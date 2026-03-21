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Harry Kane foi informado de que só quebrará o recorde de Robert Lewandowski na Bundesliga se o Bayern de Munique for eliminado da Liga dos Campeões pelo Real Madrid
Kane em grande forma pelo Bayern
Kane vem apresentando uma forma incrível nesta temporada, tendo marcado a impressionante marca de 31 gols até o momento. Ele precisa de mais 11 gols, em sete partidas, para superar o recorde de Lewandowski de 41 gols na temporada 2020/21. Hamann, porém, acredita que a Liga dos Campeões representa um grande desafio para a ambição de Kane, já que o Bayern enfrentará o Real Madrid em uma partida decisiva das oitavas de final, e ele acha que o atacante precisa ter sua carga de minutos controlada. Na última vez em que os dois gigantes se enfrentaram, Kane foi substituído a 10 minutos do fim, com o Bayern tentando empatar, em uma partida que acabaram perdendo, e Hamann acredita que uma repetição seria um desastre.
Ele disse à Sky: “Há dois anos, ele tinha o recorde à sua frente e queria quebrá-lo. Em Madri, ele saiu faltando dez minutos — quando eles estavam mais distantes.”
Ele acrescentou: “Acho que o Bayern e Kane fariam bem em deixar esse recorde de lado. Porque é importante que eles avancem uma fase na Liga dos Campeões — e, idealmente, mais uma — e que conquistem a Liga dos Campeões.”
- Getty
Hamann adverte contra a repetição do erro
Hamann disse a Kane para colocar a equipe em primeiro lugar, em vez de buscar conquistas individuais.
Ele continuou: “Esses recordes pessoais — que podem ser importantes para ele —, mas não deveriam realmente importar. O foco é o sucesso da equipe. E, como eu disse: ele voltou, depois foi para o Stuttgart. Ele jogou a 35 graus por 90 minutos e, três dias depois, saiu em Madri aos 80 minutos. Uma situação dessas não pode se repetir.”
Embora Hamann possa parecer um pouco pessimista, Lothar Matthäus, outro ex-ícone do Bayern, acredita que a equipe tem talento para conquistar uma tríplice coroa histórica, com Kane na linha de frente.
Ele disse: “O Bayern é a equipe que está apresentando o melhor desempenho na Europa atualmente. Não apenas por causa de dois jogos, mas, na verdade, ao longo de todo o ano. É por isso que, para mim, o Bayern também é o favorito contra o Real Madrid.
"Acredito que o Bayern pode não só conquistar o título, mas até mesmo a tríplice coroa este ano. As chances definitivamente existem, e a qualidade da equipe é excelente nas duas pontas do campo."
Será que vem aí a Bola de Ouro?
O ex-atacante do Liverpool e da seleção inglesa, Emile Heskey, comentou sobre o desempenho de Kane e colocou o ex-jogador do Tottenham na disputa pelo maior prêmio individual do esporte.
Ele disse ao GOAL: “Ele está lá no topo, não é? Ele definitivamente está na disputa — especialmente quando se trata do que ele realmente fez, todos os gols, os recordes de gols que ele está quebrando, e ele definitivamente está lá no topo. O interessante é que estamos falando de Harry Kane como Ballon d’Or; teria sido a mesma coisa se ele tivesse ficado na Inglaterra? Provavelmente não.”
O próprio Kane está bem ciente de que terá de conquistar um dos maiores troféus do futebol para ganhar o prêmio, no entanto, e aceita que precisa levantar a Liga dos Campeões com o Bayern ou a Copa do Mundo com a Inglaterra.
Ele disse sobre a busca por esse prêmio: “Obviamente, eu adoraria ganhar a Bola de Ouro. Essencialmente, é um troféu de equipe que o melhor jogador daquela equipe ganha; então, não importa como você se saia em uma temporada, a menos que você vença as maiores competições, o vencedor desta vez será alguém que ganhou a Liga dos Campeões ou a Copa do Mundo.”
- AFP
E agora?
O Bayern enfrenta o Freiburg no dia 4 de abril, antes de defrontar o Real Madrid. Resta saber se ele atuará nas duas partidas ou se será poupado no confronto da Bundesliga. Antes disso, ele representará a Inglaterra durante a janela de convocatórias.
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