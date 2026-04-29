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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Harry Kane foi criticado por Wayne Rooney por ter elogiado, de forma bizarra, a “defesa incrível” no jogo emocionante com nove gols entre o PSG e o Bayern de Munique

H. Kane
Bayern de Munique
PSG
PSG x Bayern de Munique
Liga dos Campeões
W. Rooney

Harry Kane foi alvo de uma enxurrada de críticas verbais por parte de Wayne Rooney depois que o craque do Bayern de Munique fez uma avaliação bizarra do desempenho defensivo em um jogo épico da Liga dos Campeões com nove gols. Apesar de ver sua equipe sofrer cinco gols na caótica partida de ida da semifinal contra o Paris Saint-Germain, o capitão da Inglaterra insistiu que a defesa estava “excelente”, o que provocou uma resposta contundente da lenda do Manchester United, Rooney.

  • Harry Kane FC BayernGetty Images

    Kane defende zagueiros centrais “excelentes” após goleada

    Kane, que converteu um pênalti no primeiro tempo, elogiou, de forma surpreendente, a qualidade defensiva da partida, apesar dos nove gols marcados no Parc des Princes.

    A partida foi a primeira vez na história da Liga dos Campeões em que ambas as equipes marcaram quatro ou mais gols em uma partida de semifinal. Kane, no entanto, permaneceu convicto de que a qualidade dos atacantes simplesmente ofuscou o trabalho dos defensores. “Mesmo que tenham sido marcados nove gols, houve uma defesa incrível em campo”, disse o capitão da Inglaterra àAmazon Prime. “Você tem os melhores jogadores do mundo. Os melhores atacantes, os melhores defensores. É claro que, às vezes, os atacantes vão se destacar e mostrar sua qualidade. Quando você olha para os zagueiros jogando no meio-campo, às vezes no ataque, nas laterais contra os alas, o mérito é deles. É realmente difícil. Achei que eles foram excelentes.”

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    Rooney revida

    Rooney, atuando como comentarista na Amazon Prime, não aceitou essa. “Adoro o Harry Kane. Mas não tem como ele estar elogiando seus defensores”, disse o ícone do Manchester United e da Inglaterra. “Talvez porque sejam seus companheiros de equipe. Ele está tentando dar um pouco de confiança a eles para a próxima semana. A defesa de ambas as equipes foi realmente péssima. Se ele estiver sendo honesto.”

    Ele argumentou que o placar alto da partida era um sintoma de uma tendência moderna no treinamento e de falta de liderança em campo. “Não se ouve mais os defensores se comunicando”, acrescentou Rooney. “Costumava-se ouvir Jamie Carragher gritando com seus defensores pelo Liverpool. Isso me irritava, mas fazia com que seus laterais voltassem para a marcação. Não se vê esse nível de comunicação hoje em dia. Isso é resultado do treinamento.”

  • Abordagens consideradas "imaturas" são criticadas

    O ex-capitão da Inglaterra também questionou a abordagem tática dos treinadores Luis Enrique e Vincent Kompany durante o confronto caótico. “Luis Enrique é um técnico de ponta, então, quando eles conseguiram a vantagem de 5 a 2, acho que ele deveria ter dito ‘vamos fechar o jogo e recuar’. Mas eles foram atrás de mais gols, e Vincent Kompany tem uma equipe com uma mentalidade muito ofensiva. Vimos uma defesa imatura, o que é uma loucura”, concluiu Rooney.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Carragher e Henry defendem os gigantes que "assumem riscos"

    Enquanto Rooney se concentrava nas falhas defensivas, outros comentaristas preferiram destacar a qualidade do jogo ofensivo. Carragher, em entrevista à CBS Sports, sugeriu que mesmo uma defesa perfeita talvez não tivesse sido suficiente para conter os atacantes de nível mundial em campo. “Quando me lembro dos gols, não foi como se houvesse um erro grave do goleiro ou algo estúpido na defesa; parecia que os gols eram simplesmente gols fantásticos”, disse o ex-zagueiro do Liverpool. “Não foi como se os defensores tivessem feito papel de bobo. O jogo ofensivo foi tão bom que era quase impossível impedir os gols.”

    A lenda do Arsenal, Thierry Henry, juntou-se ao coro de elogios pelo valor do espetáculo: “Temos falado muito sobre times que não assumem riscos suficientes. Esta noite tivemos muitos riscos. Se pensarmos apenas na defesa, você pode ficar louco com o que viu esta noite. Mas não me importo. As pessoas têm reclamado que o futebol é chato. Aquele jogo não foi chato. Foi simplesmente louco em alguns momentos.”

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