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Harry Kane fica "impressionado" por superar o recorde de gols de Cristiano Ronaldo enquanto estrela do Bayern de Munique mira a Bola de Ouro e a longevidade de Lionel Messi
Em busca da Bola de Ouro e da história da Inglaterra
Atualmente, Kane é o favorito das casas de apostas para conquistar a prestigiosa Bola de Ouro em outubro, um feito que o faria se tornar o primeiro inglês a vencer o prêmio desde Michael Owen, em 2001. A candidatura do jogador de 33 anos é sustentada por impressionantes 73 gols por clube e seleção na última temporada, número que superou o recorde pessoal de Cristiano Ronaldo de 69 em uma única temporada, estabelecido na campanha 2011-12. Apenas a histórica marca de 82 gols de Lionel Messi naquela mesma temporada lendária ainda deixa o capitão da Inglaterra atrás no ranking histórico de gols em uma única temporada.
Ao refletir sobre seus feitos históricos em uma entrevista abrangente à TNT Sports, Kane demonstrou enorme orgulho por seu desempenho, mesmo enquanto aguarda o resultado da votação. "Tenho muito orgulho da temporada que fiz, com certeza", disse Kane. "Não faz tanto tempo que eu era aquele torcedor que queria se tornar jogador profissional, e agora estou aqui vencendo prêmios, e a Bola de Ouro é a mesma coisa. Claro que agora isso está fora das minhas mãos, depende dos votantes e das pessoas que decidem."
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Superando os grandes de uma geração
Kane admitiu que crescer na era do domínio de Messi e Ronaldo fez com que suas próprias estatísticas recentes parecessem quase surreais. O artilheiro do Bayern observou que costumava ver os números produzidos pela dupla lendária como marcas inalcançáveis.
"Eu cresci assistindo Messi e Ronaldo, na era em que eles simplesmente dominavam e dominavam", explicou Kane. "Obviamente, Messi é o único que marcou mais, com 82, mas até mesmo algumas das outras temporadas deles, e o recorde do Ronaldo acho que foi 69. Esses são números que eu simplesmente achava absurdos, e eles são. Eles são os dois maiores da nossa geração e, possivelmente, de todos os tempos. Então, 73 gols, até para mim, é algo com que estou bastante impressionado."
Longevidade e a inspiração de Messi e Ronaldo
Aos 33 anos, Kane está entrando em uma fase da carreira em que muitos começam a pensar em declínio, mas, em vez disso, ele olha para nomes como Luka Modric, Messi e Ronaldo como modelos para uma carreira longa. O capitão da Inglaterra acredita que ainda tem muitos anos pela frente em nível de elite e está motivado pela perspectiva de conquistar os maiores títulos com o Bayern de Munique e sua seleção.
"Como sabemos, não vai, mas quando vejo jogadores como Messi, Ronaldo, Luka Modric e esses jogadores atuando até o fim dos 30 anos, ou o Ronaldo agora na casa dos 40, o Luka está na casa dos 40, isso me dá motivação para conseguir fazer isso", observou Kane.
"Mais uma vez, muito disso também tem a ver com a mentalidade, com o que você conquistou, com o que está buscando. Há outros troféus que você quer tentar ganhar? Há outras metas que você quer tentar alcançar?"
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De olho em novos desafios no Bayern
Embora a temporada passada tenha sido um triunfo pessoal, Kane já está focado em como pode se superar ainda mais. O Bayern começou sua campanha na Bundesliga com uma vitória por 5 a 1 sobre o Stuttgart e um empate por 0 a 0 com o Schalke e, embora o atacante ainda não tenha aberto sua conta na nova temporada, ele quer mais sucesso.
Kane explicou sua mentalidade em relação a seus objetivos futuros e seu desejo de melhoria constante, observando: “É estranho, porque eu já estou focado nesta temporada agora e na próxima temporada. Posso ser melhor? Posso evoluir? Mas também quero valorizar o que fiz.”
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