Harry Kane fica! O craque do Bayern de Munique rejeita a proposta do Barcelona e assina novo contrato

De acordo com o The Athletic, o Barcelona sofreu um revés significativo em sua busca por um atacante de nível mundial, depois que uma consulta sobre a disponibilidade de Kane foi rapidamente rejeitada. Apesar do prestígio de se transferir para o Spotify Camp Nou, o jogador de 32 anos deixou claro, por meio de seus representantes, que continua totalmente comprometido com o projeto do Bayern de Munique.

O clube catalão buscou entender a situação de Kane enquanto procura um sucessor de longo prazo para Robert Lewandowski, que deixou o clube no final da temporada. No entanto, a mensagem da delegação inglesa foi inequívoca: seu futuro não será abordado oficialmente até que suas obrigações com a seleção nacional na Copa do Mundo sejam concluídas neste verão, mas as bases para sua permanência na Bundesliga já estão sendo estabelecidas.



