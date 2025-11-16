Harry Kane é imparável! Inglaterra supera Albânia para completar campanha histórica e recordista nas eliminatórias da Copa do Mundo

A Inglaterra fez uma partida bem discreta em um duelo que, na prática, não valia nada — a vaga já estava garantida desde o mês passado, e a Albânia também já tinha assegurado seu lugar nos playoffs. Mesmo assim, Dean Henderson teve boa atuação e garantiu o oitavo jogo seguido sem sofrer gols, especialmente graças às defesas importantes no segundo tempo. Depois, Harry Kane abriu o placar.
O camisa 9 marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Bukayo Saka aos 75 minutos. Sete minutos depois, ampliou novamente de cabeça, dessa vez aproveitando um cruzamento de Marcus Rashford. Não foi uma grande performance, mas suficiente para manter a Inglaterra entre os favoritos rumo à América do Norte.
A seguir, o GOAL analisa as atuações dos jogadores ingleses no Estádio Air Albania…
