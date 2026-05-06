Harry Kane junta-se a Cristiano Ronaldo no seleto clube dos artilheiros da Liga dos Campeões, apesar da decepção sofrida nas semifinais contra o Bayern de Munique

Kane deixou o Tottenham Hotspur, clube da sua infância, para se juntar ao Bayern de Munique com o objetivo principal de conquistar títulos importantes na Europa. Embora os bávaros tenham finalmente chegado às semifinais nesta temporada, após serem eliminados nas quartas de final nas duas campanhas anteriores, o prêmio máximo continua frustrantemente fora de alcance para o prolífico atacante. Kane havia chegado a apenas uma final da Liga dos Campeões durante sua passagem pelo Tottenham, onde sua equipe sofreu uma dolorosa derrota para o Liverpool. Apesar de ter tido uma campanha individual espetacular, com 56 gols em 49 partidas, ele agora terá de esperar cerca de nove meses para retomar sua busca.