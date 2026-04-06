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Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz “funcionam em perfeita sintonia”, mas lenda do Bayern faz alerta sobre a “mentalidade” antes do jogo contra o Real Madrid
O relógio suíço do futebol europeu
O campeão da Bundesliga viaja a Munique para enfrentar o Real Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira. Antes do confronto, a lenda alemã Matthäus fez uma advertência severa ao time bávaro em uma coluna recente. Ao alertar a equipe sobre o desafio formidável imposto pelos gigantes espanhóis, o ex-vencedor da Bola de Ouro destacou os papéis fundamentais de Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz, elogiando o trio como os principais trunfos capazes de conduzir o Bayern à glória europeia.
Em sua última coluna para a Sky Sports, Matthäus afirmou: “Os recordistas de títulos têm um ataque muito especial nesta temporada, que para mim pode ser comparado a um relógio suíço. Uma engrenagem se encaixa perfeitamente na seguinte, há uma coordenação precisa das peças individuais e, assim, o resultado final é uma obra de arte de altíssima qualidade. Este ano, com Olise, Kane, Díaz, [Jamal] Musiala, [Lennart] Karl e [Serge] Gnabry, há uma qualidade tão diversificada e versátil no eixo ofensivo que é impressionante. Na Europa, apenas o Barcelona consegue acompanhar, pois é igualmente versátil no ataque. Essas duas equipes têm o ataque mais forte no momento.”
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É preciso ter força mental no Bernabéu
Apesar do domínio no campeonato nacional, o desafio de enfrentar o Real Madrid na Liga dos Campeões continua sendo algo totalmente diferente. Matthäus alertou que o prestígio do time espanhol e a atmosfera do seu estádio podem sobrecarregar as equipes que não estiverem mentalmente preparadas. Para a lenda do Bayern, a estratégia tática é secundária em relação à batalha psicológica que aguarda os jogadores na capital espanhola.
Matthaus explicou: “Na minha opinião, em Madri não se trata principalmente dos jogadores individualmente, mas apenas da mentalidade da equipe. O Bayern precisa manter a calma e estar mentalmente presente, porque uma magia muito especial pode surgir no Bernabéu, algo que muitas equipes já sentiram, especialmente na Liga dos Campeões. Nem mesmo a situação na tabela da Espanha ou a recente derrota do Real contra o Mallorca têm importância ali; a Liga dos Campeões é outra coisa, e o Bayern precisa estar mentalmente presente nos momentos decisivos.”
Unidade versus egos na elite
Uma área em que Matthäus acredita que o Bayern detém uma vantagem clara é o ambiente no vestiário. Sob o comando de Vincent Kompany, o elenco parece ter deixado para trás os atritos internos que ocasionalmente atormentavam as temporadas anteriores. Esse senso de objetivo comum ficou evidente durante as recentes comemorações dos jogadores mais jovens, sugerindo um nível de harmonia que pode estar faltando nas fileiras repletas de estrelas do Real Madrid.
O campeão da Copa do Mundo de 1990 observou: “Vejo o Bayern como favorito para avançar. A equipe de Vincent Kompany me passa uma impressão mais estável, especialmente em termos de linguagem corporal. Não há inveja, o que pode ter sido um problema no passado, mas o FC Bayern é atualmente uma grande unidade. Você viu novamente em Freiburg como toda a equipe se juntou às comemorações pelo gol de Karl, dando as boas-vindas ao jovem de forma brilhante. O elenco do Bayern mostrou que não é composto por egoístas, enquanto no Real Madrid, por outro lado, a vaidade volta à tona repetidamente e essa sensação de coesão da equipe muitas vezes parece estar faltando.”
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O fator Harry Kane
A apenas 24 horas do início da partida, ainda há dúvidas sobre se Kane fará parte do time titular. O capitão da Inglaterra continua se recuperando de uma lesão persistente no tornozelo que o deixou de fora dos amistosos internacionais contra Uruguai e Japão, bem como da recente partida da Bundesliga contra o Freiburg. Enquanto Kompany e seu companheiro de equipe Joshua Kimmich continuam confiantes de que ele jogará, Matthaus insiste que eles ainda têm chances contra o Real Madrid caso ele não se recupere a tempo.
Matthaus concluiu: “Em Madri, Harry Kane deve estar de volta ao time após sua pequena lesão. O Bayern provou em Freiburg, mas também em vários jogos anteriores, que consegue se virar sem ele, mas a presença de Kane será importante. Em grandes jogos, você precisa de grandes jogadores em campo, e um jogo assim está chegando na terça-feira. A mera presença de Kane em campo já é significativa; é importante para o seu próprio time ter uma personalidade como essa em campo, mas também para os adversários, que conhecem e respeitam a média de gols e as habilidades de Kane.”