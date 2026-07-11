Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Harry Kane fala abertamente sobre a “experiência surreal” de jogar golfe com Donald Trump, e o atacante da Inglaterra admite que o presidente dos EUA é “bastante bom”

H. Kane
Inglaterra
Noruega x Inglaterra
Noruega
Copa do Mundo
Bayern de Munique

Harry Kane falou abertamente sobre sua “experiência surreal” ao jogar uma partida de golfe com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Flórida. Em declarações antes da partida decisiva das quartas de final da Copa do Mundo dos Three Lions contra a Noruega, o atacante do Bayern de Munique retribuiu os elogios feitos pelo presidente, admitindo que o político de 80 anos é um jogador de golfe surpreendentemente bom.

  • Kane se encontra com o presidente dos EUA

    O capitão da Inglaterra, Kane, falou abertamente sobre sua experiência ao jogar uma partida de golfe com Trump em Palm Beach, na Flórida. O encontro foi inicialmente divulgado por Trump à mídia, antes de ser confirmado por Kane durante uma coletiva de imprensa em Miami, antes do confronto das quartas de final da Copa do Mundo contra a Noruega. O atacante de 32 anos explicou que aceitou um convite direto do presidente há cerca de 18 meses, enquanto passava um tempo na região.

    • Publicidade
  • U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Rounds Of Golf And Trade TalksGetty Images News

    Atacante elogia as habilidades de Trump

    Durante a coletiva de imprensa oficial, Kane admitiu estar profundamente grato pela oportunidade única que lhe foi oferecida. O atacante do Bayern também elogiou a habilidade do chefe de Estado no golfe, expressando a esperança de que ele consiga manter um nível semelhante quando chegar à terceira idade.

    Kane contou a experiência à imprensa: “Joguei bem, para ser sincero. Jogamos há cerca de 18 meses. Ele me convidou para jogar quando eu estava em Palm Beach. Então, quando o presidente te convida para algum lugar… Foi uma experiência bem surreal só de conhecê-lo e jogar golfe com ele.

    “Ele joga golfe muito bem, para ser sincero. Espero poder jogar tão bem quanto ele quando tiver a idade dele, isso é certo. Então, [foi] uma experiência única. Estou muito grato por ele ter me convidado para jogar.”

  • Admiração e apoio mútuos

    Antes disso, Trump havia elogiado publicamente as qualidades de Kane, tanto como pessoa quanto como jogador de futebol, em sua plataforma Truth Social, logo após a Inglaterra ter derrotado o México por 3 a 2 nas oitavas de final. Ele afirmou: “Acho que [Harry] Kane é um ótimo jogador. Veja bem, joguei golfe com ele e gosto muito dele. Ele é um bom jogador de golfe. É realmente ótimo.”

    Além de receber atenção da Casa Branca, a seleção dos Três Leões recebeu um incentivo motivacional na hora certa de Sir David Beckham, que visitou o treino da equipe nas instalações do Inter de Miami.

    Kane contou como foi seu encontro com Beckham: “Ele só nos desejou sorte; depois da maioria dos jogos, ele me manda mensagens e a gente mantém contato. Ele é um grande torcedor da Inglaterra; todos nós sabemos o quanto significa para ele representar a Inglaterra, ser capitão e jogar da maneira como ele jogava sempre que vestia a camisa.

    “Ele estava lá apenas para nos apoiar. Foi bom colocar o papo em dia com ele, e para alguns dos outros rapazes conversarem com ele. Ele é uma lenda da Inglaterra. Espero que possamos deixá-lo orgulhoso amanhã.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • kane haaland(C)Getty images

    O desafio contra a Noruega aguarda os Três Leões

    O foco principal de Kane voltou agora inteiramente para o campo, já que ele busca liderar a Inglaterra em um desafio difícil contra a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo, neste sábado à noite. A equipe de Thomas Tuchel está em uma boa fase após a vitória sobre o México, mas sua defesa precisa permanecer alerta para neutralizar a ameaça ofensiva dos adversários. Garantir a vitória neste confronto em Miami continua sendo fundamental para as ambições dos Três Leões de assegurarem uma vaga nas semifinais.

Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING