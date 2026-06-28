Harry Kane faz mais história com a Inglaterra ao quebrar o recorde de gols de Gary Lineker na Copa do Mundo e agora tem o maior jogador de todos os tempos, o brasileiro Pelé, na mira

O capitão da Inglaterra fez história na noite de sábado, ampliando a vantagem dos Três Leões com uma cabeçada precisa após cruzamento de Jude Bellingham, garantindo a vitória por 2 a 0 sobre o Panamá. O gol foi o 11º de Kane em competições internacionais, o que o colocou à frente do lendário Lineker, que detinha o recorde nacional com 10 gols marcados nos torneios de 1986 e 1990.

Em declarações após o apito final, Kane expressou seu orgulho por ter alcançado esse marco. “É um motivo de orgulho, com certeza”, disse o atacante àBBC Sport. “Falei antes do torneio que a Copa do Mundo é a maior competição que disputamos como jogadores profissionais de futebol, então chegar a 11 gols é um sentimento de orgulho. É sempre difícil de acreditar. Só quero aproveitar esse momento com a equipe, aproveitar o fato de estarmos na liderança da tabela. Nunca subestimo esses momentos. Mais um grande marco alcançado, e espero que não seja o último neste torneio.”