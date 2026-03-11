Harry Kane, orgulhoso, envia mensagem emocionada a Kyle Walker após a aposentadoria do companheiro de equipe da Inglaterra da seleção nacional

Embora a velocidade e a recuperação de Walker continuem impressionantes mesmo aos 35 anos, sua omissão das recentes convocações de Thomas Tuchel para a seleção inglesa sinalizou que o técnico alemão está de olho no futuro. Com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte, Tuchel parece disposto a apostar em opções mais jovens, como Reece James, do Chelsea. Walker, sempre profissional, reconheceu a realidade da situação, observando que o “livro está fechado” em uma jornada que o levou da estreia contra a Espanha em 2011 à última partida contra o Senegal no City Ground em junho de 2025. Apesar de ter ficado a apenas quatro partidas da prestigiosa marca de cem jogos pela seleção, Walker deixa um legado definido pela consistência e pelo respeito de todos os treinadores sob os quais jogou, de Fabio Capello a Gareth Southgate.