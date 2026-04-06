Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz “funcionam em perfeita sintonia”, mas lenda do Bayern faz alerta sobre a “mentalidade” antes do jogo contra o Real Madrid

O campeão da Bundesliga viaja a Munique para enfrentar o Real Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira. Antes do confronto, a lenda alemã Matthäus fez uma advertência severa ao time bávaro em uma coluna recente. Ao alertar a equipe sobre o desafio formidável imposto pelos gigantes espanhóis, o ex-vencedor da Bola de Ouro destacou os papéis fundamentais de Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz, elogiando o trio como os principais trunfos capazes de conduzir o Bayern à glória europeia.

Em sua última coluna para a Sky Sports, Matthäus afirmou: “Os recordistas de títulos têm um ataque muito especial nesta temporada, que para mim pode ser comparado a um relógio suíço. Uma engrenagem se encaixa perfeitamente na seguinte, há uma coordenação precisa das peças individuais e, assim, o resultado final é uma obra de arte de altíssima qualidade. Este ano, com Olise, Kane, Díaz, [Jamal] Musiala, [Lennart] Karl e [Serge] Gnabry, há uma qualidade tão diversificada e versátil no eixo ofensivo que é impressionante. Na Europa, apenas o Barcelona consegue acompanhar, pois é igualmente versátil no ataque. Essas duas equipes têm o ataque mais forte no momento.”







