Harry Kane é imparável! Inglaterra supera Albânia para completar campanha histórica e recordista nas eliminatórias da Copa do Mundo

Dean Henderson (8/10):

Aguentou bem a pressão no começo do segundo tempo e fez uma defesa muito importante em chute de Hoxha. Também saiu do gol no tempo certo para cortar uma jogada perigosa de Laci. Conquistou seu primeiro jogo sem levar gols pela Inglaterra, em sua terceira partida — bem mais tranquilo do que o último contra Senegal.

Jarell Quansah (6/10):

Fez uma estreia segura pelo Bayer Leverkusen, sem grandes momentos de destaque. Foi discreto no ataque, mas cumpriu seu papel defendendo o lado do campo.

John Stones (6/10):

Atuou mais adiantado, muitas vezes entrando no meio-campo e revezando com Wharton. Deu mais presença ofensiva ao time, mas isso pouco ajudou a Inglaterra a furar a defesa da Albânia durante boa parte da partida.

Dan Burn (5/10):

Teve dificuldades principalmente no início do segundo tempo, quando a Albânia voltou melhor. Sua atuação reforçou a ideia de que ele hoje é mais opção de elenco do que titular.

Nico O’Reilly (7/10):

Em seu segundo jogo como titular pela Inglaterra, mostrou novamente personalidade, avançou bastante e foi difícil de superar. No momento, parece estar forte na disputa pela vaga de lateral-esquerdo titular na Copa.