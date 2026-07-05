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Harry Kane explicou por que Lionel Messi ou Kylian Mbappé provavelmente vão levá-lo na frente na disputa pelo Ballon d’Or de 2026, apesar de o atacante da Inglaterra e do Bayern de Munique ser, aos olhos de Jamie Carragher, um vencedor merecedor
Carragher explica a candidatura de Kane ao Ballon d'Or
Kane continua a se firmar como um dos artilheiros mais prolíficos do futebol mundial. Apesar de sua consistência, Carragher acredita que as estatísticas individuais, por si só, podem não ser suficientes para garantir o Ballon d’Or de 2026. Em artigo publicado no The Telegraph, Carragher argumentou que o prêmio costuma ser influenciado pelo desempenho nas maiores competições do futebol. Com a Copa do Mundo de 2026 ainda em andamento, ele acredita que o sucesso no cenário internacional pode ser decisivo para determinar o vencedor.
- Getty Images Sport
Carragher destaca a vantagem de Messi e Mbappé
Carragher acredita que Kane tem qualidade para ganhar a Bola de Ouro, mas sugeriu que a disputa pelo prêmio de 2026 será fortemente influenciada pela reputação e pelas conquistas de Messi e Mbappé. Ele argumentou que o desempenho na Copa do Mundo e nas fases finais da Liga dos Campeões costuma ter mais peso do que os recordes de gols em competições nacionais.
“Com base nos últimos 12 meses, Kane deveria ganhar a Bola de Ouro”, admitiu Carragher. “Infelizmente, ele provavelmente não vai ganhar, porque, em um ano de Copa do Mundo, o prêmio inevitavelmente vai para o craque da seleção vencedora. Por mais que eu queira acreditar que a Inglaterra ainda possa ganhar, não há nada que sustente essa opinião, especialmente depois das atuações recentes.
“Se a Argentina revalidar o título, Messi ganhará a Bola de Ouro. Se a França vencer a competição, um de seus principais jogadores receberá o prêmio. Michael Olise, companheiro de Kane no Bayern, é um forte candidato e, embora, para os padrões de Kylian Mbappé, ele tenha tido um ano frustrante com seu clube, isso será esquecido quando avaliado à luz de suas fantásticas atuações na Copa do Mundo.”
O legado de Kane vai além dos troféus
Carragher acredita que o lugar de Kane entre os maiores jogadores da Inglaterra não deve ser avaliado apenas pelas medalhas. Carragher também acredita que o atacante já superou as comparações com Alan Shearer, Gary Lineker e Wayne Rooney graças à sua longevidade e capacidade de adaptar seu estilo de jogo, mantendo-se como um dos atacantes mais precisos do futebol.
“A candidatura de Kane ao título de melhor jogador de todos os tempos da Inglaterra será, em geral, descartada, a menos que ele tenha o mesmo sucesso vestindo a camisa dos Três Leões”, acrescentou Carragher. “Na verdade, sua excelência consistente em um momento em que a Inglaterra está tão atrás da elite serve para destacar por que, ao final de sua carreira, ele poderá se destacar.
“Há alguns anos, questionava-se qual seria o lugar de Kane na lista dos grandes atacantes da Inglaterra, ao lado de Alan Shearer, Gary Lineker e Wayne Rooney. Ele acabou com essas discussões.”
- AFP
O sucesso na Copa do Mundo pode definir o legado de Kane
O desempenho individual de Kane o mantém firmemente na disputa pelas maiores honrarias individuais do futebol, mas Carragher acredita que suas chances de conquistar a Bola de Ouro dependem de a Inglaterra chegar longe na Copa do Mundo. Os Três Leões estão atualmente se preparando para enfrentar o México nas oitavas de final, e espera-se que Kane lidere o ataque da Inglaterra na busca por uma vaga nas quartas de final.
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