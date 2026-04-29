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Harry Kane foi criticado por Wayne Rooney por ter elogiado, de forma bizarra, a “defesa incrível” no jogo emocionante com nove gols entre o PSG e o Bayern de Munique
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Kane defende zagueiros centrais “excelentes” após goleada
Kane, que converteu um pênalti no primeiro tempo, elogiou, de forma surpreendente, a qualidade defensiva da partida, apesar dos nove gols marcados no Parc des Princes.
A partida foi a primeira vez na história da Liga dos Campeões em que ambas as equipes marcaram quatro ou mais gols em uma partida de semifinal. Kane, no entanto, permaneceu convicto de que a qualidade dos atacantes simplesmente ofuscou o trabalho dos defensores. “Mesmo que tenham sido marcados nove gols, houve uma defesa incrível em campo”, disse o capitão da Inglaterra àAmazon Prime. “Você tem os melhores jogadores do mundo. Os melhores atacantes, os melhores defensores. É claro que, às vezes, os atacantes vão se destacar e mostrar sua qualidade. Quando você olha para os zagueiros jogando no meio-campo, às vezes no ataque, nas laterais contra os alas, o mérito é deles. É realmente difícil. Achei que eles foram excelentes.”
- AFP
Rooney revida
Rooney, atuando como comentarista na Amazon Prime, não aceitou essa. “Adoro o Harry Kane. Mas não tem como ele estar elogiando seus defensores”, disse o ícone do Manchester United e da Inglaterra. “Talvez porque sejam seus companheiros de equipe. Ele está tentando dar um pouco de confiança a eles para a próxima semana. A defesa de ambas as equipes foi realmente péssima. Se ele estiver sendo honesto.”
Ele argumentou que o placar alto da partida era um sintoma de uma tendência moderna no treinamento e de falta de liderança em campo. “Não se ouve mais os defensores se comunicando”, acrescentou Rooney. “Costumava-se ouvir Jamie Carragher gritando com seus defensores pelo Liverpool. Isso me irritava, mas fazia com que seus laterais voltassem para a marcação. Não se vê esse nível de comunicação hoje em dia. Isso é resultado do treinamento.”
Abordagens consideradas "imaturas" são criticadas
O ex-capitão da Inglaterra também questionou a abordagem tática dos treinadores Luis Enrique e Vincent Kompany durante o confronto caótico. “Luis Enrique é um técnico de ponta, então, quando eles conseguiram a vantagem de 5 a 2, acho que ele deveria ter dito ‘vamos fechar o jogo e recuar’. Mas eles foram atrás de mais gols, e Vincent Kompany tem uma equipe com uma mentalidade muito ofensiva. Vimos uma defesa imatura, o que é uma loucura”, concluiu Rooney.
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Carragher e Henry defendem os gigantes que "assumem riscos"
Enquanto Rooney se concentrava nas falhas defensivas, outros comentaristas preferiram destacar a qualidade do jogo ofensivo. Carragher, em entrevista à CBS Sports, sugeriu que mesmo uma defesa perfeita talvez não tivesse sido suficiente para conter os atacantes de nível mundial em campo. “Quando me lembro dos gols, não foi como se houvesse um erro grave do goleiro ou algo estúpido na defesa; parecia que os gols eram simplesmente gols fantásticos”, disse o ex-zagueiro do Liverpool. “Não foi como se os defensores tivessem feito papel de bobo. O jogo ofensivo foi tão bom que era quase impossível impedir os gols.”
A lenda do Arsenal, Thierry Henry, juntou-se ao coro de elogios pelo valor do espetáculo: “Temos falado muito sobre times que não assumem riscos suficientes. Esta noite tivemos muitos riscos. Se pensarmos apenas na defesa, você pode ficar louco com o que viu esta noite. Mas não me importo. As pessoas têm reclamado que o futebol é chato. Aquele jogo não foi chato. Foi simplesmente louco em alguns momentos.”