Richard Martin

Harry Kane é imparável! Inglaterra supera Albânia para completar campanha histórica e recordista nas eliminatórias da Copa do Mundo

Harry Kane decidiu mais uma vez. Com dois gols no fim, ele garantiu a vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre a Albânia na última partida das Eliminatórias da Copa do Mundo — e ainda ajudou o time a fazer história. O capitão abriu o placar aos 74 minutos, finalizando de perto, e ampliou oito minutos depois com uma ótima cabeçada. Com isso, a equipe de Thomas Tuchel se tornou a primeira seleção europeia a vencer todos os jogos de uma campanha de Eliminatórias para a Copa sem sofrer um gol sequer

A Inglaterra fez uma partida bem discreta em um duelo que, na prática, não valia nada — a vaga já estava garantida desde o mês passado, e a Albânia também já tinha assegurado seu lugar nos playoffs. Mesmo assim, Dean Henderson teve boa atuação e garantiu o oitavo jogo seguido sem sofrer gols, especialmente graças às defesas importantes no segundo tempo. Depois, Harry Kane abriu o placar.

O camisa 9 marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Bukayo Saka aos 75 minutos. Sete minutos depois, ampliou novamente de cabeça, dessa vez aproveitando um cruzamento de Marcus Rashford. Não foi uma grande performance, mas suficiente para manter a Inglaterra entre os favoritos rumo à América do Norte.

A seguir, o GOAL analisa as atuações dos jogadores ingleses no Estádio Air Albania…

    Goleiro e defesa

    Dean Henderson (8/10):

    Aguentou bem a pressão no começo do segundo tempo e fez uma defesa muito importante em chute de Hoxha. Também saiu do gol no tempo certo para cortar uma jogada perigosa de Laci. Conquistou seu primeiro jogo sem levar gols pela Inglaterra, em sua terceira partida — bem mais tranquilo do que o último contra Senegal.

    Jarell Quansah (6/10):

    Fez uma estreia segura pelo Bayer Leverkusen, sem grandes momentos de destaque. Foi discreto no ataque, mas cumpriu seu papel defendendo o lado do campo.

    John Stones (6/10):

    Atuou mais adiantado, muitas vezes entrando no meio-campo e revezando com Wharton. Deu mais presença ofensiva ao time, mas isso pouco ajudou a Inglaterra a furar a defesa da Albânia durante boa parte da partida.

    Dan Burn (5/10):

    Teve dificuldades principalmente no início do segundo tempo, quando a Albânia voltou melhor. Sua atuação reforçou a ideia de que ele hoje é mais opção de elenco do que titular.

    Nico O’Reilly (7/10):

    Em seu segundo jogo como titular pela Inglaterra, mostrou novamente personalidade, avançou bastante e foi difícil de superar. No momento, parece estar forte na disputa pela vaga de lateral-esquerdo titular na Copa.

    Meio-campo

    Declan Rice (6/10):

    Não foi uma das suas exibições mais marcantes. Não conseguiu influenciar tanto o jogo e apareceu pouco no ataque, mas também não comprometeu.

    Jude Bellingham (7/10):

    Fez um jogo intenso e mostrou como pode ser importante em todas as partes do campo. Mesmo sem brilhar tanto no ataque, sua presença fez diferença.

    Adam Wharton (6/10):

    Enfim titular pela primeira vez, teve uma atuação correta, mas abaixo das expectativas criadas em torno dele. Não errou muito, mas também não conseguiu incomodar tanto Anderson.

    Ataque

    Jarrod Bowen (6/10):

    Teve a melhor chance da Inglaterra no primeiro tempo, obrigando Strakosha a fazer uma grande defesa no chute que ia no ângulo.

    Harry Kane (7/10):

    Um resumo clássico da carreira dele pela Inglaterra: participou pouco do jogo, mas decidiu quando precisou. Mostrou faro de gol na pequena área e ainda marcou um ótimo segundo gol de cabeça.

    Eberechi Eze (5/10):

    Atuação abaixo do esperado. Não conseguiu se conectar com Rice e perdeu sua melhor oportunidade ao parar em Strakosha de perto. Acabou substituído por Saka aos 62 minutos.

    Substituições e treinador

    Phil Foden (6/10):

    Deu mais dinamismo ao ataque com sua movimentação, mas sem gerar grandes lances decisivos.

    Bukayo Saka (6/10):

    Perdeu uma meia chance e outra oportunidade clara depois de entrar no jogo, mas compensou ao dar o passe para o gol que abriu o placar.

    Marcus Rashford (8/10):

    Entrou muito bem, acelerou o lado esquerdo e fez um cruzamento perfeito para Kane marcar. Ainda arriscou um chute perigoso.

    Elliot Anderson (N/A):

    Entrou aos 75 minutos e ajudou a manter a boa sequência da Inglaterra — já são seis vitórias seguidas com ele em campo.

    Morgan Rogers (N/A):

    Substituiu Bellingham aos 84 minutos.

    Thomas Tuchel (6/10):

    Fez sete mudanças em relação ao time que jogou contra a Sérvia, e isso pesou: o primeiro tempo teve o menor número de chances criadas da sua era. O jogo reforçou a falta de profundidade do elenco, mas as substituições funcionaram e garantiram o resultado. Ainda assim, Tuchel sai com um marco pessoal para levar adiante, independentemente do que vier na Copa do Mundo.