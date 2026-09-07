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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Harry Kane fica "impressionado" por superar o recorde de gols de Cristiano Ronaldo enquanto estrela do Bayern de Munique mira a Bola de Ouro e a longevidade de Lionel Messi

H. Kane
Bayern de Munique
Bundesliga

Harry Kane admitiu estar "surpreso" ao se ver marcando mais gols do que nomes como Cristiano Ronaldo, enquanto consolida seu status como principal candidato à Bola de Ouro. O atacante do Bayern de Munique teve uma campanha individual histórica, na qual superou marcas lendárias, e agora mira a longevidade de Lionel Messi para prolongar seus anos de auge no mais alto nível.

  • Em busca da Bola de Ouro e da história da Inglaterra

    Atualmente, Kane é o favorito das casas de apostas para conquistar a prestigiosa Bola de Ouro em outubro, um feito que o faria se tornar o primeiro inglês a vencer o prêmio desde Michael Owen, em 2001. A candidatura do jogador de 33 anos é sustentada por impressionantes 73 gols por clube e seleção na última temporada, número que superou o recorde pessoal de Cristiano Ronaldo de 69 em uma única temporada, estabelecido na campanha 2011-12. Apenas a histórica marca de 82 gols de Lionel Messi naquela mesma temporada lendária ainda deixa o capitão da Inglaterra atrás no ranking histórico de gols em uma única temporada.

    Ao refletir sobre seus feitos históricos em uma entrevista abrangente à TNT Sports, Kane demonstrou enorme orgulho por seu desempenho, mesmo enquanto aguarda o resultado da votação. "Tenho muito orgulho da temporada que fiz, com certeza", disse Kane. "Não faz tanto tempo que eu era aquele torcedor que queria se tornar jogador profissional, e agora estou aqui vencendo prêmios, e a Bola de Ouro é a mesma coisa. Claro que agora isso está fora das minhas mãos, depende dos votantes e das pessoas que decidem."

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  • Harry Kane Bayern Munich 2026-27Getty

    Superando os grandes de uma geração

    Kane admitiu que crescer na era do domínio de Messi e Ronaldo fez com que suas próprias estatísticas recentes parecessem quase surreais. O artilheiro do Bayern observou que costumava ver os números produzidos pela dupla lendária como marcas inalcançáveis.

    "Eu cresci assistindo Messi e Ronaldo, na era em que eles simplesmente dominavam e dominavam", explicou Kane. "Obviamente, Messi é o único que marcou mais, com 82, mas até mesmo algumas das outras temporadas deles, e o recorde do Ronaldo acho que foi 69. Esses são números que eu simplesmente achava absurdos, e eles são. Eles são os dois maiores da nossa geração e, possivelmente, de todos os tempos. Então, 73 gols, até para mim, é algo com que estou bastante impressionado."

  • Longevidade e a inspiração de Messi e Ronaldo

    Aos 33 anos, Kane está entrando em uma fase da carreira em que muitos começam a pensar em declínio, mas, em vez disso, ele olha para nomes como Luka Modric, Messi e Ronaldo como modelos para uma carreira longa. O capitão da Inglaterra acredita que ainda tem muitos anos pela frente em nível de elite e está motivado pela perspectiva de conquistar os maiores títulos com o Bayern de Munique e sua seleção.

    "Como sabemos, não vai, mas quando vejo jogadores como Messi, Ronaldo, Luka Modric e esses jogadores atuando até o fim dos 30 anos, ou o Ronaldo agora na casa dos 40, o Luka está na casa dos 40, isso me dá motivação para conseguir fazer isso", observou Kane.

    "Mais uma vez, muito disso também tem a ver com a mentalidade, com o que você conquistou, com o que está buscando. Há outros troféus que você quer tentar ganhar? Há outras metas que você quer tentar alcançar?"

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  • VfL Osnabrück v FC Bayern München - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport

    De olho em novos desafios no Bayern

    Embora a temporada passada tenha sido um triunfo pessoal, Kane já está focado em como pode se superar ainda mais. O Bayern começou sua campanha na Bundesliga com uma vitória por 5 a 1 sobre o Stuttgart e um empate por 0 a 0 com o Schalke e, embora o atacante ainda não tenha aberto sua conta na nova temporada, ele quer mais sucesso.

    Kane explicou sua mentalidade em relação a seus objetivos futuros e seu desejo de melhoria constante, observando: “É estranho, porque eu já estou focado nesta temporada agora e na próxima temporada. Posso ser melhor? Posso evoluir? Mas também quero valorizar o que fiz.”

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