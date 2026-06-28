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Harry Kane faz mais história com a Inglaterra ao quebrar o recorde de gols de Gary Lineker na Copa do Mundo e agora tem o maior jogador de todos os tempos, o brasileiro Pelé, na mira
Noite que bateu recordes na América do Norte
O capitão da Inglaterra fez história na noite de sábado, ampliando a vantagem dos Três Leões com uma cabeçada precisa após cruzamento de Jude Bellingham, garantindo a vitória por 2 a 0 sobre o Panamá. O gol foi o 11º de Kane em competições internacionais, o que o colocou à frente do lendário Lineker, que detinha o recorde nacional com 10 gols marcados nos torneios de 1986 e 1990.
Em declarações após o apito final, Kane expressou seu orgulho por ter alcançado esse marco. “É um motivo de orgulho, com certeza”, disse o atacante àBBC Sport. “Falei antes do torneio que a Copa do Mundo é a maior competição que disputamos como jogadores profissionais de futebol, então chegar a 11 gols é um sentimento de orgulho. É sempre difícil de acreditar. Só quero aproveitar esse momento com a equipe, aproveitar o fato de estarmos na liderança da tabela. Nunca subestimo esses momentos. Mais um grande marco alcançado, e espero que não seja o último neste torneio.”
- GOAL
Em busca do maior de todos os tempos do Brasil
Com Lineker agora no retrovisor, Kane voltou seu foco para o ranking mundial. Sua próxima meta é ninguém menos que o ícone brasileiro Pelé, que está apenas um gol à sua frente, com 12 gols em Copas do Mundo. Pelé alcançou essa marca em quatro torneios e 16 partidas — exatamente o mesmo número de jogos que Kane disputou para chegar à sua marca atual de 11 gols.
O jogador de 32 anos também está subindo na classificação em direção aos maiores nomes de todos os tempos. Enquanto Lionel Messi ampliou sua liderança no topo com 18 gols, Kane já ultrapassou o total de 10 gols de Cristiano Ronaldo. Ele agora está atrás da lenda brasileira Ronaldo, que marcou 15 gols, e de Miroslav Klose e Kylian Mbappé, que atualmente têm 16 gols cada um. Dado seu ritmo atual de gols, o capitão da Inglaterra tem chances reais de entrar entre os cinco maiores artilheiros de todos os tempos antes do término do torneio de 2026.
Tuchel mantém sua confiança no seu jogador-chave
O desempenho recorde contra o Panamá foi uma resposta perfeita às críticas após uma partida difícil no início da semana. Thomas Tuchel foi obrigado a sair em defesa do seu capitão depois que Kane registrou apenas 19 toques na bola durante um frustrante empate sem gols contra Gana, em Foxborough. Apesar daquela noite discreta, o técnico alemão se recusou a substituir seu craque, insistindo que jogadores de nível mundial merecem assumir essa responsabilidade.
“A Argentina depende demais de Messi e a França depende demais de Mbappé? É assim que as coisas são”, disse Tuchel aos repórteres. “Eles são jogadores de nível mundial e fazem o que costumam fazer. Contar com o Harry é algo natural, porque ele adora a responsabilidade e a assume... Contamos com o Harry porque podemos, porque ele é nosso atacante, mas não dependemos excessivamente dele.”
- AFP
Consistência em três torneios
A longevidade de Kane é talvez sua característica mais impressionante, já que ele se torna apenas o segundo jogador da seleção masculina da Inglaterra a marcar gols em três Copas do Mundo diferentes, juntando-se a David Beckham nesse clube exclusivo. Depois de conquistar a Chuteira de Ouro com seis gols na Rússia 2018 e marcar mais dois no Catar 2022, seus três gols na atual campanha foram fundamentais para levar a Inglaterra às oitavas de final.
O próprio Lineker tem elogiado abertamente o jogador que quebrou seu recorde, recentemente definindo Kane como “o maior atacante inglês que já tivemos”. Com a Inglaterra confortavelmente na liderança do Grupo L e já classificada para as oitavas de final, a seleção agora enfrentará a República Democrática do Congo nas oitavas de final, com o vencedor do confronto entre México e Equador aguardando-a nas quartas de final. O cenário está pronto para Kane continuar sua jornada rumo aos livros de história, enquanto os Três Leões buscam encerrar sua longa espera por um título no cenário mundial.