Harry Kane explica o motivo pelo qual pareceu ficar parado, olhando fixamente para a torcida do Bayern de Munique que comemorava após a vitória sobre o Real Madrid

Após a vitória do Bayern por 2 a 1 sobre o Real Madrid, começaram a circular nas redes sociais fotos de Kane imóvel, com o olhar fixo nas arquibancadas. Enquanto seus companheiros de equipe aplaudiam a torcida de Munique, o atacante permaneceu parado no mesmo lugar, parecendo estar em um transe profundo enquanto absorvia a atmosfera.

As imagens geraram um debate imediato na internet, com alguns sugerindo que ele estava absorvendo a pressão do momento, enquanto outros se perguntavam se ele estaria vivendo um momento de reflexão sobre sua busca pelo primeiro grande troféu da carreira. No entanto, o prolífico atacante decidiu esclarecer a situação, insistindo que havia uma razão muito prática e sentimental para seu comportamento.