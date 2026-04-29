Harry Kane foi criticado por Wayne Rooney por ter elogiado, de forma bizarra, a “defesa incrível” no jogo emocionante com nove gols entre o PSG e o Bayern de Munique

Kane, que converteu um pênalti no primeiro tempo, elogiou, de forma surpreendente, a qualidade defensiva da partida, apesar dos nove gols marcados no Parc des Princes.

A partida foi a primeira vez na história da Liga dos Campeões em que ambas as equipes marcaram quatro ou mais gols em uma partida de semifinal. Kane, no entanto, permaneceu convicto de que a qualidade dos atacantes simplesmente ofuscou o trabalho dos defensores. “Mesmo que tenham sido marcados nove gols, houve uma defesa incrível em campo”, disse o capitão da Inglaterra àAmazon Prime. “Você tem os melhores jogadores do mundo. Os melhores atacantes, os melhores defensores. É claro que, às vezes, os atacantes vão se destacar e mostrar sua qualidade. Quando você olha para os zagueiros jogando no meio-campo, às vezes no ataque, nas laterais contra os alas, o mérito é deles. É realmente difícil. Achei que eles foram excelentes.”