendeu a jogar quando era mais jovem. Ainda garoto, adaptou-se aos adversários que chegavam perto, davam carrinhos e coisas do tipo, a jogadores grandes e fortes que pulavam em cima dele. Aprendeu a lidar com isso.
“Rooney provavelmente é o mais naturalmente talentoso dos jovens jogadores que vimos surgir, mas é preciso mantê-lo sob controle. Harry percorreu o caminho mais difícil, tornou-se o jogador que é hoje e ainda vai jogar por muitos anos. É por isso que escolho Harry.”
Kane é apontado para defender a Inglaterra na Copa do Mundo de 2030
Kane marcou 156 gols em 162 partidas pelo Bayern de Munique e se comprometeu com um novo contrato com o atual campeão da Bundesliga até 2029. O acordo sugere que ele não vai a lugar algum tão cedo, seja no clube ou na seleção.
Depois de já indicar que o atacante deve continuar jogando por bastante tempo, Hateley foi questionado se vê o capitão Kane conduzindo a Inglaterra a outra Copa do Mundo em 2030 e acrescentou: “Vejo, sim. [Dominic] Calvert-Lewin vai passar alguns anos esperando a vez dele.
“Se continuar em forma, Harry será o primeiro nome na escalação, como sempre. O Bayern de Munique está cuidando bem dele, ele leva uma vida regrada, tem uma boa cabeça, uma boa estrutura e um bom estilo de vida. Com os rumos do futebol e da ciência do esporte hoje, e com o que ela será daqui a quatro ou cinco anos, tudo isso ajuda a prolongar a carreira. Acho que Harry tem isso a seu favor.”
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Inglaterra ainda não tem sucessor claro para o icônico camisa 9 Kane
A Inglaterra seguirá convocando Kane enquanto ele continuar à disposição, já que ainda não surgiu um sucessor claro para vestir sua camisa 9. Essa é uma questão que terá de ser resolvida em outro momento, possivelmente daqui a vários anos.
Substituir Rooney já foi uma dor de cabeça para a Inglaterra quando ele se aposentou da seleção aos 31 anos. Mas Kane já havia despontado àquela altura, depois de estrear em 2015, e tem sido presença constante ao longo de 11 anos memoráveis.
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