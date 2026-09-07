Atualmente, Kane é o favorito das casas de apostas para conquistar a prestigiosa Bola de Ouro em outubro, um feito que o faria se tornar o primeiro inglês a vencer o prêmio desde Michael Owen, em 2001. A candidatura do jogador de 33 anos é sustentada por impressionantes 73 gols por clube e seleção na última temporada, número que superou o recorde pessoal de Cristiano Ronaldo de 69 em uma única temporada, estabelecido na campanha 2011-12. Apenas a histórica marca de 82 gols de Lionel Messi naquela mesma temporada lendária ainda deixa o capitão da Inglaterra atrás no ranking histórico de gols em uma única temporada.

Ao refletir sobre seus feitos históricos em uma entrevista abrangente à TNT Sports, Kane demonstrou enorme orgulho por seu desempenho, mesmo enquanto aguarda o resultado da votação. "Tenho muito orgulho da temporada que fiz, com certeza", disse Kane. "Não faz tanto tempo que eu era aquele torcedor que queria se tornar jogador profissional, e agora estou aqui vencendo prêmios, e a Bola de Ouro é a mesma coisa. Claro que agora isso está fora das minhas mãos, depende dos votantes e das pessoas que decidem."