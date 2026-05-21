Harry Kane não tem pressa em renovar o contrato com o Bayern de Munique antes da Copa do Mundo, enquanto o presidente dá notícias sobre o futuro do craque

O prolífico atacante tornou-se o rosto indiscutível do ataque do clube, o que gerou intensas especulações sobre quando ele assinará oficialmente um novo contrato. No entanto, o presidente do clube, Hainer, revelou que o jogador de 32 anos não está sob pressão para assinar a renovação antes de partir para os compromissos com a seleção.

“Não há dúvida de que queremos renovar o contrato de Harry Kane”, disse Hainer aoWelt. “Também acredito que Harry queira renovar conosco. Ele mesmo disse que não sente absolutamente nenhuma pressão sobre se isso deve acontecer antes ou depois da Copa do Mundo. Ele está super tranquilo em relação a isso. O importante para ele era se concentrar primeiro na temporada e nos objetivos com o FC Bayern. Isso mostra o quão fantástico ele é como atleta.”