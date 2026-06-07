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Harry Kane foi aconselhado a “ser sensato”, já que Roy Keane deu ao atacante da Inglaterra conselhos táticos rigorosos após a atuação decisiva na vitória, antes da Copa do Mundo
Keane exige uma mudança tática do capitão da Inglaterra
A lenda da Inglaterra insistiu que Kane precisa adaptar seu estilo de jogo e ser “sensato” em seus deslocamentos durante a próxima Copa do Mundo. Embora o craque do Bayern de Munique tenha recebido elogios por sua capacidade de recuar e articular jogadas, Keane acredita que tais hábitos podem se revelar prejudiciais no calor de um grande torneio de verão.
Keane argumentou que a principal responsabilidade de Kane deve ser a de finalizador, e não a de criador. Depois que Kane garantiu a vitória por 1 a 0 para a equipe de Thomas Tuchel, Keane enfatizou que o jogador de 32 anos precisa confiar na qualidade criativa de outros jogadores do elenco e se concentrar em continuar sendo o ponto focal do ataque.
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Economia de energia em condições extremas
Com a Copa do Mundo prestes a ser disputada em condições climáticas adversas, Keane teme que o ritmo de trabalho intenso de Kane possa levar a um cansaço prematuro. Ele acredita que o atacante deve resistir à tentação de recuar para o seu próprio campo, sugerindo que uma presença mais estática no ataque o manterá descansado para os momentos que realmente importam na área.
Keane disse à ITV: “Ele precisa ter essa experiência agora, e talvez tenha aprendido muito mais jogando pelo Bayern naquelas grandes partidas da Liga dos Campeões. Seja inteligente o suficiente com sua posição. Mesmo no gol, a Nova Zelândia tinha muitos jogadores recuados, mas ele simplesmente apareceu ali. É só essa experiência, mas é incrível que tenham dado tanto espaço para ele.”
Fique dentro da área para ganhar o troféu
O comentarista foi enfático ao afirmar que a finalização de classe mundial de Kane é o maior trunfo da Inglaterra e que ela não deve ser desperdiçada em tarefas que outros jogadores podem realizar. Keane exortou o capitão a manter a paciência e esperar que as oportunidades surjam, em vez de sair à procura da bola nas zonas do meio-campo.
“Mas, com essa experiência, ele precisa ser sensato; estamos falando das condições”, acrescentou Keane. “Ele não precisa voltar para além da linha do meio-campo tentando distribuir a bola; já há jogadores suficientes que podem fazer isso e qualidade de sobra. Se você se posicionar lá, você é o melhor do mundo neste momento. Se a Inglaterra quiser conquistar o grande troféu, ele será o seu principal jogador.”
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Kane descarta preocupações com o calor durante o torneio
Enquanto isso, apesar dos alertas do ex-capitão do Manchester United, Kane continua confiante em sua condição física e em sua capacidade de lidar com as condições climáticas. Após uma temporada recorde na Alemanha, onde marcou 61 gols, o atacante acredita que o time está bem preparado para quaisquer desafios climáticos que possam enfrentar durante o torneio.
Respondendo a perguntas sobre a temperatura e a fadiga, Kane disse: “Os intervalos para hidratação ajudam. Muitas pessoas estão falando sobre o calor, mas não acho que ele será um fator tão importante quanto alguns dizem. Eu, pessoalmente, e alguns dos rapazes que já treinam há algum tempo nessas condições nos sentimos bem hoje. Somos todos atletas, somos todos profissionais e já jogamos em climas quentes antes.”