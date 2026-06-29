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Harry Kane fica! O craque do Bayern de Munique rejeita a proposta do Barcelona e assina novo contrato
A proposta do Barcelona foi categoricamente rejeitada
De acordo com o The Athletic, o Barcelona sofreu um revés significativo em sua busca por um atacante de nível mundial, depois que uma consulta sobre a disponibilidade de Kane foi rapidamente rejeitada. Apesar do prestígio de se transferir para o Spotify Camp Nou, o jogador de 32 anos deixou claro, por meio de seus representantes, que continua totalmente comprometido com o projeto do Bayern de Munique.
O clube catalão buscou entender a situação de Kane enquanto procura um sucessor de longo prazo para Robert Lewandowski, que deixou o clube no final da temporada. No entanto, a mensagem da delegação inglesa foi inequívoca: seu futuro não será abordado oficialmente até que suas obrigações com a seleção nacional na Copa do Mundo sejam concluídas neste verão, mas as bases para sua permanência na Bundesliga já estão sendo estabelecidas.
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Kane está feliz com a vida em Munique
Desde sua transferência muito comentada do Tottenham Hotspur em 2023, Kane se adaptou perfeitamente à vida na Baviera. O atacante tinha a opção de ativar uma cláusula de rescisão específica em seu contrato neste verão, mas, notavelmente, optou por não fazê-lo. Para ativar tal cláusula, Kane teria que informar ao Bayern suas intenções até janeiro, prazo que expirou sem que o jogador tomasse qualquer medida.
Essa decisão foi um claro indicador de sua felicidade na Alemanha. Tendo já conquistado dois títulos do campeonato desde sua chegada, o ex-jogador do Spurs sente que tem a melhor oportunidade de continuar conquistando títulos com o gigante alemão, em vez de arriscar uma transição para a La Liga nesta fase de sua carreira.
Números recordes e novos termos
O impacto de Kane no Bayern tem sido nada menos que histórico. Durante a temporada 2025-26, ele marcou impressionantes 61 gols e deu sete assistências em apenas 51 partidas. Esse desempenho o levou ao sétimo lugar na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos do clube, com 146 gols em apenas três temporadas. Com seu contrato atual previsto para expirar em 2027, a diretoria do Bayern está empenhada em mantê-lo no clube por mais tempo.
Max Eberl, diretor esportivo do Bayern, confirmou no início deste ano que o clube está agindo proativamente para garantir que seu craque permaneça no time. Em declarações feitas em janeiro, Eberl observou que estavam em negociações com Kane sobre um novo contrato. Isso vem na sequência dos próprios comentários de Kane, em novembro, quando ele pareceu descartar qualquer especulação sobre uma saída, afirmando que era “muito improvável” que ele deixasse o clube da Bundesliga no final desta temporada.
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O foco agora está na conquista da Copa do Mundo
Embora seu futuro no clube pareça definido, o foco imediato de Kane é levar a Inglaterra ao sucesso internacional. O capitão dos Três Leões vem apresentando excelente desempenho durante a atual Copa do Mundo, marcando dois gols na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia e mais um na vitória por 2 a 0 contra o Panamá. Esses gols elevaram seu total no torneio para 11 e seu recorde geral pela seleção para 82 gols em 117 partidas.
Enquanto Thomas Tuchel prepara a equipe para sua primeira partida das oitavas de final contra a República Democrática do Congo nesta quarta-feira, Kane continua sendo o ponto central da equipe. A estabilidade proporcionada por sua decisão de permanecer no Bayern será um impulso para a Inglaterra ao enfrentar a fase das oitavas de final.