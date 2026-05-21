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Harry Kane não tem pressa em renovar o contrato com o Bayern de Munique antes da Copa do Mundo, enquanto o presidente dá notícias sobre o futuro do craque
Kane mantém a calma em relação ao seu futuro no Bayern
O prolífico atacante tornou-se o rosto indiscutível do ataque do clube, o que gerou intensas especulações sobre quando ele assinará oficialmente um novo contrato. No entanto, o presidente do clube, Hainer, revelou que o jogador de 32 anos não está sob pressão para assinar a renovação antes de partir para os compromissos com a seleção.
“Não há dúvida de que queremos renovar o contrato de Harry Kane”, disse Hainer aoWelt. “Também acredito que Harry queira renovar conosco. Ele mesmo disse que não sente absolutamente nenhuma pressão sobre se isso deve acontecer antes ou depois da Copa do Mundo. Ele está super tranquilo em relação a isso. O importante para ele era se concentrar primeiro na temporada e nos objetivos com o FC Bayern. Isso mostra o quão fantástico ele é como atleta.”
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Paridade financeira e a influência de Musiala
Embora o clima continue positivo, espera-se que as negociações envolvam discussões financeiras significativas. Relatos sugerem que o capitão da Inglaterra busca um pacote que reflita seu status de ícone da equipe, possivelmente buscando igualdade salarial com seu companheiro de equipe Jamal Musiala. O poder de barganha de Kane nunca esteve tão alto após uma temporada recorde, na qual ele superou até mesmo as expectativas mais otimistas na Bundesliga.
O ex-jogador do Tottenham encontrou um lar em Munique, tanto dentro quanto fora de campo. Apesar das constantes especulações na mídia inglesa sobre um retorno à Premier League, Kane parece estável e focado em construir um legado na Alemanha. Com sua família confortavelmente instalada na Baviera e títulos importantes agora sendo parte constante de sua carreira, o atacante estaria pressionando por um acordo que poderia mantê-lo no clube até 2030.
Não há perspectivas de saída para Michael Olise
Kane não é a única estrela do ataque que o Bayern está determinado a manter. Michael Olise tem sido uma revelação desde o verão, quando houve um grande investimento na linha de frente, e Hainer não hesitou em descartar qualquer possibilidade de o francês deixar o clube.
“Com certeza, ele tem contrato até 2029”, disse Hainer quando questionado sobre o futuro de Olise. “Michael evoluiu de forma brilhante porque teve a oportunidade conosco de provar seu valor em um time internacional de ponta. Temos um ataque capaz de se destacar no cenário mundial. Isso beneficia Michael. Além disso, ele tem a chance de conquistar todos os títulos conosco a cada ano. Não vejo motivo para ele procurar outro clube.”
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Em busca da dobradinha e estabelecendo novos padrões
O foco imediato da equipe de Vincent Kompany é a final da DFB-Pokal contra o Stuttgart. Uma vitória garantiria a dobradinha nacional e seria a cereja do bolo de uma campanha já fenomenal.
“A dobradinha seria, é claro, a coroação da temporada”, disse Hainer. “E depois que nossa equipe feminina já a defendeu, os homens devem seguir o exemplo. Estamos na final da copa pela primeira vez desde 2020 e não queremos voltar para casa de mãos vazias, mas, no geral, já foi uma temporada fantástica. O FC Bayern está em boa forma e estabelece padrões internacionais.”