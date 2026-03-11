Getty Images Sport
Traduzido por
Harry Kane, orgulhoso, envia mensagem emocionada a Kyle Walker após a aposentadoria do companheiro de equipe da Inglaterra da seleção nacional
De Sheffield ao palco mundial
A trajetória profissional do zagueiro é uma prova de sua mentalidade de elite, passando do Sheffield United para o Tottenham antes de se tornar um vencedor em série no Manchester City. Embora sua vitrine de troféus esteja repleta de seis títulos da Premier League e uma medalha da Liga dos Campeões, foram os duelos de Walker no cenário mundial que definiram sua reputação.
Kane lidera homenagens a Walker
Sua saída deixa Kane como uma das poucas figuras importantes remanescentes da equipe que revitalizou a sorte da seleção nacional. O astro do Bayern de Munique usou as redes sociais para enviar uma mensagem de apoio ao seu ex-companheiro de equipe, anexando várias fotos: “Foi um prazer absoluto compartilhar o campo com você por tantos anos, @kylewalker2!! Criamos tantas lembranças incríveis ao longo do caminho que nunca esquecerei! Tenho orgulho de chamá-lo de meu companheiro de equipe! Tudo de bom com sua aposentadoria internacional, amigo, e obrigado por tudo que você deu ao seu país.”
Thomas Tuchel olhando para o futuro
Embora a velocidade e a recuperação de Walker continuem impressionantes mesmo aos 35 anos, sua omissão das recentes convocações de Thomas Tuchel para a seleção inglesa sinalizou que o técnico alemão está de olho no futuro. Com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte, Tuchel parece disposto a apostar em opções mais jovens, como Reece James, do Chelsea. Walker, sempre profissional, reconheceu a realidade da situação, observando que o “livro está fechado” em uma jornada que o levou da estreia contra a Espanha em 2011 à última partida contra o Senegal no City Ground em junho de 2025. Apesar de ter ficado a apenas quatro partidas da prestigiosa marca de cem jogos pela seleção, Walker deixa um legado definido pela consistência e pelo respeito de todos os treinadores sob os quais jogou, de Fabio Capello a Gareth Southgate.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir?
Para Walker, a transição para ex-jogador internacional permite que ele se dedique totalmente à sua função no Burnley, sob o comando de Scott Parker — o mesmo homem que ele substituiu em sua estreia pela Inglaterra, há 14 anos. No entanto, o jogador de 35 anos enfrenta uma batalha difícil para manter o Clarets na Premier League, com a equipe de Parker atualmente em 19º lugar na tabela e a nove pontos da zona de segurança.
Publicidade