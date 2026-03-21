Harry Kane foi informado de que só quebrará o recorde de Robert Lewandowski na Bundesliga se o Bayern de Munique for eliminado da Liga dos Campeões pelo Real Madrid

Kane vem apresentando uma forma incrível nesta temporada, tendo marcado a impressionante marca de 31 gols até o momento. Ele precisa de mais 11 gols, em sete partidas, para superar o recorde de Lewandowski de 41 gols na temporada 2020/21. Hamann, porém, acredita que a Liga dos Campeões representa um grande desafio para a ambição de Kane, já que o Bayern enfrentará o Real Madrid em uma partida decisiva das oitavas de final, e ele acha que o atacante precisa ter sua carga de minutos controlada. Na última vez em que os dois gigantes se enfrentaram, Kane foi substituído a 10 minutos do fim, com o Bayern tentando empatar, em uma partida que acabaram perdendo, e Hamann acredita que uma repetição seria um desastre.

Ele disse à Sky: “Há dois anos, ele tinha o recorde à sua frente e queria quebrá-lo. Em Madri, ele saiu faltando dez minutos — quando eles estavam mais distantes.”

Ele acrescentou: “Acho que o Bayern e Kane fariam bem em deixar esse recorde de lado. Porque é importante que eles avancem uma fase na Liga dos Campeões — e, idealmente, mais uma — e que conquistem a Liga dos Campeões.”