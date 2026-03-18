Harry Kane fora do comum: um jogador que costuma ficar no banco volta a chamar a atenção: FC Bayern de Munique, notas e avaliações individuais da partida de volta contra a Atalanta de Bergamo

Após a goleada por 6 a 1 na partida de ida, o FC Bayern de Munique venceu em casa por 4 a 1 contra a Atalanta de Bergamo, garantindo assim com facilidade sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. Avaliação individual dos jogadores do FCB.

Dada a situação inicial tranquila, o técnico Vincent Kompany, como era de se esperar, fez uma grande rotação no time. Para sua sorte, ele ainda contava com Harry Kane, que vinha um pouco contundido, e que colocou o FC Bayern na frente com um pênalti (25’) – mas, incomum, só na segunda tentativa! 

Após o intervalo, Kane (54'), Lennart Karl (56') e Luis Diaz (70') ampliaram a vantagem, antes de Lazar Samardzic marcar o gol de honra para a Atalanta (85'). Nas quartas de final, o Bayern de Munique enfrenta o Real Madrid: primeiro fora de casa, nos dias 7 ou 8 de abril, e uma semana depois a partida de volta será em Munique.

  • FC Bayern x Atalanta Bergamo, notas: Jonas Urbig

    Recuperou-se a tempo após a concussão sofrida na partida de ida e substituiu com perfeição o goleiro titular Manuel Neuer, que estava lesionado. Pouco antes do intervalo, Urbig fez uma defesa espetacular em um chute de Mario Pasalic à queima-roupa. Não teve chance no gol sofrido. Nota: 2,5.

  • FC Bayern x Atalanta Bergamo, notas: Josip Stanisic

    Mais uma exibição ofensiva pela ala direita. Stanisic preparou com calma o 2 a 0 de Kane. Nota: 2.

  • FC Bayern x Atalanta Bergamo, notas: Min-Jae Kim

    Entrou no time titular no lugar de Dayot Upamecano, que já tinha um cartão amarelo. Apresentou pequenas falhas técnicas, mas teve grande presença física. No gol sofrido, Kim perdeu de vista o artilheiro Lazar Samardzic. Nota: 3.

    FC Bayern x Atalanta Bergamo, notas: Jonathan Tah

    Explicou várias vezes com atenção. Nota: 2,5.

  • FC Bayern x Atalanta Bergamo, notas: Tom Bischof

    Assim como Upamecano, Konrad Laimer também corria o risco de ser suspenso por cartão amarelo, então Bischof atuou na lateral esquerda. Muito menos visível do que Stanisic. Seus escanteios careceram de precisão. Nota: 3,5.

  • FC Bayern x Atalanta Bergamo, Notas: Aleksandar Pavlovic

    O metronomo do meio-campo central também se destacou na área adversária. Aos 15 minutos, Pavlovic falhou em um bom chute de longa distância. Nota: 3.

  • FC Bayern x Atalanta Bergamo, Notas: Leon Goretzka

    Jogou bem, mas cometeu alguns erros de passe. Nota: 3,5.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Crônica: Lennart Karl

    À tarde, soube-se que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, o convocaria pela primeira vez para a equipe da DFB. Motivado, Karl entrou em campo à noite. No início, algumas de suas fintas, dribles e chutes ainda pareciam um pouco sem rumo. Após o intervalo, porém, Karl encontrou a precisão necessária: ele deu início ao 2 a 0, marcou ele mesmo o 3 a 0 e preparou o 4 a 0 de Diaz com um passe espetacular vindo da sua própria metade do campo. Nota: 1,5.

    FC Bayern - Atalanta Bergamo, Noten: Raphael Guerreiro

    Ah, ele também está aqui! Pela primeira vez em dois meses, o reserva de longa data voltou a integrar o time titular — e chamou a atenção com uma boa atuação. Guerreiro esteve envolvido em quase todas as jogadas perigosas do primeiro tempo, tendo, entre outras coisas, dado origem à jogada do pênalti. Aos 17 minutos, ele recebeu aplausos da torcida ao salvar com habilidade técnica um passe que, na verdade, estava muito longo, impedindo que a bola saísse de campo. Aos 52 minutos, Guerreiro perdeu mais uma boa chance de gol, depois disso sua atuação diminuiu um pouco. Nota: 2.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Notas: Luis Diaz

    Expulso com cartão duplo na última partida da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen, foi por muito tempo o jogador ofensivo mais discreto do Bayern contra a Atalanta. Mas então Diaz finalmente se destacou: ele deu a assistência para o 3 a 0 e marcou o 4 a 0 com um chute por cima do goleiro. Nota: 2.

  • FC Bayern x Atalanta Bergamo, notas: Harry Kane

    Devido às ausências de Neuer e Kimmich, Kane assumiu a braçadeira de capitão, o que foi algo incomum. Outro fato incomum: Kane perdeu um pênalti. No entanto, o goleiro da Atalanta, Marco Sportiello, saiu da linha antes da hora, o pênalti foi repetido e, na segunda tentativa, Kane converteu. Aliás, foi ele mesmo quem provocou o pênalti ao ter seu chute bloqueado com a mão. No 2 a 0, Kane primeiro dominou a bola de forma brilhante, antes de mandá-la com toda a força para o gol. Além disso, como de costume, ele se destacou como meia-armador recuado. Nota: 1.

  • FC Bayern x Atalanta Bergamo, notas: jogadores que entraram em campo

    Deniz Ofli: Entrou aos 55 minutos no lugar de Pavlovic, fazendo assim sua estreia em partida oficial pelo FC Bayern — e já se destacou de imediato. Menos de dois minutos após entrar em campo, o lateral-esquerdo de 18 anos recuperou a bola e deu início ao 3 a 0. Nota: 2,5.

    Nicolas Jackson: Substituiu Kane aos 72 minutos, em uma troca tripla. Sem nota.

    Serge Gnabry: Entrou no lugar de Bischof. Sem nota.

    Filip Pavic: O zagueiro central fez sua estreia em partida oficial pelo FC Bayern aos 16 anos. Sem nota.

    Hiroki Ito: Entrou no lugar de Guerreiro pouco antes do fim. Sem nota.

