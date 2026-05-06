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Harry Kane Cristiano Ronaldo Bayern Munich Real MadridGetty/GOAL
Moataz Elgammal

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Harry Kane junta-se a Cristiano Ronaldo no seleto clube dos artilheiros da Liga dos Campeões, apesar da decepção sofrida nas semifinais contra o Bayern de Munique

H. Kane
C. Ronaldo
Bayern de Munique x PSG
Liga dos Campeões
Bayern de Munique
PSG

Harry Kane igualou o incrível recorde de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões da UEFA ao marcar em seis partidas consecutivas da fase eliminatória. No entanto, o gol histórico do atacante não foi suficiente para salvar o Bayern de Munique da eliminação. O atual campeão, o Paris Saint-Germain, avançou para a final com uma vitória por 6 a 5 no placar agregado, prolongando a espera de Kane pelo tão sonhado título europeu.

  • Recorde histórico para Kane

    Kane tornou-se apenas o segundo jogador da história a marcar em seis partidas consecutivas da fase eliminatória da Liga dos Campeões, igualando o feito impressionante alcançado por Ronaldo entre 2012 e 2013. O atacante inglês marcou um gol dramático aos 94 minutos durante o empate em 1 a 1 contra o atual campeão Paris Saint-Germain na Allianz Arena. Apesar de seu heroísmo no final da partida e de um pênalti marcado anteriormente na derrota por 5 a 4 na partida de ida, o Bayern sofreu uma eliminação dolorosa. O gigante alemão foi eliminado com um placar agregado de 6 a 5, levando seus adversários franceses à final.

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Sonho europeu adiado

    Kane deixou o Tottenham Hotspur, clube da sua infância, para se juntar ao Bayern de Munique com o objetivo principal de conquistar títulos importantes na Europa. Embora os bávaros tenham finalmente chegado às semifinais nesta temporada, após serem eliminados nas quartas de final nas duas campanhas anteriores, o prêmio máximo continua frustrantemente fora de alcance para o prolífico atacante. Kane havia chegado a apenas uma final da Liga dos Campeões durante sua passagem pelo Tottenham, onde sua equipe sofreu uma dolorosa derrota para o Liverpool. Apesar de ter tido uma campanha individual espetacular, com 56 gols em 49 partidas, ele agora terá de esperar cerca de nove meses para retomar sua busca.

  • Os atuais campeões avançam para Budapeste

    Enquanto os bávaros lamentam as oportunidades perdidas, o PSG comemora uma classificação conquistada com muito esforço para defender seu título. Os visitantes abriram o placar logo aos três minutos de jogo, com Ousmane Dembélé, forçando o Bayern a correr atrás do resultado. Apesar de dominarem a posse de bola com 66% e registrarem um total de 18 chutes a gol, os anfitriões não conseguiram reverter o placar. Os atuais campeões viajarão agora para Budapeste para a tão esperada final da Liga dos Campeões, onde enfrentarão o Arsenal. O time inglês superou o Atlético de Madrid e garantiu sua vaga na grande final.

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    As finais nacionais estão por vir

    O Bayern de Munique precisa se concentrar novamente o mais rápido possível para encerrar a temporada em grande estilo. Depois de já ter garantido oficialmente o título da Bundesliga, o clube tem ainda duas partidas pelo campeonato. Além disso, enfrentará o Stuttgart na final da DFB-Pokal, no dia 23 de maio, o que dá a Kane a chance de conquistar um título nacional.

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