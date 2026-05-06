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Harry Kane junta-se a Cristiano Ronaldo no seleto clube dos artilheiros da Liga dos Campeões, apesar da decepção sofrida nas semifinais contra o Bayern de Munique
Recorde histórico para Kane
Kane tornou-se apenas o segundo jogador da história a marcar em seis partidas consecutivas da fase eliminatória da Liga dos Campeões, igualando o feito impressionante alcançado por Ronaldo entre 2012 e 2013. O atacante inglês marcou um gol dramático aos 94 minutos durante o empate em 1 a 1 contra o atual campeão Paris Saint-Germain na Allianz Arena. Apesar de seu heroísmo no final da partida e de um pênalti marcado anteriormente na derrota por 5 a 4 na partida de ida, o Bayern sofreu uma eliminação dolorosa. O gigante alemão foi eliminado com um placar agregado de 6 a 5, levando seus adversários franceses à final.
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Sonho europeu adiado
Kane deixou o Tottenham Hotspur, clube da sua infância, para se juntar ao Bayern de Munique com o objetivo principal de conquistar títulos importantes na Europa. Embora os bávaros tenham finalmente chegado às semifinais nesta temporada, após serem eliminados nas quartas de final nas duas campanhas anteriores, o prêmio máximo continua frustrantemente fora de alcance para o prolífico atacante. Kane havia chegado a apenas uma final da Liga dos Campeões durante sua passagem pelo Tottenham, onde sua equipe sofreu uma dolorosa derrota para o Liverpool. Apesar de ter tido uma campanha individual espetacular, com 56 gols em 49 partidas, ele agora terá de esperar cerca de nove meses para retomar sua busca.
Os atuais campeões avançam para Budapeste
Enquanto os bávaros lamentam as oportunidades perdidas, o PSG comemora uma classificação conquistada com muito esforço para defender seu título. Os visitantes abriram o placar logo aos três minutos de jogo, com Ousmane Dembélé, forçando o Bayern a correr atrás do resultado. Apesar de dominarem a posse de bola com 66% e registrarem um total de 18 chutes a gol, os anfitriões não conseguiram reverter o placar. Os atuais campeões viajarão agora para Budapeste para a tão esperada final da Liga dos Campeões, onde enfrentarão o Arsenal. O time inglês superou o Atlético de Madrid e garantiu sua vaga na grande final.
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As finais nacionais estão por vir
O Bayern de Munique precisa se concentrar novamente o mais rápido possível para encerrar a temporada em grande estilo. Depois de já ter garantido oficialmente o título da Bundesliga, o clube tem ainda duas partidas pelo campeonato. Além disso, enfrentará o Stuttgart na final da DFB-Pokal, no dia 23 de maio, o que dá a Kane a chance de conquistar um título nacional.