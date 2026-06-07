A lenda da Inglaterra insistiu que Kane precisa adaptar seu estilo de jogo e ser “sensato” em seus deslocamentos durante a próxima Copa do Mundo. Embora o craque do Bayern de Munique tenha recebido elogios por sua capacidade de recuar e articular jogadas, Keane acredita que tais hábitos podem se revelar prejudiciais no calor de um grande torneio de verão.

Keane argumentou que a principal responsabilidade de Kane deve ser a de finalizador, e não a de criador. Depois que Kane garantiu a vitória por 1 a 0 para a equipe de Thomas Tuchel, Keane enfatizou que o jogador de 32 anos precisa confiar na qualidade criativa de outros jogadores do elenco e se concentrar em continuar sendo o ponto focal do ataque.