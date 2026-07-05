Carragher acredita que Kane tem qualidade para ganhar a Bola de Ouro, mas sugeriu que a disputa pelo prêmio de 2026 será fortemente influenciada pela reputação e pelas conquistas de Messi e Mbappé. Ele argumentou que o desempenho na Copa do Mundo e nas fases finais da Liga dos Campeões costuma ter mais peso do que os recordes de gols em competições nacionais.

“Com base nos últimos 12 meses, Kane deveria ganhar a Bola de Ouro”, admitiu Carragher. “Infelizmente, ele provavelmente não vai ganhar, porque, em um ano de Copa do Mundo, o prêmio inevitavelmente vai para o craque da seleção vencedora. Por mais que eu queira acreditar que a Inglaterra ainda possa ganhar, não há nada que sustente essa opinião, especialmente depois das atuações recentes.

“Se a Argentina revalidar o título, Messi ganhará a Bola de Ouro. Se a França vencer a competição, um de seus principais jogadores receberá o prêmio. Michael Olise, companheiro de Kane no Bayern, é um forte candidato e, embora, para os padrões de Kylian Mbappé, ele tenha tido um ano frustrante com seu clube, isso será esquecido quando avaliado à luz de suas fantásticas atuações na Copa do Mundo.”