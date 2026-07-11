Getty Images Sport
Traduzido por
Harry Kane fala abertamente sobre a “experiência surreal” de jogar golfe com Donald Trump, e o atacante da Inglaterra admite que o presidente dos EUA é “bastante bom”
Kane se encontra com o presidente dos EUA
O capitão da Inglaterra, Kane, falou abertamente sobre sua experiência ao jogar uma partida de golfe com Trump em Palm Beach, na Flórida. O encontro foi inicialmente divulgado por Trump à mídia, antes de ser confirmado por Kane durante uma coletiva de imprensa em Miami, antes do confronto das quartas de final da Copa do Mundo contra a Noruega. O atacante de 32 anos explicou que aceitou um convite direto do presidente há cerca de 18 meses, enquanto passava um tempo na região.
- Getty Images News
Atacante elogia as habilidades de Trump
Durante a coletiva de imprensa oficial, Kane admitiu estar profundamente grato pela oportunidade única que lhe foi oferecida. O atacante do Bayern também elogiou a habilidade do chefe de Estado no golfe, expressando a esperança de que ele consiga manter um nível semelhante quando chegar à terceira idade.
Kane contou a experiência à imprensa: “Joguei bem, para ser sincero. Jogamos há cerca de 18 meses. Ele me convidou para jogar quando eu estava em Palm Beach. Então, quando o presidente te convida para algum lugar… Foi uma experiência bem surreal só de conhecê-lo e jogar golfe com ele.
“Ele joga golfe muito bem, para ser sincero. Espero poder jogar tão bem quanto ele quando tiver a idade dele, isso é certo. Então, [foi] uma experiência única. Estou muito grato por ele ter me convidado para jogar.”
Admiração e apoio mútuos
Antes disso, Trump havia elogiado publicamente as qualidades de Kane, tanto como pessoa quanto como jogador de futebol, em sua plataforma Truth Social, logo após a Inglaterra ter derrotado o México por 3 a 2 nas oitavas de final. Ele afirmou: “Acho que [Harry] Kane é um ótimo jogador. Veja bem, joguei golfe com ele e gosto muito dele. Ele é um bom jogador de golfe. É realmente ótimo.”
Além de receber atenção da Casa Branca, a seleção dos Três Leões recebeu um incentivo motivacional na hora certa de Sir David Beckham, que visitou o treino da equipe nas instalações do Inter de Miami.
Kane contou como foi seu encontro com Beckham: “Ele só nos desejou sorte; depois da maioria dos jogos, ele me manda mensagens e a gente mantém contato. Ele é um grande torcedor da Inglaterra; todos nós sabemos o quanto significa para ele representar a Inglaterra, ser capitão e jogar da maneira como ele jogava sempre que vestia a camisa.
“Ele estava lá apenas para nos apoiar. Foi bom colocar o papo em dia com ele, e para alguns dos outros rapazes conversarem com ele. Ele é uma lenda da Inglaterra. Espero que possamos deixá-lo orgulhoso amanhã.”
- (C)Getty images
O desafio contra a Noruega aguarda os Três Leões
O foco principal de Kane voltou agora inteiramente para o campo, já que ele busca liderar a Inglaterra em um desafio difícil contra a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo, neste sábado à noite. A equipe de Thomas Tuchel está em uma boa fase após a vitória sobre o México, mas sua defesa precisa permanecer alerta para neutralizar a ameaça ofensiva dos adversários. Garantir a vitória neste confronto em Miami continua sendo fundamental para as ambições dos Três Leões de assegurarem uma vaga nas semifinais.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.