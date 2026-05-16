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Harry Kane marca mais um hat-trick! O Bayern de Munique, em grande forma, encerra a temporada da Bundesliga em grande estilo com uma vitória em casa, enquanto a equipe de Vincent Kompany volta sua atenção para a final da DFB-Pokal
Kane mostra eficiência ao encerrar uma temporada de recordes
A equipe de Vincent Kompany não deu sinais de desacelerar na última rodada do campeonato, marcando cinco gols contra um Colônia em dificuldades. Kane liderou o ataque com gols aos 10, 13 e 69 minutos, elevando sua contagem final na temporada para impressionantes 36 gols. O hat-trick do capitão da Inglaterra foi complementado por gols de Tom Bischof e do substituto Nicolas Jackson.
Com a vitória, o Bayern encerrou a temporada com 122 gols, um recorde que superou confortavelmente a marca anterior da Bundesliga, de 101 gols. Apesar do gol de honra de Said El Mala aos 18 minutos, o resultado nunca esteve em dúvida, enquanto a Allianz Arena se preparava para erguer a Meisterschale mais uma vez. O clube terminou a campanha com 89 pontos, marcando a terceira melhor temporada de sua história.
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Despedidas emocionantes na Allianz Arena
Antes das comemorações começarem de verdade, a tarde foi marcada por várias despedidas emocionantes. O Bayern se despediu oficialmente de Leon Goretzka, Raphael Guerreiro e Jackson, e o trio recebeu homenagens antes do início da partida. Goretzka, que passou oito anos em Munique, foi escalado como titular por Kompany e recebeu uma ovação de pé e gritos da torcida quando foi substituído aos 82 minutos.
O clima ficou ainda mais animado com a presença dos vencedores da Liga dos Campeões de 2001, incluindo as lendas Oliver Kahn e Stefan Effenberg, que comemoraram o 25º aniversário de seu triunfo europeu. Nas arquibancadas, os torcedores deixaram claras suas expectativas para a próxima semana com uma faixa que dizia: “Obrigado pela ótima temporada! Juntos vamos ganhar a taça!”
Exibição dominante acaba com a resistência do Colônia
A partida ficou praticamente decidida logo nos primeiros quinze minutos, graças à eficiência de Kane. Ele primeiro completou um cruzamento com um excelente remate de primeira, antes de ampliar a vantagem três minutos depois com uma cobrança de falta característica. Embora El Mala tenha dado uma breve esperança aos visitantes ao roubar a bola de Jamal Musiala e avançar pela defesa, o gol de Bischof aos 22 minutos rapidamente restabeleceu a vantagem de dois gols.
O Bayern poderia ter marcado ainda mais, já que tanto Musiala quanto Karl acertaram a trave antes e depois do intervalo. Enquanto Manuel Neuer praticamente não foi testado no gol, os anfitriões controlaram o ritmo durante todo o segundo tempo. Kane finalmente completou seu hat-trick no meio do segundo tempo, antes de Jackson colocar a cereja no bolo com o quinto gol no final da partida.
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Atenção voltada para a final da DFB-Pokal em Berlim
As comemorações internas do título em Nockherberg e o desfile público na Marienplatz ocuparão a agenda imediata dos jogadores, mas o foco principal continua sendo o Olympiastadion. Tendo já garantido o título da Bundesliga, os jogadores de Kompany buscam agora a dobradinha nacional na última partida da temporada, contra o Stuttgart, no dia 23 de maio.