Durante a coletiva de imprensa oficial, Kane admitiu estar profundamente grato pela oportunidade única que lhe foi oferecida. O atacante do Bayern também elogiou a habilidade do chefe de Estado no golfe, expressando a esperança de que ele consiga manter um nível semelhante quando chegar à terceira idade.

Kane contou a experiência à imprensa: “Joguei bem, para ser sincero. Jogamos há cerca de 18 meses. Ele me convidou para jogar quando eu estava em Palm Beach. Então, quando o presidente te convida para algum lugar… Foi uma experiência bem surreal só de conhecê-lo e jogar golfe com ele.

“Ele joga golfe muito bem, para ser sincero. Espero poder jogar tão bem quanto ele quando tiver a idade dele, isso é certo. Então, [foi] uma experiência única. Estou muito grato por ele ter me convidado para jogar.”