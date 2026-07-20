Tuchel tem sido alvo de críticas significativas por suas decisões táticas durante os últimos trinta minutos da semifinal contra a Argentina. Depois que Anthony Gordon colocou a Inglaterra na frente aos 55 minutos, o técnico alemão optou por substituições defensivas que, na opinião de muitos, acabaram gerando pressão. No entanto, Kane continua firme em sua convicção de que Tuchel é o líder certo para esta geração de talentos, com a Inglaterra conseguindo garantir a medalha de bronze após derrotar a França na disputa pelo terceiro lugar. “É nossa melhor colocação em 60 anos”, observou Kane. “O entusiasmo que ele tem, a emoção que ele traz, a experiência tática que possui. Isso não significa que você vai acertar sempre.

“Ele não só deu confiança aos jogadores, mas também deu ao país a convicção de que este era o nosso ano. É por isso que dói ainda mais do que em outros anos, porque todos acreditavam que iríamos até o fim.”