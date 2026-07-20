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Harry Kane insiste que Thomas Tuchel é a pessoa certa para liderar a seleção inglesa, que está “de luto”, após terminar em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026
Em defesa de Tuchel contra as críticas
Tuchel tem sido alvo de críticas significativas por suas decisões táticas durante os últimos trinta minutos da semifinal contra a Argentina. Depois que Anthony Gordon colocou a Inglaterra na frente aos 55 minutos, o técnico alemão optou por substituições defensivas que, na opinião de muitos, acabaram gerando pressão. No entanto, Kane continua firme em sua convicção de que Tuchel é o líder certo para esta geração de talentos, com a Inglaterra conseguindo garantir a medalha de bronze após derrotar a França na disputa pelo terceiro lugar. “É nossa melhor colocação em 60 anos”, observou Kane. “O entusiasmo que ele tem, a emoção que ele traz, a experiência tática que possui. Isso não significa que você vai acertar sempre.
“Ele não só deu confiança aos jogadores, mas também deu ao país a convicção de que este era o nosso ano. É por isso que dói ainda mais do que em outros anos, porque todos acreditavam que iríamos até o fim.”
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A busca pela peça final do quebra-cabeça
O atacante de 32 anos tem se manifestado abertamente sobre a necessidade da Inglaterra encontrar “a peça final do quebra-cabeça” para transformar as boas campanhas em torneios em títulos concretos. Kane apontou especificamente a natureza passiva do jogo da Inglaterra quando está na frente contra adversários de elite como a principal área que requer atenção imediata antes do início do próximo ciclo de grandes competições.
“Todo mundo precisa refletir sobre isso. Ele mesmo precisa refletir. Só no próximo estágio de concentração é que vamos pensar no que o futuro reserva e qual é a próxima meta”, acrescentou Kane. “Teremos conversas entre o capitão e o técnico, além de outros companheiros e com a comissão técnica, para ver onde podemos melhorar. Os últimos 30 minutos contra a Argentina não representam a equipe que queremos ser. Passamos muito tempo nos últimos dois anos discutindo essa situação, para lidar com esses momentos. O resultado final é que perdemos de qualquer maneira.”
Aprendendo com a trajetória dos Estados Unidos
Enquanto a Inglaterra olha para o futuro, o capitão está convicto de que as lições aprendidas em solo americano devem ser aplicadas durante os momentos de alta pressão em campo, em vez de apenas serem discutidas no vestiário.
“É fácil ir embora e falar sobre isso. Precisamos melhorar na hora de realmente enfrentarmos essas situações”, concluiu Kane. “Podemos treinar, disputar as eliminatórias... Acho que a Liga das Nações será importante para nós, contra Espanha e Croácia, grandes seleções.
“Nos acostumar com esses ambientes de grande pressão e encontrar nossa melhor forma contra essas seleções, como fizemos contra a França — embora não tenha sido na partida mais competitiva. Temos que aprender, melhorar. O técnico também terá evoluído com essas lições. Posso falar o quanto quiser, mas, no fim das contas, o que importa é mostrar isso na próxima vez que estivermos nessa situação.”
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Kane admite a decepção com a Copa do Mundo
Kane e seus companheiros da seleção da Inglaterra estavam a apenas cinco minutos de chegar à sua primeira final da Copa do Mundo desde 1966, mas uma reação tardia da Argentina em Atlanta deixou a equipe de Tuchel abalada. O atacante do Bayern de Munique fez uma avaliação sincera do estado mental atual do time, dando a entender que o terceiro lugar serviu de pouco consolo.
“É claro que ainda estamos sentindo o impacto daquela noite, a emoção e os ‘e se’”, disse o capitão da Inglaterra. “Isso vai ficar conosco por um tempo. Ainda estamos nessa fase de luto, na fase emocional, e vamos permanecer assim nas próximas semanas.”
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