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Harry Kane explica o motivo pelo qual pareceu ficar parado, olhando fixamente para a torcida do Bayern de Munique que comemorava após a vitória sobre o Real Madrid
Buscando sua rede de apoio
Após a vitória do Bayern por 2 a 1 sobre o Real Madrid, começaram a circular nas redes sociais fotos de Kane imóvel, com o olhar fixo nas arquibancadas. Enquanto seus companheiros de equipe aplaudiam a torcida de Munique, o atacante permaneceu parado no mesmo lugar, parecendo estar em um transe profundo enquanto absorvia a atmosfera.
As imagens geraram um debate imediato na internet, com alguns sugerindo que ele estava absorvendo a pressão do momento, enquanto outros se perguntavam se ele estaria vivendo um momento de reflexão sobre sua busca pelo primeiro grande troféu da carreira. No entanto, o prolífico atacante decidiu esclarecer a situação, insistindo que havia uma razão muito prática e sentimental para seu comportamento.
Assista ao vídeo
Um ritual familiar
Ao falar sobre o vídeo que se tornou viral, o jogador de 32 anos revelou que estava simplesmente tentando encontrar sua família entre os milhares de torcedores que comemoravam. Após uma partida tão importante no cenário europeu, Kane queria compartilhar aquele momento com sua esposa e filhos antes de voltar para o vestiário.
“Era ali que minha família estava sentada”, explicou Kane. “Tentei encontrar minha esposa e minha família, mas não consegui. Então, eles estão em algum lugar.”
- AFP
E agora?
O objetivo final de Kane continua sendo o título coletivo que lhe escapou ao longo de sua ilustre carreira. Embora os prêmios individuais tenham se acumulado, a Liga dos Campeões representa o ápice de suas ambições com o gigante bávaro.
Antes de enfrentar o Real Madrid na Allianz Arena na partida de volta na próxima semana, o Bayern de Munique enfrentará primeiro o St. Pauli na Bundesliga. A equipe de Vincent Kompany tem grandes chances de garantir o título da liga nesta temporada, estando atualmente na liderança da tabela, com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund.