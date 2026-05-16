A equipe de Vincent Kompany não deu sinais de desacelerar na última rodada do campeonato, marcando cinco gols contra um Colônia em dificuldades. Kane liderou o ataque com gols aos 10, 13 e 69 minutos, elevando sua contagem final na temporada para impressionantes 36 gols. O hat-trick do capitão da Inglaterra foi complementado por gols de Tom Bischof e do substituto Nicolas Jackson.

Com a vitória, o Bayern encerrou a temporada com 122 gols, um recorde que superou confortavelmente a marca anterior da Bundesliga, de 101 gols. Apesar do gol de honra de Said El Mala aos 18 minutos, o resultado nunca esteve em dúvida, enquanto a Allianz Arena se preparava para erguer a Meisterschale mais uma vez. O clube terminou a campanha com 89 pontos, marcando a terceira melhor temporada de sua história.