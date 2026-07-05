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Lionel Messi Harry Kane Kylian Mbappe 2026 World CupGetty/GOAL
Yosua Arya

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Harry Kane explicou por que Lionel Messi ou Kylian Mbappé provavelmente vão levá-lo na frente na disputa pelo Ballon d’Or de 2026, apesar de o atacante da Inglaterra e do Bayern de Munique ser, aos olhos de Jamie Carragher, um vencedor merecedor

Bola de Ouro
H. Kane
L. Messi
K. Mbappe
Inglaterra
Copa do Mundo
Argentina
França

Jamie Carragher acredita que Harry Kane merece ganhar a Bola de Ouro de 2026 com base em suas atuações ao longo do último ano. No entanto, o ex-zagueiro do Liverpool argumenta que o prêmio provavelmente irá para Lionel Messi ou Kylian Mbappé caso a Argentina ou a França conquistem a Copa do Mundo, o que colocaria o capitão da Inglaterra em desvantagem.

  • Carragher explica a candidatura de Kane ao Ballon d'Or

    Kane continua a se firmar como um dos artilheiros mais prolíficos do futebol mundial. Apesar de sua consistência, Carragher acredita que as estatísticas individuais, por si só, podem não ser suficientes para garantir o Ballon d’Or de 2026. Em artigo publicado no The Telegraph, Carragher argumentou que o prêmio costuma ser influenciado pelo desempenho nas maiores competições do futebol. Com a Copa do Mundo de 2026 ainda em andamento, ele acredita que o sucesso no cenário internacional pode ser decisivo para determinar o vencedor.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Carragher destaca a vantagem de Messi e Mbappé

    Carragher acredita que Kane tem qualidade para ganhar a Bola de Ouro, mas sugeriu que a disputa pelo prêmio de 2026 será fortemente influenciada pela reputação e pelas conquistas de Messi e Mbappé. Ele argumentou que o desempenho na Copa do Mundo e nas fases finais da Liga dos Campeões costuma ter mais peso do que os recordes de gols em competições nacionais.

    “Com base nos últimos 12 meses, Kane deveria ganhar a Bola de Ouro”, admitiu Carragher. “Infelizmente, ele provavelmente não vai ganhar, porque, em um ano de Copa do Mundo, o prêmio inevitavelmente vai para o craque da seleção vencedora. Por mais que eu queira acreditar que a Inglaterra ainda possa ganhar, não há nada que sustente essa opinião, especialmente depois das atuações recentes.

    “Se a Argentina revalidar o título, Messi ganhará a Bola de Ouro. Se a França vencer a competição, um de seus principais jogadores receberá o prêmio. Michael Olise, companheiro de Kane no Bayern, é um forte candidato e, embora, para os padrões de Kylian Mbappé, ele tenha tido um ano frustrante com seu clube, isso será esquecido quando avaliado à luz de suas fantásticas atuações na Copa do Mundo.”

  • O legado de Kane vai além dos troféus

    Carragher acredita que o lugar de Kane entre os maiores jogadores da Inglaterra não deve ser avaliado apenas pelas medalhas. Carragher também acredita que o atacante já superou as comparações com Alan Shearer, Gary Lineker e Wayne Rooney graças à sua longevidade e capacidade de adaptar seu estilo de jogo, mantendo-se como um dos atacantes mais precisos do futebol.

    “A candidatura de Kane ao título de melhor jogador de todos os tempos da Inglaterra será, em geral, descartada, a menos que ele tenha o mesmo sucesso vestindo a camisa dos Três Leões”, acrescentou Carragher. “Na verdade, sua excelência consistente em um momento em que a Inglaterra está tão atrás da elite serve para destacar por que, ao final de sua carreira, ele poderá se destacar.

    “Há alguns anos, questionava-se qual seria o lugar de Kane na lista dos grandes atacantes da Inglaterra, ao lado de Alan Shearer, Gary Lineker e Wayne Rooney. Ele acabou com essas discussões.”

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    O sucesso na Copa do Mundo pode definir o legado de Kane

    O desempenho individual de Kane o mantém firmemente na disputa pelas maiores honrarias individuais do futebol, mas Carragher acredita que suas chances de conquistar a Bola de Ouro dependem de a Inglaterra chegar longe na Copa do Mundo. Os Três Leões estão atualmente se preparando para enfrentar o México nas oitavas de final, e espera-se que Kane lidere o ataque da Inglaterra na busca por uma vaga nas quartas de final.